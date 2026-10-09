Harley-Davidson ने दिखाई नई Sprint 440 की झलक, X440 पर होगी आधारित
Harley-Davidson बाजार में एक नई मोटरसाइकिल Harley-Davidson Sprint 440 उतारने वाली है, जिसका कंपनी ने एक टीजर जारी किया है.
Published : October 9, 2026 at 11:45 AM IST
हैदराबाद: अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Harley-Davidson बाजार में एक नई मोटरसाइकिल Harley-Davidson Sprint 440 की पहली झलक दिखाई है. इस टीजर से पता चलता है कि यह नई मोटरसाइकिल कंपनी की मौजूदा Harley Davidson X440 से कितनी अलग दिखती है. हालांकि इसका बेस हीरो-निर्मित रोडस्टर जैसा ही है, लेकिन नई Sprint का डिज़ाइन ज़्यादा पारंपरिक हार्ले-डेविडसन क्रूज़र जैसा लगता है.
Harley-Davidson Sprint 440 का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो नई Sprint 440 की बनावट से गोल हेडलाइट, बड़ा और गोल फ्यूल टैंक और नीचे की तरफ लगी स्कूप वाली सीट दिखाई देती है. इसमें आगे की ओर बड़ा दिखने वाला व्हील लगाया गया है, जो इस बाइक के क्लासिक क्रूज़र लुक को और बेहतर बनाता है.
वहीं दूसरी ओर, इसके ओवरऑल साइज़-शेप से लगता है कि हार्ले-डेविडसन, X440 की 805 mm सीट हाइट के मुकाबले काफी कम सीट हाइट रखने वाली है. Harley-Davidson X440 के मुकाबले नई Sprint 440 में सबसे बड़ा बदलाव इसके एर्गोनॉमिक्स (बैठने और चलाने के तरीके) में होगा.
इसके टीज़र पता चलता है कि इसमें पीछे की ओर मुड़ा हुआ हैंडलबार लगाया गया है, जिससे पता चलता है कि इसमें आराम से बैठकर गाड़ी चलाने की पोज़िशन मिलेगी. हालांकि टीजर में फुटपेग की पोजिशनिंग साफ नजह नहीं आ रही है, लेकिन मिड-सेट या फॉरवर्ड-सेट पेग्स लगाने से इसकी क्रूज़र वाली खासियत और मज़बूत होगी.
इस मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा भी काफी अलग लग रहा है. सीट की ऊंचाई कम करने के लिए शायद इसके सबफ्रेम में बदलाव किया गया है. हालांकि, आगे की तरफ इसका फ्रेम Harley X440 जैसा ही लग रहा है.
Harley-Davidson Sprint 440 का इंजन
Harley-Davidson ने अभी तक नई Sprint 440 के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसके X440 प्लेटफ़ॉर्म से संकेत मिलता है कि इसमें 440cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है. X440 में यह इंजन 27.4 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क देता है और इसे छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.