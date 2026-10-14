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GTA 6 लवर्स के लिए खुशखबरी: 2027 की शुरुआत में पीसी वर्ज़न रिलीज़ होने की उम्मीद

रोलप्लेइंग और यूजर कंटेंट टूल्स के कारण PC वर्जन को जल्दी लाना Rockstar Games के लिए बहुत जरूरी हो गया है. ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: एक ऐसा गेम जिसका इंतजार दुनियाभर के गेमर्स पिछले कई सालों और करीब एक दशक से भी ज्यादा वक्त से कर रहे हैं. इस गेम का नाम Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 है. इस डेवलप करने वाली कंपनी का नाम Rockstar Games है. अब आखिरकार कंपनी GTA 6 का कंसोल वर्जन 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series X|S पर लॉन्च करने जा रही है. अब नई ख़बर आई है कि कंपनी जल्द ही इस गेम का पीसी वर्ज़न भी लॉन्च करेगी.

GamesBeat की रिपोर्ट के मुताबिक चार इंडस्ट्री सोर्सेज ने बताया है कि रॉकस्टार गेम्स 2027 की शुरुआत में ही जीटीए 6 का पीसी वर्ज़न भी रिलीज़ करने की प्लानिंग कर ही है. GTA 5 गेम को कंसोल पर 2013 में लॉन्च किया गया था, जबकि उसका पीसी वर्ज़न 2015 में यानी करीब डेढ़ साल बाद आया था. इस बार रॉकस्टार गेम्स इस गैप पर बहुत कम करना चाहती है. रिपोर्ट का कहना है कि 2027 की शुरुआत में ही पीसी वर्ज़न लॉन्च किया जा सकता है. इससे कंसोल रिलीज़ के कुछ ही महीनों बाद पीसी प्लेयर्स भी गेम खेल सकेंगे.

इस बार पीसी वर्ज़न के लिए जल्दबाजी क्यों?