GTA 6 लॉन्च करने में क्यों लगा 13 साल का लंबा वक्त? रॉकस्टार ने बताए कारण और कहा- 'जल्द आएगा अगला गेम'
GTA-6 आठ साल की मेहनत के बाद 19 नवंबर को आ रहा है. हालांकि, शायद GTA 7 रिलीज़ करने में इतना लंबा वक्त नहीं लगेगा.
Published : October 15, 2026 at 3:46 PM IST
हैदराबाद: GTA 6 अगले महीने रिलीज़ होने वाला है. यह गेम वीडियो गेम की दुनिया का एक बहुत पॉपुलर गेम है, जिसका इंतजार गेमर्स बहुत सारे गेमर्स कई सालों से कर रहे हैं. यह ओपन वर्ल्ड वाला क्राइम गेम है. इसे बनाने वाली कंपनी का नाम Rockstar Games है. कंपनी ने इस गेम को बनाने में आठ सालों का लंबा वक्त लिया है.
इस गेम का पिछले वर्ज़न यानी Grand Theft Auto 5 साल 2013 में ही लॉन्च हुआ है और अब Grand Theft Auto 6 को 13 साल बाद 19 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया जा रहा है. इतना लंबा गैप पहले कभी किसी दो GTA गेम के बीच में नहीं रहा है, लेकिन रॉकस्टार ने साफ कहा है कि अगले गेम यानी GTA 7 में इतना वक्त नहीं लगेगा.
ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में रॉकस्टार ने गेम बनाने की पूरी कहानी बताई है. उन्होंने बताया है कि आखिर जीटीए 6 को लॉन्च होने में इतना वक्त क्यों लगा. इस गेम को बनाने के लिए रॉकस्टार गेम्स ने Miami और Florida के कई ट्रिप लगाए. इन शहरों में जाकर उन्होंने नाइटक्लब, बीच और क्राइम वाले इलाकों को देखा. इन जगहों से गेम का लुक तय किया. उन्होंने नाइटक्लब में जाकर देखा कि लाइटिंग म्यूज़िक के साथ कैसे बदलती है. उसी तरह एनसीपी यानी गेम के अंदर के कैरेक्टर्स को अलग-अलग एनिमेट और स्क्रिप्ट किया गया. हर कैरेक्टर को अलग अंदाज दिया गया ताकि वो असली लगें.
कंपनी का बढ़ना और बजट की बात
आठ साल में रॉकस्टार दोगुना हो गया. 2018 में रेड डेड रिडिम्प्शन 2 (Red Dead Redemption 2) के वक्त कुल 2441 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज 12 ऑफिस में 4711 कर्मचारी काम करते हैं. इसके गेम के बजट के बारे में रॉकस्टार गेम्स ने सीधे तौर पर कोई आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि इस गेम को बनाने में कंपनी ने करीब एक अरब डॉलर से भी ज्यादा खर्च किए होंगे, लेकिन कंपनी ने सिर्फ इतना कहा है कि यह गेम बुर्ज खलिफा से महंगा नहीं है. आपको बता दें कि बुर्ज खलिफा (Burj Khalifa) को बनाने में डेढ़ अरब डॉलर खर्च हुए थे.
Phil Hooker ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में बने इंजन, टूल्स और टीम की वजह से अगले गेम जल्दी बन सकेंगे. Aaron Garbut ने कहा कि कई बुनियादी चीजों को बदल दिया गया है और अब उसे दोबारा नहीं तोड़ा जाएगा. अब सिर्फ उसमें ऊपर से बेहतर कंटेंट को जोड़ दिया जाएगा. रॉकस्टार ने जीटीए 6 के बाद का अगले गेम यानी जीटीए 7 के लॉन्च डेट आदि के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है. ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर सकती है, जिसके जरिए वो Red Dead और GTA को बारी-बारी लॉन्च करते आई है. हालांकि, इस वक्त कंपनी Max Payne 1 और 2 के रीमेक Remedy Entertainment बना रही है.
इसकी शुरुआत में गेम का कोडनेम Project Americas था. 2015 में जब इसे बनाने वाले लोग Miami घूमने गए थे तब प्लान था कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों के बड़े हिस्से गेम में आएंगे. बाद में स्कोप घटाकर सिर्फ Miami से प्रेरित Vice City और आसपास के इलाके रखे गए.
देरी की पूरी कहानी
- कंपनी ने पहले अपना पूरा फोकस Red Dead Redemption 2 पर रखा हुआ था, जिसके कारण GTA 6 का काम रुक गया था.
- 2018 के बाद कंपनी ने सही मायने में जीटीए 6 का काम शुरू किया.
- 2019 तक Jason और Lucia की कहानी तय की गई.
- 2020-21 में कोरोना-वायरस यानी कोविड-19 महामारी की वजह से देरी हुई.
- रॉकस्टार गेम्स ने इस बार ओवरटाइम यानी क्रंच नहीं किया.
- 2023 में पहला ट्रेलर आया, जिसमें वादा किया गया कि गेम 2025 में लॉन्च होगा.
- उसके बाद दो बार लॉन्च डेट टाली गई.
- पहले 26 मई 2026 को लॉन्च डेट तय की गई और अब आखिरकार 19 नवंबर 2026 को गेम लॉन्च होने के लिए तैयार है.
अब गेमर्स के लिए इस गेम का इंतजार खत्म होने वाला है. 19 नवंबर 2026 को यह गेम PS5 और Xbos Series S/X पर लॉन्च होने वाला है और हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 2027 की शुरुआत में GTA 6 का पीसी वर्ज़न भी रिलीज़ कर सकती है, जिसका इंतजार भी कंप्यूटर पर गेम खेलने वाले गेमर्स कर रहे हैं.