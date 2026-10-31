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भारत में Tesla Model Y के लिए पेश हुआ 'हैलोवीन मोड', मिलेगी भूत-प्रेत वाली थीम और डरावनी लाइट्स

Tesla Model Y का Halloween Mode हुआ पेश ( फोटो - Instagram/teslaind_official )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने भारत में अपनी Tesla Model Y और Model Y L के लिए एक 'Helloween Mode' बाजार में पेश किया है, जिसे ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ़्टवेयर अपडेट के ज़रिए रोल आउट किया गया है.

इस लिमिटेड टाइम फीचर में थीम वाली लाइटिंग, साउंड और इंटरैक्टिव फ़ंक्शन शामिल किए गए हैं, जिनकी मदद से कार मालिक बिना सर्विस सेंटर जाए अपनी इलेक्ट्रिक SUV को एक फेस्टिव मेकओवर दे सकते हैं. इस अपडेट में कार के इन-ऐप अवतार के लिए भूत-थीम वाला डिज़ाइन, हैलोवीन-थीम वाला लाइट शो, सीज़नल व्हीकल रैप्स और एक खास लॉक साउंड दिया गया है.

इसमें मिलने वाला एक नया ट्रिक ऑर ट्रीट मोड कार में बैठने वालों इसके पास आने पर यह कार डरावनी आवाज और टिमटिमाती रोशनी को एक्टिव कर देती है. इसके अलावा, कार में एक फोटोबूथ फीचर भी मिलता है, जो यात्रियों को सीधे कार के माध्यम से थीम वाली तस्वीरें लेने का फीचर देता है, जबकि वॉयस फ्रॉम बियॉन्ड की मदद से कार मालिक Tesla ऐप के माध्यम से आवाज संदेश भेज सकते हैं, जो वाहन में सुनाई देते हैं. Tesla Model Y के हैलोवीन मोड को कंपनी के OTA सॉफ़्टवेयर सिस्टम के ज़रिए उपलब्ध कराया गया है, जो कंपनी को दूर से ही नए फ़ीचर और सुधार भेजने की सुविधा देता है. भारत में बात करें तो ग्राहक पूरे देश में मौजूद Tesla एक्सपीरियंस सेंटर्स पर भी इस अपडेट का एक्सपीरिएंस ले सकते हैं.