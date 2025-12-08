ETV Bharat / technology

Harley-Davidson CVO Road Glide और Street Glide भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Harley-Davidson ने CVO रेंज के दो नए मॉडल लॉन्च किए हैं. इनमें Harley-Davidson CVO Road Glide और CVO Street Glide शामिल हैं.

Harley-Davidson CVO Road Glide and Street Glide
Harley-Davidson CVO Road Glide और Street Glide हुई लॉन्च (फोटो - Harley-Davidson)
Published : December 8, 2025 at 2:22 PM IST

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Harley-Davidson ने हाल ही में अपनी X440 रेंज में एक लेटेस्ट एडिशन Harley-Davidson X440T को लॉन्च किया है. इसकी लॉन्च के साथ ही इस रेंज में अब दो मॉडल हो चुके हैं. नई Harley-Davidson X440T की लॉन्च के साथ ही कंपनी ने CVO रेंज के दो नए मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनमें Harley-Davidson CVO Road Glide और CVO Street Glide को लॉन्च किया है.

दोनों मोटरसाइकिलें Harley-Davidson की पूरी तरह से इम्पोर्टेड बाइक रेंज का हिस्सा हैं, और पोर्टफोलियो में टॉप पर रखी गई हैं. कीमत की बात करें तो नई CVO Street Glide की शुरुआती कीमत 63.03 लाख रुपये है, जबकि CVO Road Glide की शुरुआती कीमत 67.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जिससे ये अपने नॉन-CVO वर्जन से 20 लाख रुपये से ज़्यादा महंगी हैं, और आज भारत में बिकने वाली सबसे महंगी मोटरसाइकिलों की लिस्ट में आ जाती हैं.

Harley-Davidson CVO Road Glide और CVO Street Glide में अंतर
इन दोनों मॉडल्स में सबसे बड़ा अंतर यह है कि Road Glide में एक बड़ी, फ्रेम-माउंटेड ‘शार्कनोज़’ फेयरिंग लगाई गई है, जिसे हाई-स्पीड स्टेबिलिटी और लंबी यात्राओं में हवा से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वहीं, Steer Glide में एक छोटी, फोर्क-माउंटेड ‘बैटविंग’ फेयरिंग लगाई गई है. हालांकि, CVO मॉडल होने के कारण, दोनों बाइक्स नई ट्रिमिंग के साथ एक्सक्लूसिव कस्टम पेंट स्कीम में उपलब्ध हैं.

Harley-Davidson CVO Street Glide
Harley-Davidson CVO Street Glide (फोटो - Harley-Davidson)

आकार
साइज़ की बात करें तो इन दोनों मोटरसाइकिलों में बहुत कुछ एक जैसा देखने को मिलता है. इनकी लंबाई 2,410 mm है व्हीलबेस 1,625 mm है, जो एक जैसे ही हैं. सीट की ऊंचाई भी लगभग एक जैसी है, जिसमें Road Glide के लिए 720 mm और Street Glide के लिए 715 mm है. वजन की बात करें तो Road Glide का कर्ब वजन 393 किग्रा रखा गया है, जबकि Street Glide का कर्ब वेट 380 किग्रा रखा गया है.

हार्डवेयर
दोनों बाइक्स के व्हील साइज़ की बात करें तो, ये दोनों एक जैसे ही हैं. जहां आगे 19-इंच के व्हील्स दिए गए हैं, वहीं पीछे 18-इंच के व्हील्स लगाए गए हैं. लेकिन Road Glide में वायर-स्पोक व्हील हैं, जबकि Street Glide में नौ-स्पोक एल्यूमीनियम व्हील लगाए गए हैं. इनके ब्रेक भी शेयर किए गए हैं, और इनमें आगे डुअल 320 mm डिस्क, और पीछे सिंगल 300 mm डिस्क के साथ स्टैंडर्ड एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है.

फीचर्स
दोनों मोटरसाइकिलों के फीचर्स की बात करें तो इस लिस्ट में ‘स्काईलाइन OS’ पर चलने वाला 12.3-इंच का कलर TFT डैश मिलता है. दोनों मोटरसाइकिलों में चार-स्पीकर वाला रॉकफोर्ड फॉसगेट साउंड सिस्टम (फेयरिंग में दो स्पीकर और सैडलबैग में दो स्पीकर) लगाया गया है, इसके साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वायरलेस एप्पल कारप्ले भी मिलता है.

Harley-Davidson CVO Road Glide
Harley-Davidson CVO Road Glide (फोटो - Harley-Davidson)

पावरट्रेन
दोनों बाइक्स के इंजन की बात करें तो इनमें एक ही इंजन का इस्तेमाल किया गया है. पावरट्रेन की तौर पर दोनों बाइक्स में 1977cc, Milwaukee Eight VVT 121 V-ट्विन इंजन लगाया गया है. यह इंजन 4,500 rpm पर 115 bhp की पीक पावर और 3,000 rpm पर 189 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

सेफ्टी फीचर्स
दोनों मोटरसाइकिलों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इन दोनों बाइक्स में इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड ब्रेकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ड्रैग-टॉर्क स्लिप कंट्रोल, व्हीकल होल्ड कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

