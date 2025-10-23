कारों में भारी टचस्क्रीन होने से घट सकती है सेफ्टी रेटिंग, यह सेफ्टी नियामक जारी करेगा नए प्रोटोकॉल

ETV Bharat / technology

यूरोपीय सुरक्षा नियामक Euro NCAP ने साल 2026 से अपने वाहन परीक्षण प्रोटोकॉल को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है.

New Euro NCAP protocol
Euro NCAP के प्रोटोकॉल में होंगे बदलाव (फोटो - Euro NCAP)
Published : October 23, 2025 at 1:23 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: दुनिया भर के देशों में वाहन सुरक्षा को काफी तवज्जो दी जा रही है, और अब इसी के चलते व्हीकल सेफ्टी अब थोड़ी और सख्त होने वाली है. Euro NCAP, जो कि एक स्वतंत्र यूरोपीय सुरक्षा नियामक है, उसने 2026 में नए परीक्षण प्रोटोकॉल जारी किए हैं. इन प्रोटोकॉल के चलते कार निर्माताओं के वाहनों के डिज़ाइन और उपकरणों के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है.

बता दें कि सालों से, Euro NCAP से प्राप्त पाँच-सितारा रेटिंग एक प्रतिष्ठित सम्मान का प्रतीक रही है, जो इस बात का ठोस प्रमाण है कि कार सुरक्षित है. लेकिन आने वाले बदलाव एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं. इन बदलावों के अनुसार, अब सिर्फ़ दुर्घटना से बचना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि दुर्घटना को पहले ही रोकना और हर परिस्थिति में उसमें सवार हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा.

ड्राइवर पर होगा ध्यान केंद्रित
Euro NCAP के नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक, केबिन के अंदर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है. आजकल की आधुनिक कारों में कंट्रोल और जानकारी को टचस्क्रीन कंसोल पर स्थानांतरित किया जा रहा है, और अब स्टीयरिंग व्हील के पीछे पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हटाया जा रहा है.

लेकिन अब Euro NCAP यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चालक सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें. दो सेकंड का भी ध्यान भटकना कार चालक और उसमें बैठी सवारियों के लिए घातक हो सकता है, और नए नियम ऐसे सेटअप्स को दंडित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो इसे बढ़ावा देते हैं. जहां चालक अपेक्षा करता है, वहां भौतिक बटन, स्पर्श प्रतिक्रिया, यहां तक कि दस्ताने पहनने के बाद भी, अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं.

वाहन निर्माताओं के लिए, यह एक चुनौती है: एक साफ-सुथरा, न्यूनतम इंटीरियर फैशनेबल है, लेकिन अगर आवश्यक जानकारी टचस्क्रीन में दिखाई जाती है, तो यह सुरक्षा स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है.

एडवांस मॉनिटरिंग और एडाप्टिव सिस्टम
Euro NCAP ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम से भी ज़्यादा की मांग कर रहा है. कारों को आंखों की गतिविधियों, सिर की स्थिति और यहां तक कि थकान, शराब या मादक पदार्थों के सेवन के संकेतों पर भी नज़र रखनी होगी. इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, और इन सिस्टम को लगातार काम करना होगा, न कि किसी खराबी के बाद चेतावनी के तौर पर.

इसके अलावा, केबिन चाइल्ड डिटेक्शन, सीटबेल्ट अलार्म और अडैप्टिव एयरबैग का भी ज़्यादा सख़्ती से परीक्षण किया जाएगा, जिसका मतलब है कि डिज़ाइनरों और तकनीकी इंटीग्रेटर्स को अपने उत्पादों में तकनीक को डिज़ाइन करने के तरीके में बदलाव करना होगा. इन फीचर्स में छोटी-सी भी चूक से क़ीमती अंक और, इसके साथ ही, उपभोक्ता का विश्वास भी कम हो सकता है.

नए प्रोटोकॉल का निर्माताओं और खरीदारों पर प्रभाव
कार निर्माताओं के लिए, ये बदलाव सिर्फ़ प्रक्रियात्मक नहीं हैं, बल्कि डिज़ाइन संबंधी चुनौतियां हैं, जो कंपनी की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं. जो वाहन भविष्योन्मुखी और आकर्षक दिखता है, लेकिन नई मॉनिटरिंग या टेक्टिकल संबंधी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, वह बिक्री को प्रभावित करने वाली पांच-स्टार रेटिंग को प्रभावित करेगा.

हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए इसके फ़ायदे भी स्पष्ट हैं. 2026 के प्रोटोकॉल दुर्घटनाओं को रोकने, यात्रियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं कि दुर्घटना के बाद पहले प्रतिक्रिया देने वाले प्रभावी ढंग से काम कर सकें. यह सुरक्षा है जो जीवंत, जागरूक और अनुकूलनीय महसूस होती है, और पहले से कहीं ज़्यादा वास्तविक दुनिया की ड्राइविंग परिस्थितियों के क़रीब है.

Euro NCAP का 2026 का ओवरहाल इस बात की याद दिलाता है कि सुरक्षा स्थिर नहीं होती. जैसे-जैसे तकनीक विकसित होती है, जोखिम भी बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड भी बदलते रहते हैं. कारों में चतुर डिज़ाइन के साथ-साथ स्मार्ट, सक्रिय सिस्टम भी होने चाहिए जो चालक के ध्यान, यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद हस्तक्षेप को प्राथमिकता दें.

