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GTA 6 की कीमत और एडिशन का हुआ खुलासा, 25 जून से प्री-ऑर्डर शुरू

GTA 6 की फिजिकल कॉपी में डिस्क नहीं होगी, इसके बदले बॉक्स में डिजिटल डाउनलोड कोड मिलेगा. ( Image Credit: Rockstar Games )

स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत इंडस्ट्री के सामान्य 70 डॉलर के बेंचमार्क से ज्यादा रखी गई है, जिसका अंदाजा पहले से भी कई गेमिंग एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स और फैंस भी लगा चुके थे. अल्टीमेट एडिशन खरीदने वालों को जेसन और लूसिया की कहानी से जुड़े कई एक्सट्रा आइटम्स मिलेंगे, जिनमें व्हीकल्स, वेपन्स और कॉस्ट्यूम्स शामिल हैं. रॉकस्टार गेम्स के मुताबिक हर चैप्टर पूरा करने पर नए आइटम्स अनलॉक होते रहेंगे.

रॉकस्टार गेम्स ने बुधवार को प्री-ऑर्डर डिटेल्स के साथ-साथ गेम के कुछ नए स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं. कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि प्री-ऑर्डर 25 जून से शुरू होंगे, और अब यह तय हो गया है कि PS5 और Xbox Series S/X पर आज रात से ही प्री-ऑर्डर बुकिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी.

इसके साथ ही अब कंपनी ने इस गेम की कीमत का खुलासा भी कर दिया है. गेम्स के शौकीन गेमर्स को GTA VI के स्टैंडर्ड एडिशन के लिए 79.99 डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अल्टीमेट एडिशन के लिए 99.99 डॉलर खर्च करने होंगे.

हैदराबाद: गेमिंग वर्ल्ड में पिछले कई सालों से अगर सबसे ज्यादा इंतजार किसी गेम का किया जा रहा है, तो वो Grand Theft Auto 6 है. हालांकि, अब आखिरकार इस गेम का सालों वाला इंतजार खत्म होने वाला है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने कंफर्म कर दिया है कि GTA 6 के प्री-ऑर्डर 25 जून को लोकल टाइम के हिसाब से मिडनाइट से शुरू हो जाएंगे.

GTA 6 अल्टीमेट एडिशन में लूसिया और जेसन के लिए कई तरह की पोशाकें होंगी। (Image Credit: Rockstar Games)

प्री-बुकिंग पर मिलेंगे ऑफर्स

इसके अलावा 20 नवंबर से पहले स्टैंडर्ड या अल्टीमेट एडिशन प्री-ऑर्डर या खरीदने वाले सभी प्लेयर्स को विंटेज वाइस सिटी पैक मुफ्त में मिलेगा, जिसमें 80 के दशक की थीम वाले रेट्रो आइटम्स होंगे. डिजिटल प्री-ऑर्डर करने वालों को GTA+ का एक महीने का फ्री मेंबरशिप भी मिलेगा, जिससे वे GTA 5 जैसे क्लासिक रॉकस्टार टाइटल्स एक्सेस कर सकेंगे.

गेम लॉन्च के समय सिंगल-प्लेयर एक्सपीरियंस के तौर पर आएगा, जबकि GTA Online बाद में रोलआउट किया जाएगा. रॉकस्टार ने इसे सीरीज का सबसे बड़ा और सबसे इमर्सिव वर्ज़न बताया है. GTA 6 को PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज एस/एक्स के लिए प्लेस्टेशन स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, रॉकस्टार गेम्स स्टोर और अन्य ग्लोबल रिटेलर्स पर प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा. आपको बता दें कि GTA 6 गेम 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा.

GTA 6 को प्री-ऑर्डर करने पर प्लेयर्स को 'विंटेज वाइस सिटी पैक' मिलेगा. (Image Credit: Rockstar Games)

फिजिकल कॉपी में डिस्क नहीं होगी

रॉकस्टार गेम्स के इस नए गेम GTA 6 के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा का टॉपिक यही है कि गेम की फिजिकल कॉपी में डिस्क नहीं होगी, जैसा पहले लीक्स में भी कहा गया था. इसके बजाय बॉक्स के अंदर एक डिजिटल डाउनलोड कोड दिया जाएगा. यह कोड गेम लॉन्च से एक हफ्ते पहले यानी 12 नवंबर 2026 से प्री-लोडिंग सपोर्ट करेगा. डिजिटल वर्जन प्री-ऑर्डर करने वाले प्लेयर्स भी इसी तारीख से प्री-लोडिंग शुरू कर सकेंगे.

बता दें कि रॉकस्टार गेम्स ने फरवरी 2022 में आधिकारिक तौर पर GTA 6 पर काम करने की पुष्टि की थी, लेकिन डेटा लीक के चलते लॉन्च में काफी देरी हो गई. इसके बाद 2025 के आखिर में भी रिलीज डेट आगे बढ़ाकर नवंबर 2026 कर दी गई थी.

PS5 और Xbox Series S/X पर आज रात से ही प्री-ऑर्डर बुकिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी. (Image Credit: Rockstar Games)

GTA 6 का पिछला वर्ज़न यानी GTA 5 की अभी तक करीब 23 करोड़ कॉपी बिक चुकी है और GTA 6 एंट्री करने के लिए तैयार है. GTA 6 में पहली बार सीरीज में फीमेल प्रोटागोनिस्ट लूसिया को जेसन के साथ प्लेएबल कैरेक्टर के तौर पर पेश किया जाएगा.