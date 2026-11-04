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GTA 6 का प्री-डाउनलोड 10 नवंबर से शुरू, जानें स्टोरेज साइज और बाकी डिटेल्स

अल्टीमेट एडिशन प्री-ऑर्डर करने पर जेसन और लूसिया की कहानी में खास वाहन हथियार और कपड़े मिलेंगे जो गेम को और मजेदार बनाएंगे. ( Rockstar Games )

हैदराबाद: GTA 6 यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 की लॉन्चिंग अब बहुत करीब आ गई है. बस, कुछ ही दिनों में इस गेम का इंतजार खत्म होने वाला है. यह गेम 19 नवंबर को PlayStation 5 पर रिलीज होगा.

GTA 6 को जो लोग पहले से प्री-ऑर्डर कर चुके हैं, उनके लिए 10 नवंबर से प्री-डाउनलोड शुरू हो जाएगा. इसका मतलब है कि गेम आने से पहले ही आप पूरा गेम डाउनलोड कर सकते हैं. इससे आप 19 नवंबर को रात बारह बजते ही गेम खेलना शुरू कर सकेंगे.

PlayStation अकाउंट तैयार रखना जरूरी अगर आप प्लेयर हैं तो आपको अपना प्लेस्टेशन अकाउंट बनाना होगा और कंसोल पर साइन इन करना होगा. पुरानी खिलाड़ी अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि सारी जानकारी सही है या नहीं. अकाउंट सही न होने पर बाद में परेशानी हो सकती है. प्री-ऑर्डर जरूर कर लें प्लेस्टेशन स्टोर या किसी भी पार्टनर स्टोर से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 प्री-ऑर्डर कर लें. इसका अल्टीमेट एडिशन लेने पर आपको खास प्रीमियम वाहन, हथियार, कपड़े और जेसन व लूसिया की कहानी से जुड़े एक्स्ट्रा आइटम मिलेंगे. आप स्टोर पर जाकर सभी एडिशन और कीमत देख सकते हैं.