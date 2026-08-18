भारत में एक बार फिर लॉन्च हो सकती है Hero Impulse, कंपनी ने फाइल किया डिजाइन पेटेंट
Hero MotoCorp भारतीय बाज़ार के लिए एक नई डुअल-परपस मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है. यह बाइक Hero Impulse का नया मॉडल हो सकता है.
Published : August 18, 2026 at 2:50 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया निर्माता कंपनी Hero MotoCorp भारतीय बाज़ार के लिए एक नई डुअल-परपस मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. भारत में फाइल किए गए एक नए डिज़ाइन पेटेंट से एक मज़बूत और हल्की मोटरसाइकिल की जानकारी सामने आती है.
इस मोटरसाइकिल में राइडिंग की पोज़िशन सीधी रखी गई है, जिससे इसे रोज़ाना आने-जाने के साथ-साथ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीने पहले ही इसी तरह के डिज़ाइन वाली एक टेस्ट बाइक को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था.
इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन पेटेंट 'Hero Impulse' की याद दिलाता है, और ऐसा इसके बेसिक डिज़ाइन के कारण होता है. मोटरसाइकिल पेटेंट की तस्वीर से बाइक के ओवरऑल डिज़ाइन और हार्डवेयर का अच्छा अंदाज़ा मिलता है. इसमें लंबा, पतला प्रोफ़ाइल, ऊंचा फ्रंट मडगार्ड और स्पोक वाले व्हील हैं, जो इसे साफ़ तौर पर डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल बनाते हैं.
इसके फ्रंट-एंड डिज़ाइन में एक खास आकार का हेडलैंप फेयरिंग लगाया गया है, जिसमें एक कॉम्पैक्ट हेडलैंप और ऊपर की तरफ एक छोटा काउल दिया गया है, जो एक छोटे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कवर करता है. पतला और खास आकार का फ्यूल टैंक और कम बॉडीवर्क इसके हल्के और काम के हिसाब से बने होने का संकेत देते हैं.
बाइक की एक और खास बात यह है कि इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा ट्यूबलर लगेज रैक लगाया गया है. इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में एक लंबी, सिंगल-पीस सीट, साड़ी गार्ड और पीछे एक बड़ा मडगार्ड भी दिया गया है, जिससे पता चलता है कि इसकी ऑफ-रोड क्षमता के साथ-साथ रोज़ाना आने-जाने की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है.
डिजाइन देखकर यह पता चलता है कि इसमें आगे का व्हील पीछे वाले व्हील से बड़ा है, हालांकि पेटेंट में पहियों के साइज़ के बारे में साफ़ तौर पर कुछ नहीं बताया गया है. इस मोटरसाइकिल में रबर गेटर्स के साथ पारंपरिक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स का इस्तेमाल किया गया है.
वहीं, मोटरसाइकिल में पीछे की तरफ मोनोशॉक दिखाई दे रहा है. मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग हार्डवेयर में दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क इस्तेमाल किए गए हैं. मोटरसाइकिल की कीमत कम रखने के लिए इसमें ज़्यादातर सिंगल-चैनल ABS ही दिया जाएगा.
इस बाइक का चेसिस एक ट्यूबलर फ़्रेम जैसा लगता है, जिस पर इंजन बोल्ट से कसा हुआ है, जबकि मोटरसाइकिल के निचले हिस्से में पावरट्रेन की सुरक्षा के लिए एक बैश प्लेट लगाई गई है. इसका सिंगल-सिलेंडर इंजन फ़्रेम के अंदर लगाया गया है और इसके एग्ज़ॉस्ट को दाईं ओर से ऊपर की ओर निकाला गया है, ठीक वैसा ही जैसे Hero Impulse में मिलता था.
यह देखते हुए कि Hero के पास XPulse फ़ैमिली और मोटरस्पोर्ट्स से मिली सीख के ज़रिए डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल का एक्सपीरिएंस पहले से ही है. इस नए पेटेंट में दिखाई गई मोटरसाइकिल XPulse 200 4V के मुकाबले ज़्यादा साधारण हो सकती है. अनुमान है कि इस मोटरसाइकिल में Hero Xtreme 160R के 160cc इंजन वाले पार्ट्स का इस्तेमाल करके XPulse 200 4V से नीचे की कैटेगरी में रखा जा सकता है.
हालांकि, अभी इसकी पावर, वज़न या इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इस बारे में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. Hero MotorCorp शायद एक ज़्यादा आसान और सुलभ Hero Xpulse के साथ इस सेगमेंट को लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बनाना चाहती है.