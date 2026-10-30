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Hero Destini 110 का नया Classique Edition हुआ लॉन्च, कीमत 76,400 रुपये

Hero Destini 110 का नया Classique Edition हुआ लॉन्च ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अपने स्कूटर Hero Destini 110 का विस्तार करते हुए एक नया स्पेशल एडिशन जोड़ा है. इसे कंपनी ने 'Classique Edition' के नाम से लॉन्च किया है.

कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को 76,400 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस नए वर्ज़न में दो डुअल-टोन पेंट स्कीम, नए ग्राफिक्स और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे स्टैंडर्ड स्कूटर से अलग बनाते हैं.

Hero Destini 110 Classique Edition के कलर ऑप्शन

नए Destini 110 Classique Edition को कंपनी ने कुल दो कलर कॉम्बिनेशन में पेश किया है, जिसमें मैट गोल्डफिश सिल्वर/लाइट इंडस्ट्रियल ग्रे (जिसमें अंदर के पैनल भूरे रंग के हैं) और मैट एरीज ब्राउन (जिसमें अंदर के पैनल काले रंग के हैं)कलर में पेश किया है. इस स्कूटर में दोनों कलर ऑप्शन के फ्रंट और साइड पैनल पर नई स्ट्राइप डिटेलिंग दी गई है, और इसके साथ ही इनके मिरर और सीट अपहोल्स्ट्री भी इसी कलर से मैच करते हैं. इसके अलावा, इसमें 3D क्लासिक एडिशन बैज और रिम टेप भी दिए गए हैं.