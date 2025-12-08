ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Harley-Davidson X440T, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

रेगुलर Harley-Davidson X440 को कंपनी दो वेरिएंट में बेच रही है, जिनकी कीमत – X440 Vivid के लिए 2.35 लाख रुपये और X440 S के लिए 2.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. नई X440T की बुकिंग 7 दिसंबर को शुरू कर दी गई है, और इस नए वेरिएंट की डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू होगी.

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Harley-Davidson ने अपनी नई Harley-Davidson X440T को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस कीमत पर, नई X440T, X440 लाइनअप में नया, रेंज-टॉपिंग वेरिएंट हो जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड X440 को अब रीपोज़िशन किया गया है.

Harley-Davidson X440T के बारे में

कंपनी की मौजूदा Harley-Davidson X440 S की तुलना में, नई X440 T लगभग Rs 25,000 ज़्यादा महंगी है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आपको इस अतिरिक्त कीमत पर क्या कुछ मिलने वाला है? नई Harley-Davidson X440T में बड़ा बदलाव पूरी तरह से नया रियर सबफ्रेम और रीडिज़ाइन किया गया टेल सेक्शन दिया गया है.

इसमें पिलियन ग्रैब हैंडल बेहतर पिलियन कम्फर्ट के लिए इंटीग्रेटेड हैं. नई X440T अपने बार-एंड मिरर, नए डेकल्स और चार अलग-अलग पेंट ऑप्शन की वजह से भी अलग दिखता है. हालांकि, सबसे ज़रूरी अंतर राइडिंग के मामले में हो सकता है. Harley-Davidson ने नई X440T में राइड-बाय-वायर का फीचर जोड़ा है, जो दो राइड मोड (Road और Rain), स्विचेबल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आता है.

Harley-Davidson X440T (फोटो - Harley-Davidson)

नई X440T में एक और खास फीचर शामिल किया गया है, जिसे हार्ले ने ‘पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट’ नाम दिया है. इस फीचर के साथ, मोटरसाइकिल के सभी इंडिकेटर, जब डीसेलरेशन रेट 2.4m/s से ज़्यादा होगा, तो स्टैंडर्ड ब्लिंकिंग रेट से 4 गुना तेज़ी से ब्लिंक करके पीछे चल रही गाड़ियों को इमरजेंसी ब्रेक लगाने का सिग्नल देते हैं.

Harley-Davidson X440T का इंजन

इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा Harley-Davidson X440 का ही 440 cc, ऑयल-कूल्ड, 2-वॉल्व SOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है, जो 6,000 rpm पर 27 bhp की पावर और 4,000 rpm पर 38 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जाता है.