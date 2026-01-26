Happy Republic Day 2026: कैसे बनाएं व्हाट्सएप स्टिकर, इमेज और स्टेट्स, जानें तरीका
अगर गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी पसंद के व्हाट्सएप स्टिकर्स खुद ही बनाकर अपने परिवार या दोस्तों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Published : January 26, 2026 at 8:50 AM IST
हैदराबाद: भारत आज यानी 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस (Republic Day) मना रहा है. यह दिन हमारे संविधान के लागू होने की याद दिलाता है और देश की आज़ादी, एकता तथा लोकतंत्र की भावना को सेलिब्रेट करने का मौका देता है. इस खास मौके पर लोग सिर्फ घरों और मैदानों में झंडा फहराकर ही नहीं मना रहे, बल्कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिये भी अपनी खुशियां और देशभक्ति की भावना साझा कर रहे हैं.
आजकल व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर गणतंत्र दिवस के स्टिकर्स, इमेज, GIF और वीडियो स्टेटस बहुत पॉपुलर हो गए हैं. लोग अपने दोस्तों और परिवार को देशभक्ति भरे संदेश भेजते हैं, तिरंगे वाले स्टिकर शेयर करते हैं और श्रद्धा के साथ "जय हिंद" जैसे स्टिकर्स पोस्ट करते हैं.
गणतंत्र दिवस वाले व्हाट्सएप स्टिकर्स
इसी के साथ अब नया ट्रेंड यह है कि व्हाट्सएप पर AI स्टिकर (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार स्टिकर) भी बनाया जा सकता है. इसमें आप खुद अपना स्टिकर डिजाइन कर सकते हैं, बस एक छोटा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट (जैसे “Indian flag with tricolour text” या “Happy Republic Day 2026”) लिखें, और व्हाट्सएप पर मौजूद Meta AI आपके लिये कई क्रिएटिव डिज़ाइन तैयार कर देगा.
अगर आप चाहें तो पहले से तैयार (ready-made) गणतंत्र दिवस स्टिकर पैक को भी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ ऐप्स में इस साल खास तिरंगा थीम वाले पैक उपलब्ध हैं. इन्हें इंस्टॉल करके सीधे व्हाट्सएप पर शेयर किया जा सकता है.
इसके अलावा 26 जनवरी 2026 के लिए भाषण, तस्वीरें, शुभकामनाएं और कोट्स भी ऑनलाइन मिल रहे हैं, जिन्हें लोग साझा कर रहे हैं. इन शुभकामनाओं में देश की प्रगति, भाईचारे और संविधान के प्रति सम्मान के संदेश शामिल हैं.
इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाले ये डिजिटल मैसेज और स्टिकर गणतंत्र दिवस की खुशी में चार चांद लगा रहे हैं. युवा और बुज़ुर्ग सभी अपनी भावनाओं को रंगीन इमेज, स्टिकर और वीडियो के ज़रिये शेयर कर रहे हैं, ताकि देशभक्ति की भावना घर-घर तक पहुंच सके.