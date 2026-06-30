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Hero भारत में लॉन्च कर सकती है सेल्फ बैलेसिंग इलेक्ट्रिक ट्राइक Vida NEX 2, फाइल हुआ डिजाइन पेटेंट

Hero Vida NEX 2 ( फोटो - Hero Vida )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड Vida ने अपने फ्यूचर मोबिलिटी पोर्टफोलियो को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी योजना बनाई है. कंपनी ने भारतीय बाजार में Vida NEX 2 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. यह एक फ्यूचरिस्टिक सेल्फ-बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक ट्राइक स्कूटर है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पहली बार EICMA 2025 में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर प्रदर्शित किया गया था. वैसे तो डिज़ाइन पेटेंट से इसके जल्द लॉन्च होने की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन इससे पता चलता है कि Hero MotoCorp इस कॉन्सेप्ट को प्रोडक्शन के करीब लाने या कम से कम डिज़ाइन लैंग्वेज को बचाने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहा है. पेटेंट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता

कंपनी द्वारा फाइल की गई पेटेंट तस्वीरों से पता चलता है कि प्रोडक्शन-बाउंड डिज़ाइन मिलान में दिखाए गए कॉन्सेप्ट से काफी हद तक अलग है. नया Vida NEX 2 में आगे दो व्हील्स और पीछे एक व्हील के साथ रिवर्स ट्राइक लेआउट दिया गया है, जो तीन पहियों वाली गाड़ी की स्टेबिलिटी देता है. इस इलेक्ट्रिक ट्राइक में आगे की तरफ एक बड़ी विंडस्क्रीन, एक तराशा हुआ फ्रंट एप्रन और पतली LED लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. इसका बॉडीवर्क एयरोडायनामिक लगता है, जबकि कॉम्पैक्ट पिछले हिस्से में स्पोर्टी टेल डिज़ाइन मिलता है. इसमें V-शेप के स्पोक्स वाले एलॉय व्हील्स, रिट्रैक्टेबल फुटपेग्स, मज़बूत ग्रैब रेल्स और एक गोल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी है.