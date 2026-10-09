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Harley-Davidson ने दिखाई नई Sprint 440 की झलक, X440 पर होगी आधारित

Harley-Davidson Sprint 440 का टीजर जारी ( फोटो - Instagram/motorcyclenews )

हैदराबाद: अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Harley-Davidson बाजार में एक नई मोटरसाइकिल Harley-Davidson Sprint 440 की पहली झलक दिखाई है. इस टीजर से पता चलता है कि यह नई मोटरसाइकिल कंपनी की मौजूदा Harley Davidson X440 से कितनी अलग दिखती है. हालांकि इसका बेस हीरो-निर्मित रोडस्टर जैसा ही है, लेकिन नई Sprint का डिज़ाइन ज़्यादा पारंपरिक हार्ले-डेविडसन क्रूज़र जैसा लगता है.

Harley-Davidson Sprint 440 का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो नई Sprint 440 की बनावट से गोल हेडलाइट, बड़ा और गोल फ्यूल टैंक और नीचे की तरफ लगी स्कूप वाली सीट दिखाई देती है. इसमें आगे की ओर बड़ा दिखने वाला व्हील लगाया गया है, जो इस बाइक के क्लासिक क्रूज़र लुक को और बेहतर बनाता है.

वहीं दूसरी ओर, इसके ओवरऑल साइज़-शेप से लगता है कि हार्ले-डेविडसन, X440 की 805 mm सीट हाइट के मुकाबले काफी कम सीट हाइट रखने वाली है. Harley-Davidson X440 के मुकाबले नई Sprint 440 में सबसे बड़ा बदलाव इसके एर्गोनॉमिक्स (बैठने और चलाने के तरीके) में होगा.