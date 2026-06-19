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जल्द लॉन्च होने वाला है GTA VI, 25 जून से शुरू होगी प्री-बुकिंग, जानें कब होगा लॉन्च

चूंकि प्री-ऑर्डर की तारीख आ चुकी है, इसलिए इस बात की संभावना कम है कि Rockstar रिलीज़ की तारीख को और आगे बढ़ाएगा. 'Grand Theft Auto VI' का लंबे समय से इंतज़ार है, क्योंकि इसका पिछला वर्जन (GTA 5) एक दशक से भी पहले, 2013 में रिलीज़ हुआ था.

यह वीडियो गेम शुरू में 2025 की शरद ऋतु में आने वाला था, लेकिन इसे टालकर 26 मई 2026 कर दिया गया. हालांकि, 2025 खत्म होने से पहले ही डेवलपर ने दूसरी बार देरी की घोषणा की और लॉन्च की तारीख को छह महीने और आगे बढ़ाकर 19 नवंबर 2026 कर दिया. उस समय, डेवलपर ने माफ़ी मांगी और कहा कि इन अतिरिक्त महीनों से उन्हें गेम को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

साथ ही, Rockstar Games ने गेम का ऑफ़िशियल कवर आर्ट भी जारी किया है, जो www.rockstargames.com/VI पर डाउनलोड करने के लिए भी उपलब्ध है. इस वेबसाइट पर आने वाले गेम से जुड़ी सभी मीडिया फ़ाइलें—जैसे वॉलपेपर, स्क्रीनशॉट और वीडियो—भी मौजूद हैं, जिनसे GTA 6 की एक झलक मिलती है.

हैदराबाद: Rockstar Games ने अपने बहुप्रतीक्षित वीडियो गेम 'Grand Theft Auto VI' (GTA 6) के प्री-ऑर्डर की तारीख की घोषणा कर दी है. GTA फ्रैंचाइज़ी का यह नया गेम 25 जून, 2026 से 'डिजिटल स्टोरफ्रंट और अन्य चुनिंदा रिटेलर्स' पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा. यह गेम 19 नवंबर, 2026 को लॉन्च होने वाला है.

इस ओपन-वर्ल्ड क्राइम गेम का कोई अगला वर्जन न होने की वजह से एक मीम भी काफ़ी मशहूर हुआ, जिसमें गेमर्स किसी भी अजीब या हैरान करने वाली घटना को देखने पर अक्सर यह कहते हैं, 'GTA 6 से पहले हमें [XYZ] मिल गया.'

डेवलपर ने दिसंबर 2023 में गेम का पहला ट्रेलर जारी किया, जिससे इसके जल्द आने और शुरुआती लॉन्च विंडो की जानकारी सामने आई थी. ट्रेलर वीडियो ने धूम मचा दी. इसने 24 घंटों के भीतर व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए और अभी अकेले YouTube पर इसके 281 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं. इसने गेमर्स को भी व्यस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने 90-सेकंड की क्लिप के हर फ़्रेम को बारीकी से समझने में हफ़्तों बिता दिए.

गेम का दूसरा ट्रेलर एक साल से ज़्यादा समय बाद मई 2025 में आया, जिसमें गेम की सेटिंग के साथ-साथ दो हीरो, जेसन और लूसिया को करीब से दिखाया गया. इस वीडियो को अभी YouTube पर 166 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं.

GTA 6 में न सिर्फ़ इस फ़्रैंचाइज़ी की पहली महिला लीड (लूसिया) होगी, बल्कि यह गेमर्स को 'Vice City' भी वापस ले जाएगा. यह मियामी से प्रेरित एक काल्पनिक शहर है, जो पहले 'GTA Vice City' में नियॉन थीम के साथ दिखाई दिया था. 'Grand Theft Auto VI' लॉन्च के दिन ही मौजूदा जनरेशन के कंसोल - PlayStation 5 और Xbox Series X|S - पर रिलीज़ किया जाएगा. Rockstar ने अभी तक PC पर इस गेम के उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं की है.

Rockstar Games की पैरेंट कंपनी, टेक-टू इंटरैक्टिव ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लगता है कि इतने बड़े लेवल पर रिलीज़ होने वाले गेम के लिए कंसोल गेमर्स ही उनके मुख्य कस्टमर हैं. खास बात यह है कि यह गेम सिर्फ़ कंसोल तक ही सीमित नहीं है और कंपनी ने PC पर GTA 6 को रिलीज़ करने से मना भी नहीं किया है.

हालांकि, इसे पर्सनल कंप्यूटर पर आने में ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि Rockstar शायद यह पक्का करने में बिज़ी हो कि वे 'गेम को उस लेवल की फिनिशिंग के साथ पूरा करें' जिसकी उम्मीद और हक गेमर्स को है.