GTA 6 का एल्बम अब प्री-ऑर्डर पर उपलब्ध, जानें कीमत और ट्रैक्स
Grand Theft Auto VI का नया म्यूजिक एल्बम अब प्री-ऑर्डर पर उपलब्ध है और यह गेम के रिलीज वाले दिन नवंबर में आएगा.
Published : September 18, 2026 at 12:42 PM IST
हैदराबाद: Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 गेम का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है. यह गेम डिस्क पर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप गेम का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो वो आपको फिज़िकल मीडिया पर मिल जाएगा. रॉकस्टार ने एक्स और अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया है कि Grand Theft Auto VI: The Album अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. ये एल्बम CD और vinyl दोनों पर मिलेगा. इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी प्री-सेव किया जा सकता है. एल्बम 19 नवंबर को रिलीज़ होगा और उसी दिन गेम भी लॉन्च किया जाएगा.
तीन वर्ज़न और उनकी कीमत
रॉकस्टार ने फिज़िकल मीडिया पर तीन अलग-अलग वर्ज़न रिलीज किए हैं, जिनकी कीमत कुछ इस प्रकार है:
- Limited Edition vinyl की कीमत 124.98 डॉलर है.
- सामान्य vinyl 49.98 डॉलर में मिलेगा.
- CD वर्जन सबसे सस्ता है और इसकी कीमत 19.98 डॉलर रखी गई है.
- ये सभी वर्ज़न ऑफिशियल Grand Theft Auto VI: The Album वेबसाइट से प्री-ऑर्डर किए जा सकते हैं.
Grand Theft Auto VI: The Album Coming November 19— Rockstar Games (@RockstarGames) September 17, 2026
Featuring 34 original tracks that capture the electric energy of Vice City and Leonida, from a genre-defying artist roster.
Listen to the first six singles today, and pre-order on vinyl and CD at https://t.co/1pibFJjVGX. pic.twitter.com/7ja6jZpQ1m
एल्बम में क्या मिलेगा
इस एल्बम में सिर्फ 34 ओरिजिनल ट्रैक्स हैं. ये गेम के पूरे साउंडट्रैक का छोटा सा हिस्सा है. इसमें अलग-अलग स्टाइल के आर्टिस्ट शामिल हैं. पूरा ट्रैकलिस्ट अभी नहीं बताया गया है, लेकिन रॉकस्टार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकता है. एल्बम के साथ छह सिंगल्स भी रिलीज हो गए हैं. फिलहाल, ये सिंगल्स सभी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.
- Yung Lean का गाना “That’s It”, जिसमें Future और Metro Boomin भी हैं.
- Travis Scott का “RHYNO”.
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. और Etienne de Crécy का “Sexy Magic”.
- Morgan Wallen का “Last Thing You Need”.
- Rauw Alejandro का “Macacoa 2000”.
- Keith Richards का “Bright Lights, Big City”
Keith Richards का नाम देखकर कई लोग हैरान हैं. पहले कुछ आर्टिस्ट्स ने इंस्टाग्राम पर पर रहस्यमयी पोस्ट डाली थीं. अब साफ हो गया कि वो GTA 6 के साउंडट्रैक से जुड़ी थीं.
कहां से खरीदें और कब आएगा?
Vinyl प्री-ऑर्डर ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुका है. पूरा ट्रैकलिस्ट अभी पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन एल्बम की घोषणा हो चुकी है और प्री-ऑर्डर भी खुल गए हैं. इस कारण ट्रैकलिस्ट जल्द ही सामने आ सकता है. गेम और एल्बम दोनों 19 नवंबर को एक-साथ आ रहे हैं, जो लोग गेम के म्यूज़िक को फिज़िकल फॉर्म में रखना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है.