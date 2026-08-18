ETV Bharat / technology

भारत में एक बार फिर लॉन्च हो सकती है Hero Impulse, कंपनी ने फाइल किया डिजाइन पेटेंट

Hero Xpulse 200 4V ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया निर्माता कंपनी Hero MotoCorp भारतीय बाज़ार के लिए एक नई डुअल-परपस मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. भारत में फाइल किए गए एक नए डिज़ाइन पेटेंट से एक मज़बूत और हल्की मोटरसाइकिल की जानकारी सामने आती है. इस मोटरसाइकिल में राइडिंग की पोज़िशन सीधी रखी गई है, जिससे इसे रोज़ाना आने-जाने के साथ-साथ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीने पहले ही इसी तरह के डिज़ाइन वाली एक टेस्ट बाइक को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन पेटेंट 'Hero Impulse' की याद दिलाता है, और ऐसा इसके बेसिक डिज़ाइन के कारण होता है. मोटरसाइकिल पेटेंट की तस्वीर से बाइक के ओवरऑल डिज़ाइन और हार्डवेयर का अच्छा अंदाज़ा मिलता है. इसमें लंबा, पतला प्रोफ़ाइल, ऊंचा फ्रंट मडगार्ड और स्पोक वाले व्हील हैं, जो इसे साफ़ तौर पर डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल बनाते हैं. इसके फ्रंट-एंड डिज़ाइन में एक खास आकार का हेडलैंप फेयरिंग लगाया गया है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट हेडलैंप और ऊपर की तरफ एक छोटा काउल दिया गया है, जो एक छोटे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कवर करता है. पतला और खास आकार का फ्यूल टैंक और कम बॉडीवर्क इसके हल्के और काम के हिसाब से बने होने का संकेत देते हैं. बाइक की एक और खास बात यह है कि इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा ट्यूबलर लगेज रैक लगाया गया है. इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में एक लंबी, सिंगल-पीस सीट, साड़ी गार्ड और पीछे एक बड़ा मडगार्ड भी दिया गया है, जिससे पता चलता है कि इसकी ऑफ-रोड क्षमता के साथ-साथ रोज़ाना आने-जाने की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है.