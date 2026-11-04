GTA 6 का प्री-डाउनलोड 10 नवंबर से शुरू, जानें स्टोरेज साइज और बाकी डिटेल्स
GTA 6 का प्री-डाउनलोड 10 नवंबर से शुरू हो रहा है इसलिए अभी से PS5 का स्टोरेज खाली करके, अकाउंट चेक करके तैयार रहना होगा.
Published : November 4, 2026 at 7:28 AM IST
हैदराबाद: GTA 6 यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 की लॉन्चिंग अब बहुत करीब आ गई है. बस, कुछ ही दिनों में इस गेम का इंतजार खत्म होने वाला है. यह गेम 19 नवंबर को PlayStation 5 पर रिलीज होगा.
GTA 6 को जो लोग पहले से प्री-ऑर्डर कर चुके हैं, उनके लिए 10 नवंबर से प्री-डाउनलोड शुरू हो जाएगा. इसका मतलब है कि गेम आने से पहले ही आप पूरा गेम डाउनलोड कर सकते हैं. इससे आप 19 नवंबर को रात बारह बजते ही गेम खेलना शुरू कर सकेंगे.
PlayStation अकाउंट तैयार रखना जरूरी
अगर आप प्लेयर हैं तो आपको अपना प्लेस्टेशन अकाउंट बनाना होगा और कंसोल पर साइन इन करना होगा. पुरानी खिलाड़ी अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि सारी जानकारी सही है या नहीं. अकाउंट सही न होने पर बाद में परेशानी हो सकती है.
Get ready for Grand Theft Auto VI by pre-loading the game on PS5 beginning November 10. Also be sure to clear 212GB of storage space. Pre-orders available now: https://t.co/nZRb9fP6pe https://t.co/jrYbpdF4F0— PlayStation (@PlayStation) November 3, 2026
प्री-ऑर्डर जरूर कर लें
प्लेस्टेशन स्टोर या किसी भी पार्टनर स्टोर से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 प्री-ऑर्डर कर लें. इसका अल्टीमेट एडिशन लेने पर आपको खास प्रीमियम वाहन, हथियार, कपड़े और जेसन व लूसिया की कहानी से जुड़े एक्स्ट्रा आइटम मिलेंगे. आप स्टोर पर जाकर सभी एडिशन और कीमत देख सकते हैं.
प्री-डाउनलोड के लिए स्टोरेज खाली करें
10 नवंबर को आपके स्थानीय जगह पर आधी रात से प्री-डाउनलोड शुरू होगा. इसके लिए कम से कम 212GB स्टोरेज स्पेस खाली रखना जरूरी है. अगर जगह कम है तो अतिरिक्त स्टोरेज ऑप्शन देख सकते हैं. अगर आप पहले डाउनलोड कर लेंगे तो लॉन्च-डे पर गेम खेलने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
एक्सेसरीज भी चेक कर लें
गेम का मज़ा बढ़ाने के लिए DualSense Edge वायरलेस कंट्रोलर, PlayStation Pulse वायरलेस हेडसेट या Pulse Elevate वायरलेस स्पीकर जैसे एक्सेसरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेटअप आपको अच्छे लगे आप उसी को चुन सकते हैं.
GTA 6 का लॉन्च जैसे-जैसे करीब आता जाएगा, इसके बारे में और भी जानकारियां आती रहेंगी. आप अगर जीटीए 6 खेलने का सालों से इंतजार कर रहे हैं तो आपको अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए ताकि 19 नवंबर को आप बिना रुकावट गेम खेल सकें. यह गेम काफी बड़ा और हेवी है इसलिए स्टोरेज और अकाउंट दोनों को ध्यान से संभालना जरूरी है.