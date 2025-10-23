ETV Bharat / technology

कारों में भारी टचस्क्रीन होने से घट सकती है सेफ्टी रेटिंग, यह सेफ्टी नियामक जारी करेगा नए प्रोटोकॉल

Euro NCAP के प्रोटोकॉल में होंगे बदलाव ( फोटो - Euro NCAP )

हैदराबाद: दुनिया भर के देशों में वाहन सुरक्षा को काफी तवज्जो दी जा रही है, और अब इसी के चलते व्हीकल सेफ्टी अब थोड़ी और सख्त होने वाली है. Euro NCAP, जो कि एक स्वतंत्र यूरोपीय सुरक्षा नियामक है, उसने 2026 में नए परीक्षण प्रोटोकॉल जारी किए हैं. इन प्रोटोकॉल के चलते कार निर्माताओं के वाहनों के डिज़ाइन और उपकरणों के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है. बता दें कि सालों से, Euro NCAP से प्राप्त पाँच-सितारा रेटिंग एक प्रतिष्ठित सम्मान का प्रतीक रही है, जो इस बात का ठोस प्रमाण है कि कार सुरक्षित है. लेकिन आने वाले बदलाव एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं. इन बदलावों के अनुसार, अब सिर्फ़ दुर्घटना से बचना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि दुर्घटना को पहले ही रोकना और हर परिस्थिति में उसमें सवार हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा. ड्राइवर पर होगा ध्यान केंद्रित

Euro NCAP के नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक, केबिन के अंदर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है. आजकल की आधुनिक कारों में कंट्रोल और जानकारी को टचस्क्रीन कंसोल पर स्थानांतरित किया जा रहा है, और अब स्टीयरिंग व्हील के पीछे पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हटाया जा रहा है. लेकिन अब Euro NCAP यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चालक सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें. दो सेकंड का भी ध्यान भटकना कार चालक और उसमें बैठी सवारियों के लिए घातक हो सकता है, और नए नियम ऐसे सेटअप्स को दंडित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो इसे बढ़ावा देते हैं. जहां चालक अपेक्षा करता है, वहां भौतिक बटन, स्पर्श प्रतिक्रिया, यहां तक कि दस्ताने पहनने के बाद भी, अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं. वाहन निर्माताओं के लिए, यह एक चुनौती है: एक साफ-सुथरा, न्यूनतम इंटीरियर फैशनेबल है, लेकिन अगर आवश्यक जानकारी टचस्क्रीन में दिखाई जाती है, तो यह सुरक्षा स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है.