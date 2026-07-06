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Hayabusa-2: फ़्रिज के आकार का जापानी स्पेस प्रोब एस्टेरॉयड के पास से गुज़रा, प्लेनेटरी डिफ़ेंस टेस्ट का हिस्सा

फ़ाइल फ़ोटो, दिसंबर 2020: कंप्यूटर ग्राफ़िक्स वाली इस तस्वीर में क्षुद्रग्रह र्युगु के ऊपर Hayabusa-2 अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा है. ( फोटो - ISAS-JAXA )

टोक्यो, जापान: जापान के एक स्पेस प्रोब ने रविवार को पृथ्वी के पास मौजूद एक एस्टेरॉयड (क्षुद्रग्रह) के पास से उड़ान भरी. यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी का टेस्ट मिशन था, जो अंतरिक्ष की चट्टानों से पृथ्वी को बचाने में मदद कर सकती है.

जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के वैज्ञानिकों ने पहले बताया था कि फ्रिज के आकार का 'Huyabusa-2' प्रोब 'टोरिफ़्यून' एस्टेरॉयड के 800 मीटर (0.5 मील) के दायरे से गुज़रेगा. यह एक ट्रायल रन था, ताकि यह देखा जा सके कि क्या ऐसा प्रोब किसी खतरनाक अंतरिक्ष चट्टान को पृथ्वी से दूर हटा सकता है या नहीं.

यह मिशन NASA के 2022 में जानबूझकर एक स्पेसक्राफ्ट को 160 मीटर चौड़े डाइमोर्फोस एस्टेरॉयड से टकराने के बाद आया है, जिससे एक बड़े स्पेस रॉक के चारों ओर उसका ऑर्बिट सफलतापूर्वक बदल गया था.

18,000 किलोमीटर (11,185 मील) प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से चलने वाले Hayabusa-2 का मकसद टोरिफ्यून से टकराना नहीं था. इसके बजाय, वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि क्या वे प्रोब के रास्ते को ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसे कभी डिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत पड़े.

JAXA की एक प्रवक्ता ने अपना नाम बताए बिना AFP को बताया, "शाम 6:35 बजे (0935 GMT)... Hayabusa-2 ने टोरिफ्यून के पास से उड़ान भरी और स्पेसक्राफ्ट ठीक से काम कर रहा है." JAXA के ऑनलाइन फुटेज में कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों को तालियां बजाते हुए दिखाया गया.

एक वैज्ञानिक ने JAXA के ब्रॉडकास्ट में कहा कि, "मैं नर्वस था, पूरे समय बेचैन महसूस कर रहा था... लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम इसे आखिर तक पूरा कर पाए." अगर यह पक्का हो जाता है कि स्पेस प्रोब वाकई टोरिफ्यून के 800 मीटर के दायरे में आया था, तो यह मिशन पृथ्वी के पास मौजूद किसी एस्टेरॉयड के सबसे करीब से गुज़रने वाले मिशनों में से एक होगा.

JAXA के यूया मिमासु ने पहले कहा था कि, "यह ओकिनावा से होक्काइडो तक फैले इलाके में कहीं एक-येन के सिक्के पर निशाना लगाने जितना मुश्किल है." उन्होंने जापान के सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी द्वीपों का ज़िक्र करते हुए यह बात कही थी.

खाली चट्टान या रेत?

Hayabusa-2 पर लगे कैमरे एस्टेरॉयड की सतह से भौगोलिक विशेषताओं, उसकी बनावट और तापमान सहित डेटा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह संभावित ग्रह रक्षा मिशन के लिए ज़रूरी जानकारी है.