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GTA 6 लॉन्च करने में क्यों लगा 13 साल का लंबा वक्त? रॉकस्टार ने बताए कारण और कहा- 'जल्द आएगा अगला गेम'

Miami की रिसर्च ट्रिप्स में नाइटक्लब और बीच देखकर Rockstar ने गेम की लाइटिंग और NPC को असली जैसा बनाया है. ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: GTA 6 अगले महीने रिलीज़ होने वाला है. यह गेम वीडियो गेम की दुनिया का एक बहुत पॉपुलर गेम है, जिसका इंतजार गेमर्स बहुत सारे गेमर्स कई सालों से कर रहे हैं. यह ओपन वर्ल्ड वाला क्राइम गेम है. इसे बनाने वाली कंपनी का नाम Rockstar Games है. कंपनी ने इस गेम को बनाने में आठ सालों का लंबा वक्त लिया है.

इस गेम का पिछले वर्ज़न यानी Grand Theft Auto 5 साल 2013 में ही लॉन्च हुआ है और अब Grand Theft Auto 6 को 13 साल बाद 19 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया जा रहा है. इतना लंबा गैप पहले कभी किसी दो GTA गेम के बीच में नहीं रहा है, लेकिन रॉकस्टार ने साफ कहा है कि अगले गेम यानी GTA 7 में इतना वक्त नहीं लगेगा.

ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में रॉकस्टार ने गेम बनाने की पूरी कहानी बताई है. उन्होंने बताया है कि आखिर जीटीए 6 को लॉन्च होने में इतना वक्त क्यों लगा. इस गेम को बनाने के लिए रॉकस्टार गेम्स ने Miami और Florida के कई ट्रिप लगाए. इन शहरों में जाकर उन्होंने नाइटक्लब, बीच और क्राइम वाले इलाकों को देखा. इन जगहों से गेम का लुक तय किया. उन्होंने नाइटक्लब में जाकर देखा कि लाइटिंग म्यूज़िक के साथ कैसे बदलती है. उसी तरह एनसीपी यानी गेम के अंदर के कैरेक्टर्स को अलग-अलग एनिमेट और स्क्रिप्ट किया गया. हर कैरेक्टर को अलग अंदाज दिया गया ताकि वो असली लगें. कंपनी का बढ़ना और बजट की बात आठ साल में रॉकस्टार दोगुना हो गया. 2018 में रेड डेड रिडिम्प्शन 2 (Red Dead Redemption 2) के वक्त कुल 2441 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन आज 12 ऑफिस में 4711 कर्मचारी काम करते हैं. इसके गेम के बजट के बारे में रॉकस्टार गेम्स ने सीधे तौर पर कोई आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि इस गेम को बनाने में कंपनी ने करीब एक अरब डॉलर से भी ज्यादा खर्च किए होंगे, लेकिन कंपनी ने सिर्फ इतना कहा है कि यह गेम बुर्ज खलिफा से महंगा नहीं है. आपको बता दें कि बुर्ज खलिफा (Burj Khalifa) को बनाने में डेढ़ अरब डॉलर खर्च हुए थे.