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13 साल के इंतजार के बाद लॉन्च हुआ GTA 6, दुनिया भर के गेमर्स में खुशी की लहर

भारत में GTA 6 लॉन्च ( फोटो - Rockstar )

लॉस एंजिल्स: 13 साल के लंबे इंतजार के बाद, मनोरंजन जगत के सबसे बहुप्रतीक्षित वीडियो गेम 'Grand Theft Auto VI' को आखिरकार गुरुवार को दुनिया भर में लॉन्च कर दिया गया. Rockstar Games का यह नया गेम आधी रात से ही PlayStation 5 और Xbox Series पर उपलब्ध हो गया है.

टाइम जोन में अंतर के कारण, भारत और एशिया के गेमर्स को अमेरिका के लोगों से पहले ही इस गेम को खेलने का मौका मिल गया. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह गेम भी 'GTA 5' की तरह ही कमर्शियल और सांस्कृतिक इतिहास रच पाएगा.

212 GB फ़ाइल साइज़ और इंटरनेट पर दबाव

यह गेम सबसे पहले न्यूज़ीलैंड में लॉन्च किया गया था. 212 GB की बहुत बड़ी फ़ाइल साइज़ के कारण इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर डेटा ट्रैफ़िक का भारी दबाव पड़ा. वेलिंगटन के 50 वर्षीय डायरेक्टर एडम सिमंस ने गेम को कम आवाज़ में खेलना पसंद किया, जिससे आधी रात को उनके परिवार की नींद न खुले. उन्होंने कहा कि, "इस गेम के ग्राफ़िक्स, कहानी और इसकी दुनिया कमाल की है." गेम के लॉन्च होने के बाद, रॉकस्टार की पैरेंट कंपनी 'टेक-टू इंटरैक्टिव' के शेयरों में 8 प्रतिशत से ज़्यादा की उछाल आई. 13 साल बाद 'Vice City' की वापसी

'GTA' सीरीज़ की अब तक 470 मिलियन से ज़्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं. यह नया गेम 'Leonida' (जो फ्लोरिडा पर आधारित है) और 'Vice City' (मियामी) के काल्पनिक राज्यों में सेट है.