भारत में Tesla Model Y के लिए पेश हुआ 'हैलोवीन मोड', मिलेगी भूत-प्रेत वाली थीम और डरावनी लाइट्स
Tesla ने भारत में अपनी Tesla Model Y और Model Y L के लिए एक 'Helloween Mode' बाजार में पेश किया है.
Published : October 31, 2026 at 2:37 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने भारत में अपनी Tesla Model Y और Model Y L के लिए एक 'Helloween Mode' बाजार में पेश किया है, जिसे ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ़्टवेयर अपडेट के ज़रिए रोल आउट किया गया है.
इस लिमिटेड टाइम फीचर में थीम वाली लाइटिंग, साउंड और इंटरैक्टिव फ़ंक्शन शामिल किए गए हैं, जिनकी मदद से कार मालिक बिना सर्विस सेंटर जाए अपनी इलेक्ट्रिक SUV को एक फेस्टिव मेकओवर दे सकते हैं. इस अपडेट में कार के इन-ऐप अवतार के लिए भूत-थीम वाला डिज़ाइन, हैलोवीन-थीम वाला लाइट शो, सीज़नल व्हीकल रैप्स और एक खास लॉक साउंड दिया गया है.
इसमें मिलने वाला एक नया ट्रिक ऑर ट्रीट मोड कार में बैठने वालों इसके पास आने पर यह कार डरावनी आवाज और टिमटिमाती रोशनी को एक्टिव कर देती है. इसके अलावा, कार में एक फोटोबूथ फीचर भी मिलता है, जो यात्रियों को सीधे कार के माध्यम से थीम वाली तस्वीरें लेने का फीचर देता है, जबकि वॉयस फ्रॉम बियॉन्ड की मदद से कार मालिक Tesla ऐप के माध्यम से आवाज संदेश भेज सकते हैं, जो वाहन में सुनाई देते हैं.
Tesla Model Y के हैलोवीन मोड को कंपनी के OTA सॉफ़्टवेयर सिस्टम के ज़रिए उपलब्ध कराया गया है, जो कंपनी को दूर से ही नए फ़ीचर और सुधार भेजने की सुविधा देता है. भारत में बात करें तो ग्राहक पूरे देश में मौजूद Tesla एक्सपीरियंस सेंटर्स पर भी इस अपडेट का एक्सपीरिएंस ले सकते हैं.
कार के सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ-साथ, Tesla ने अपने 'स्विच एंड सेव कार्निवल' को भी दिवाली तक बढ़ा दिया है. इसके तहत, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने पर विचार कर रहे ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ दिए जा रहे हैं.
Tesla Model Y की ओनरशिप कॉस्ट को प्रमुखता से दिखा रही है, ताकि संभावित खरीदार पेट्रोल या डीजल वाले विकल्पों के साथ इसके रनिंग खर्चों की तुलना कर सकें. बता दें कि Tesla के अनुसार, 'Model Y' को 6 लाख रुपये के डाउन पेमेंट के साथ खरीदा जा सकता है.
इसमें 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर सात साल का 'स्टेप-अप EMI' प्लान मिलता है, जिसके तहत मासिक किस्त 39,990 रुपये से शुरू होती है. Tesla ने दावा किया है कि इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले वाहनों की तुलना में, इसके मालिक ईंधन और मेंटेनेंस पर हर महीने लगभग 20,000 रुपये की बचत कर सकते हैं.
यह बचत ईंधन, इंजन ऑयल, नियमित सर्विसिंग और ब्रेक के पुर्जों पर होने वाले खर्च में कमी के कारण होती है. खास बात यह है कि Model Y के इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में न तो इंजन ऑयल बदलने की जरूरत होती है, न ही स्पार्क प्लग बदलने या पारंपरिक मल्टी-स्पीड ट्रांसमिशन की सर्विसिंग कराने की. इसके अलावा, इसका रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक पैड की घिसावट को भी कम करता है, जिससे लंबे समय में मेंटेनेंस का खर्च कम हो जाता है.