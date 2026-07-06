Hayabusa-2: फ़्रिज के आकार का जापानी स्पेस प्रोब एस्टेरॉयड के पास से गुज़रा, प्लेनेटरी डिफ़ेंस टेस्ट का हिस्सा
JAXA के Hayabusa-2 का मकसद क्षुद्रग्रह 'टोरिफ्यून' एस्टेरॉयड से टकराना नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक को इससे अन्य जानकारी मिली.
Published : July 6, 2026 at 3:35 PM IST
टोक्यो, जापान: जापान के एक स्पेस प्रोब ने रविवार को पृथ्वी के पास मौजूद एक एस्टेरॉयड (क्षुद्रग्रह) के पास से उड़ान भरी. यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी का टेस्ट मिशन था, जो अंतरिक्ष की चट्टानों से पृथ्वी को बचाने में मदद कर सकती है.
जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के वैज्ञानिकों ने पहले बताया था कि फ्रिज के आकार का 'Huyabusa-2' प्रोब 'टोरिफ़्यून' एस्टेरॉयड के 800 मीटर (0.5 मील) के दायरे से गुज़रेगा. यह एक ट्रायल रन था, ताकि यह देखा जा सके कि क्या ऐसा प्रोब किसी खतरनाक अंतरिक्ष चट्टान को पृथ्वी से दूर हटा सकता है या नहीं.
यह मिशन NASA के 2022 में जानबूझकर एक स्पेसक्राफ्ट को 160 मीटर चौड़े डाइमोर्फोस एस्टेरॉयड से टकराने के बाद आया है, जिससे एक बड़े स्पेस रॉक के चारों ओर उसका ऑर्बिट सफलतापूर्वक बदल गया था.
18,000 किलोमीटर (11,185 मील) प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से चलने वाले Hayabusa-2 का मकसद टोरिफ्यून से टकराना नहीं था. इसके बजाय, वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि क्या वे प्रोब के रास्ते को ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसे कभी डिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत पड़े.
JAXA की एक प्रवक्ता ने अपना नाम बताए बिना AFP को बताया, "शाम 6:35 बजे (0935 GMT)... Hayabusa-2 ने टोरिफ्यून के पास से उड़ान भरी और स्पेसक्राफ्ट ठीक से काम कर रहा है." JAXA के ऑनलाइन फुटेज में कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों को तालियां बजाते हुए दिखाया गया.
एक वैज्ञानिक ने JAXA के ब्रॉडकास्ट में कहा कि, "मैं नर्वस था, पूरे समय बेचैन महसूस कर रहा था... लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम इसे आखिर तक पूरा कर पाए." अगर यह पक्का हो जाता है कि स्पेस प्रोब वाकई टोरिफ्यून के 800 मीटर के दायरे में आया था, तो यह मिशन पृथ्वी के पास मौजूद किसी एस्टेरॉयड के सबसे करीब से गुज़रने वाले मिशनों में से एक होगा.
JAXA के यूया मिमासु ने पहले कहा था कि, "यह ओकिनावा से होक्काइडो तक फैले इलाके में कहीं एक-येन के सिक्के पर निशाना लगाने जितना मुश्किल है." उन्होंने जापान के सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी द्वीपों का ज़िक्र करते हुए यह बात कही थी.
खाली चट्टान या रेत?
Hayabusa-2 पर लगे कैमरे एस्टेरॉयड की सतह से भौगोलिक विशेषताओं, उसकी बनावट और तापमान सहित डेटा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह संभावित ग्रह रक्षा मिशन के लिए ज़रूरी जानकारी है.
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पैट्रिक मिशेल ने फ्लाईबाई से पहले AFP को बताया कि, "क्या सतह खाली चट्टान है, या पत्थरों के खेतों या रेतीले समुद्र तटों से ढकी है? सिर्फ़ स्पेसक्राफ्ट से ली गई तस्वीरों से ही यह जानकारी मिल सकती है."
उन्होंने कहा कि, "अगर हम किसी टक्कर से एस्टेरॉयड की दिशा बदलना चाहते हैं, तो नतीजा अलग-अलग होगा—यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एस्टेरॉयड स्पंज की तरह व्यवहार करता है या किसी बहुत ठोस चीज़ की तरह." इस स्पेस प्रोब का मिशन एस्टेरॉयड से पृथ्वी को होने वाले किसी वास्तविक खतरे पर आधारित नहीं है.
साल 2014 में लॉन्च किए गए 'Hayabusa-2' ने वैज्ञानिकों को पहले ही रोमांचित कर दिया है. इसने हमारी पृथ्वी से लगभग 30 करोड़ किलोमीटर (18.5 करोड़ मील) दूर स्थित एस्टेरॉयड 'Ryugu' पर लैंडिंग की और वहां से सैंपल इकट्ठा किए.
छह साल बाद, यह Ryugu – जिसे जापानी में 'ड्रैगन पैलेस' कहते हैं – से कीमती सैंपल धरती पर लाया, जिससे साइंटिस्ट को इस बारे में सुराग मिले कि लगभग 4.6 अरब साल पहले सोलर सिस्टम अपने जन्म के समय कैसा था.
टोरिफ्यून मिशन के बाद, स्पेस प्रोब के 2031 में एक और एस्टेरॉयड, जिसे 1998KY26 कहते हैं, के साथ 'रेंडेज़वस' करने की कोशिश करने की उम्मीद है – यह एक ऐसा काम है, जिसमें यह स्पेस रॉक के साथ उड़ता है या उस पर टच होकर डिटेल्ड डेटा इकट्ठा करता है.
NASA के 'डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट' (DART) की सफलता के बाद भी, रविवार का महत्वाकांक्षी फ्लाईबाई बेहद अहम है. यह बात यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक मिशेल ने कही.
उन्होंने कहा कि, "पृथ्वी के पास मौजूद एस्टेरॉयड के आकार, रूप, सतह और अंदरूनी गुणों में जो विविधता है, उसे देखते हुए हर नई तस्वीर हमें और बेहतर ढंग से तैयार करती है."