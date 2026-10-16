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Explainer: GTA 6 का लॉन्च ट्रेलर रिलीज़, लूसिया की जेल से लेकर कुत्ते के चश्मे तक जानें हर नई बात

यह गेम 19 नवंबर को PS5 और Xbos पर आएगा और प्री-ऑर्डर अभी शुरू हैं . ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: रॉकस्टार गेम्स (Rockstar Games) ने गुरुवार को जीटीए 6 (GTA 6) का लॉन्च ट्रेलर रिलीज़ कर दिया. ऐसा लगता है कि कंपनी ने हर गुरुवार को गेम से जुड़ी कोई न कोई नई चीज़ दिखाने का एक पैटर्न बना लिया है. जीटीए फैंस को बहुत लंबे समय से किसी भी नई झलक का इंतजार था और इस बार उन्हें काफी कुछ देखने को मिला है. इस गेम का इंतजार गेमर्स पिछले करीब एक दशक से भी लंबे वक्त से कर रहे हैं. GTA 5 को 2013 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद से ही गेमर्स को GTA 6 का इंतजार था.

इस गेम को बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने हाल ही में ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने GTA 6 को बनाने में आठ साल मेहनत की है और उन्हें इसे रिलीज़ करने में इतनी देरी क्यों हुई. हालांकि, अब गेम की लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो चुकी है और इसलिए लगातार गेम से जुड़े नए खुलासे करते जा रही है.

15 अक्टूबर 2026 को GTA 6 का चौथा आधिकारिक वीडियो रिलीज़ किया गया है. इससे पहले अगस्त में नेटफ्लिक्स पर इसका एक्सटेंडेड लुक आया था. अबकी बार आया नया लॉन्च ट्रेल करीब 90 सेकंड का है. इसमें गेम के अंदर कुछ एक्शन की झलकियां दिखाई गई है और साथ में नया म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा है. ट्रेलर का गाना "फ्लावर इन अ हरिकेन" (Flower in a Hurricane) है. इसे जस्टिस ने टेम इम्पाला, सीज़ा (SZA) और किंग गिज़र्ड एंड द लिज़र्ड विज़र्ड के साथ मिलकर बनाया है. गेम का ओरिजिनल स्कोर भी जस्टिस ने ही तैयार किया है. हथकड़ी के साथ जेल में लूसिया (Image Credit: Rockstar Games) जेसन और लूसिया की कहानी के इशारे जीटीए 6 के पुराने ट्रेलर्स में भी कहानी के कुछ संकेत मिले थे, लेकिन अब अंदाजा पक्का लग रहा है कि शायद लूसिया की कहानी जेल से शुरू होती है. ट्रेलर में जेसन मरीना पर काम करते हुए दिखता है और तभी उसके पास लूसिया का फोन आता है. हालांकि, इस लॉन्च ट्रेलर में यह नहीं दिखाया गया है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो गया कि लूसिया जेल में है और जेसन बाहर काम कर रहा है. इससे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जेसन उसकी रिहाई पर नज़र रखेगा. हालांकि, इतना तो साफ हो गया है कि जेसन और लूसिया लगातार एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे हैं. जेसन और लूसिया कार जलने वाले क्राइम सीन पर साथ (Image Credit: Rockstar Games) ट्रेलर में दोनों की नज़दीकी भी खूब दिखती है. दोनों बेड पर और शॉवर में साथ नज़र आते हैं. यह पहले भी बताया जा चुका था कि गेम में जेसन और लूसिया के बीच इनटिमेट सीन्स होंगे. हिंसक सीन के साथ इन्टिमेट सीन्स को दिखाने से दोनों के बीच का रिश्ता काफी गहरा लगता है और यही रिश्ता पूरी कहानी का केंद्र बताया जा रहा है. जेसन और लूसिया बाइक पर पुलिस से बचते और भागते हुए. (Image Credit: Rockstar Games) रॉकस्टार ने पहले ही कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जेसन और लूसिया कपल ही हो. ऐसे में अभी तक यह साफ नहीं है कि दोनों के बीच दिखने वाले ऐसे सीन्स गेमर्स के फैसले से आएंगे या कहानी में पहले से तय होंगे. एक शॉवर सीन में लूसिया के पैर में एंकल मॉनिटर भी दिखता है. इसका मतलब हो सकता है कि जेल से छूटने के बाद भी उस पर कुछ शर्तें लगी हैं. जैसे उसे किसी तय जगह पर रहना पड़े या कुछ खास समय पर घर में रहना पड़े. यही एंकल मॉनिटर गेम की कुछ की-आर्ट में भी दिखाई देता है. गेमप्ले, दुनिया और छिपे रेफरेंस