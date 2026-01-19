ETV Bharat / technology

Harley-Davidson ने नई 2026 Touring और CVO मोटरसाइकिलों को किया अपडेट

Harley-Davidson ने साल 2026 के लिए अपने मोटरसाइकिल लाइनअप को अपडेट कर दिया है. इसमें Touring और CVO मोटरसाइकिलें शामिल हैं.

Harley-Davidson CVO Street Glide
Harley-Davidson CVO Street Glide (फोटो - Harley-Davidson USA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 5:15 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Harley-Davidson अपनी मोटरसाइकिलों के अपडेट बेहतर परफॉर्मेंस, ज़्यादा कम्फर्ट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और बोल्ड फैक्ट्री-कस्टम स्टाइलिंग पर फोकस कर रही है. इसी के चलते कंपनी ने अपनी कुछ क्रूजर मोटरसाइकिलों को अपडेट किया है. इन मोटरसाइकिलों में Harley-Davidson Street Glide Limited, Road Glide Limited, CVO Street Glide Limited, CVO Street Glide ST, CVO Road Glide ST और CVO Street Glide शामिल हैं.

Harley-Davidson Street Glide Limited
2026 Street Glide Limited एक पूरी तरह से रीवर्क की गई लग्ज़री टूरिंग मोटरसाइकिल है, जिसे पैसेंजर के साथ लंबी दूरी की राइडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें नया मिल्वौकी-एट VVT 117 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 106hp की पावर और 177.6Nm का टॉर्क प्रदान करता है और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है.

Harley-Davidson Street Glide Limited
Harley-Davidson Street Glide Limited (फोटो - Harley-Davidson USA)

Harley-Davidson ने पुरानी Ultra Limited की तुलना में इसका वज़न काफी कम किया है, जिससे मोटरसाइकिल को कम स्पीड पर हैंडल करना आसान हो गया है. इसमें मिलने वाली आइकॉनिक बैटविंग फेयरिंग को बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए रीडिज़ाइन किया गया है और बेहतर हवा से सुरक्षा के लिए इसे एक लंबी टूरिंग विंडशील्ड के साथ जोड़ा गया है.

फीचर्स की बात करें तो राइडर और पैसेंजर दोनों के लिए नई हीटेड सीट्स, हीटेड हैंडग्रिप्स और बेहतर शोवा सस्पेंशन से इसके कम्फर्ट को बढ़ाया गया है. इस मोटरसाइकिल में स्काईलाइन OS द्वारा संचालित एक नई 12.3-इंच टचस्क्रीन, इंटीग्रेटेड नेविगेशन और एक रॉकफोर्ड फोसगेट ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है.

Harley-Davidson Road Glide Limited
कंपनी ने अपनी Road Glide Limited को साल 2026 के लिए भी ऐसे ही अपग्रेड लाती है, जो Road Glide के फ्रेम-माउंटेड शार्कनोज़ फेयरिंग को पसंद करते हैं. इसमें Street Glide Limited जैसा ही मिल्वौकी-एट VVT 117 इंजन और बेहतर सस्पेंशन सेटअप मिलता है. पिछली Road Glide Limited की तुलना में इसका वज़न कम किया गया है, जिससे बैलेंस और चलाने में आसानी बेहतर हुई है.

Harley-Davidson Road Glide Limited
Harley-Davidson Road Glide Limited (फोटो - Harley-Davidson USA)

इसमें फ्रेम-माउंटेड फेयरिंग कम स्पीड पर स्टीयरिंग एफर्ट को कम कर देती है और हाईवे पर स्टेबिलिटी को और बेहतर बनाती है. एक लंबी टूरिंग विंडशील्ड, एडजस्टेबल एयरफ्लो एलिमेंट्स और बेहतर हीट मैनेजमेंट राइडर के आराम को बढ़ाते हैं.

फीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में वही 12.3-इंच का स्काईलाइन OS टचस्क्रीन, इंटीग्रेटेड नेविगेशन, प्रीमियम रॉकफोर्ड फॉसगेट ऑडियो, हीटेड सीट्स और हीटेड हैंडग्रिप्स दिया गया है, साथ ही इसमें रीडिजाइन किया गया ग्रैंड टूर-पैक और ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन भी हैं.

Harley-Davidson CVO Street Glide Limited
नई 2026 CVO Street Glide Limited कंपनी की 2026 लाइन-अप में सबसे लग्ज़री दो-पहिया टूरिंग मोटरसाइकिल होने वाली है. इस बाइक में मिल्वौकी-एट VVT 121 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो स्टैंडर्ड लिमिटेड मॉडल की तुलना में ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस देता है. इस मोटरसाइकिल में खास CVO पेंट स्कीम दिया गया है, जिसमें हाथ से की गई बारीक डिटेलिंग और प्रीमियम फिनिश मिलती है.

Harley-Davidson CVO Street Glide Limited
Harley-Davidson CVO Street Glide Limited (फोटो - Harley-Davidson USA)

सस्पेंशन और ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें हाई-एंड शोवा कंपोनेंट्स और ब्रेम्बो ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है. बाइक में अल्कांतारा में फिनिश की गई हीटेड सीटों, हीटेड पैसेंजर बैकरेस्ट और हटाने योग्य राइडर बैकरेस्ट के साथ आराम को और बढ़ाया गया है. फीचर्स के तौर पर बाइक में 12.3-इंच टचस्क्रीन मिलता है, जिसमें स्काईलाइन OS इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पावरफुल रॉकफोर्ड फॉसगेट स्टेज-II ऑडियो सिस्टम मिलता है.

Harley-Davidson CVO Street Glide ST
CVO Street Glide ST को कंपनी ने उन राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया है, जो फैक्ट्री-बिल्ट बैगर में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें मिल्वौकी-एट 121 HO इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 127hp की पावर और 196.5Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जिससे यह कंपनी की अब तक की सबसे पावरफुल टूरिंग मोटरसाइकिलों में से एक बन जाती है.

Harley-Davidson CVO Street Glide ST
Harley-Davidson CVO Street Glide ST (फोटो - Harley-Davidson USA)

इस बाइक में पूरी तरह से एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन, ब्रेम्बो परफॉर्मेंस ब्रेक और कार्बन फाइबर और टाइटेनियम कंपोनेंट्स के इस्तेमाल से वज़न में काफी कमी की गई है. ट्रैक-फोकस्ड राइड मोड और एग्रेसिव CVO ST पेंट और ग्राफिक्स से इसके रेसिंग कैरेक्टर का पता चलता है, साथ ही इसमें एक ज़्यादा कमांडिंग राइडिंग पोज़िशन भी मिलती है, जो जोशीली राइडिंग के लिए सही है.

Harley-Davidson CVO Road Glide ST
अपडेटेड CVO Road Glide ST, कंपनी की 2026 में पेश की जाने वाली सबसे तेज़ मोटरसाइकिल होगी. इसमें Street Glide ST वाला मिल्वौकी-एट 121 HO इंजन इस्तेमाल किया गया है और इसे फ्रेम-माउंटेड, शार्क-नोज़ फेयरिंग के एयरोडायनामिक फायदों के साथ जोड़ा गया है.

Harley-Davidson CVO Road Glide ST
Harley-Davidson CVO Road Glide ST (फोटो - Harley-Davidson USA)

इसके अलावा, मोटरसाइकिल में हैंडलिंग और एक्सेलरेशन को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन, ब्रेम्बो ब्रेक और हल्के कार्बन फाइबर कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का कहना है कि ट्रैक-ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, कई राइड मोड और रेस से प्रेरित CVO पेंट स्कीम इसके परफॉर्मेंस-फोकस्ड कैरेक्टर को और मज़बूत करते हैं.

Harley-Davidson CVO Street Glide
2026 CVO Street Glide की बात करें तो, यह एक प्रीमियम फैक्ट्री-कस्टम बैगर के तौर पर जारी रहेगी, जिसमें डिज़ाइन और परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें मिल्वौकी-एट VVT 121 इंजन लगाया गया है और साल 2026 के लिए इसे नया टॉर्चड ऑरेंज CVO ट्राई-टोन पेंट स्कीम दिया गया है, साथ ही मोटरसाइकिल में क्रोम का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया है.

Harley-Davidson CVO Street Glide
Harley-Davidson CVO Street Glide (फोटो - Harley-Davidson USA)

हाई-परफॉर्मेंस सस्पेंशन और ब्रेम्बो ब्रेक स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, जबकि स्काईलाइन OS इंफोटेनमेंट सिस्टम और रॉकफोर्ड फॉसगेट स्टेज-II ऑडियो सेटअप से कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया गया है. कंपनी का कहना है कि यह मोटरसाइकिल लग्जरी, परफॉर्मेंस और शानदार स्टाइल का बेहतरीन मेल है.

साल 2026 टूरिंग और CVO रेंज के साथ, Harley-Davidson कम्फर्ट, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे बढ़ रहा है. नई Street Glide Limited और Road Glide Limited लग्जरी टूरिंग कैपेबिलिटीज़ देती हैं, जबकि CVO मॉडल उन राइडर्स के लिए फैक्ट्री-बिल्ट एक्सक्लूसिविटी और परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं, जो सबसे अच्छी हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल चाहते हैं.

TAGGED:

HARLEY DAVIDSON
HARLEY DAVIDSON CVO RANGE
HARLEY DAVIDSON STREET RANGE
HARLEY DAVIDSON BIKE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.