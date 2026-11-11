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GTA 6: नया कंसोल खरीदने की टेंशन खत्म! पुराने Xbox One पर भी चलेगा GTA VI, PS पर रचा इतिहास

PlayStation पर GTA 6 सबसे ज्यादा pre-order वाला गेम बन गया है जो इसकी भारी डिमांड को साफ दिखाता है. ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 की लॉन्च डेट अब आखिरकार काफी पास आ गई है. सालों से इंतजार किए जाने वाले इस गेम को 19 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. इस गेम को लेकर Xbox और PlayStation दोनों तरफ से बड़ी ख़बरें आ रही हैं. एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox Cloud Gaming की सुविधा दी है तो दूसरी तरफ PlayStation पर ये गेम सबसे ज्यादा प्री-ऑर्डर हो चुका है.

Xbox One पर भी मिलेगा GTA VI का मजा

Rockstar Games ने बताया कि Grand Theft Auto VI को Xbox Cloud Gaming पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. ये सुविधा सिर्फ Xbox Series X और Series S के अलावा पुराने Xbox One कंसोल पर भी काम करेगी. इसका मतलब है कि अगर आपके पास पुराना Xbox One है तो नया कंसोल खरीदे बिना आप गेम स्ट्रीम करके खेल सकते हैं. Xbox Cloud Gaming Xbox Series S के ग्राफिक्स सेटिंग्स पर गेम स्ट्रीम करेगा. Xbox के ब्लॉग में साफ लिखा है कि ये सुविधा Xbox Series X/S और Xbox One यूजर्स के लिए है. ये अभी फोन, पीसी या वेब पर उपलब्ध नहीं होगी. Xbox CEO आशा शर्मा ने कहा कि ये Take-Two के साथ 10 साल के नए पार्टनरशिप का पहला कदम है.