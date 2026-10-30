Hero Destini 110 का नया Classique Edition हुआ लॉन्च, कीमत 76,400 रुपये
Hero MotoCorp ने अपने स्कूटर Hero Destini 110 का क नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम 'Classique Edition' रखा गया है.
Published : October 30, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अपने स्कूटर Hero Destini 110 का विस्तार करते हुए एक नया स्पेशल एडिशन जोड़ा है. इसे कंपनी ने 'Classique Edition' के नाम से लॉन्च किया है.
कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 76,400 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस नए वर्ज़न में दो डुअल-टोन पेंट स्कीम, नए ग्राफिक्स और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड स्कूटर से अलग बनाते हैं.
Hero Destini 110 Classique Edition के कलर ऑप्शन
नए Destini 110 Classique Edition को कंपनी ने कुल दो कलर कॉम्बिनेशन में पेश किया है, जिसमें मैट गोल्डफिश सिल्वर/लाइट इंडस्ट्रियल ग्रे (जिसमें अंदर के पैनल भूरे रंग के हैं) और मैट एरीज ब्राउन (जिसमें अंदर के पैनल काले रंग के हैं)कलर में पेश किया है.
इस स्कूटर में दोनों कलर ऑप्शन के फ्रंट और साइड पैनल पर नई स्ट्राइप डिटेलिंग दी गई है, और इसके साथ ही इनके मिरर और सीट अपहोल्स्ट्री भी इसी कलर से मैच करते हैं. इसके अलावा, इसमें 3D क्लासिक एडिशन बैज और रिम टेप भी दिए गए हैं.
Hero Destini 110 Classique Edition का पावरट्रेन
नए Destini 110 Classique Edition में 110cc का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 8.1 bhp की पावर और 8.87 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 56.2 kmpl है.
Hero Destini 110 Classique Edition के फीचर्स
स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इस स्पेशल एडिशन में प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, LED टेल-लैंप और एक डिजी-एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है. इसके अलावा, स्कूटर में सामने की तरफ एक ग्लवबॉक्स भी दिया गया है, जिसमें इन-बिल्ट USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है.
Hero Destini 110 Classique Edition के हार्डवेयर
Hero Destini 110 के आकार की बात करें तो इसमें 1,302 mm का व्हीलबेस, 770 mm की सीट हाइट और 162 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. सस्पेंशन के लिए इस स्कूटर में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ सिंगल-साइडेड शॉक एब्जॉर्बर लगाए गए हैं.
स्कूटर में 12-इंच के व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जिनमें आगे का टायर 90/90 और पीछे का टायर 100/80 साइज का लगाया गया है. इस स्कूटर का कर्ब वेट 114 kg रखा गया है, और इसमें 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.