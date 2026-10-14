GTA 6 लवर्स के लिए खुशखबरी: 2027 की शुरुआत में पीसी वर्ज़न रिलीज़ होने की उम्मीद
Rockstar Games GTA 6 को कंसोल के कुछ ही महीनों बाद 2027 की शुरुआत में PC पर लॉन्च करने की योजना बना रही है.
Published : October 14, 2026 at 5:45 PM IST
हैदराबाद: एक ऐसा गेम जिसका इंतजार दुनियाभर के गेमर्स पिछले कई सालों और करीब एक दशक से भी ज्यादा वक्त से कर रहे हैं. इस गेम का नाम Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 है. इस डेवलप करने वाली कंपनी का नाम Rockstar Games है. अब आखिरकार कंपनी GTA 6 का कंसोल वर्जन 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series X|S पर लॉन्च करने जा रही है. अब नई ख़बर आई है कि कंपनी जल्द ही इस गेम का पीसी वर्ज़न भी लॉन्च करेगी.
GamesBeat की रिपोर्ट के मुताबिक चार इंडस्ट्री सोर्सेज ने बताया है कि रॉकस्टार गेम्स 2027 की शुरुआत में ही जीटीए 6 का पीसी वर्ज़न भी रिलीज़ करने की प्लानिंग कर ही है. GTA 5 गेम को कंसोल पर 2013 में लॉन्च किया गया था, जबकि उसका पीसी वर्ज़न 2015 में यानी करीब डेढ़ साल बाद आया था. इस बार रॉकस्टार गेम्स इस गैप पर बहुत कम करना चाहती है. रिपोर्ट का कहना है कि 2027 की शुरुआत में ही पीसी वर्ज़न लॉन्च किया जा सकता है. इससे कंसोल रिलीज़ के कुछ ही महीनों बाद पीसी प्लेयर्स भी गेम खेल सकेंगे.
इस बार पीसी वर्ज़न के लिए जल्दबाजी क्यों?
GTA 6 का डेवलपमेंट कॉस्ट 2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताया जा रहा है. इतने पैसे खर्च करने के बाद रॉकस्टार गेम्स अपने इस खास गेम को दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा यूज़र्स तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है. GTA V में पीसी प्लेयर्स की संख्या कम थी, लेकिन अब पीसी यूज़र्स की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है. इसके अलावा रॉकस्टार गेम्स यूज़र्स जनरेटेड कंटेंट टूल्स भी लाने वाली है, जिससे प्लेयर्स खुद का कंटेंट बन सकेंगे.
कंपनी ने FiveM बनाने वाली टीम Gfx.re को खरीद लिया है और NoPixel V का क्लोज्ड बीटा भी रोल आउट किया है. इन सभी को देखते हुए समझ आता है कि रॉकस्टार गेम्स के लिए रोलप्लेइंग फ्यूचर प्लान का एक बड़ा हिस्सा है. रोलप्लेइंग सर्वर्स मुख्य रूप से पीसी पर ही चलते हैं, इसलिए पीसी वर्जन जल्दी आना जरूरी है.
ट्विच के सीईओ डैन क्लैंसी ने टोकयो गेम शो में ब्लूमबर्ग से कहा कि GTA 6 ऑनलाइन अगले साल रिलीज होगा, लेकिन रॉकस्टार गेम्स ने अभी तक इसके लिए किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है. कंपनी ने पहले भी क्वालिटी के लिए गेम को दो बार और सालों-साल लेट किया है. अब देखना होगा कि 19 नवंबर को लॉन्च होने वाले इस गेम को लोग कितना पसंद करते हैं और कंपनी इसका पीसी वर्ज़न कब तक रिलीज़ करती है.