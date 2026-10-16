Explainer: GTA 6 का लॉन्च ट्रेलर रिलीज़, लूसिया की जेल से लेकर कुत्ते के चश्मे तक जानें हर नई बात
रॉकस्टार ने GTA 6 का करीब 90 सेकंड का लॉन्च ट्रेलर जारी किया, जिसमें जेसन, लूसिया और वाइस सिटी की झलकियां मिलीं.
Published : October 16, 2026 at 4:52 PM IST
हैदराबाद: रॉकस्टार गेम्स (Rockstar Games) ने गुरुवार को जीटीए 6 (GTA 6) का लॉन्च ट्रेलर रिलीज़ कर दिया. ऐसा लगता है कि कंपनी ने हर गुरुवार को गेम से जुड़ी कोई न कोई नई चीज़ दिखाने का एक पैटर्न बना लिया है. जीटीए फैंस को बहुत लंबे समय से किसी भी नई झलक का इंतजार था और इस बार उन्हें काफी कुछ देखने को मिला है. इस गेम का इंतजार गेमर्स पिछले करीब एक दशक से भी लंबे वक्त से कर रहे हैं. GTA 5 को 2013 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद से ही गेमर्स को GTA 6 का इंतजार था.
इस गेम को बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने हाल ही में ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने GTA 6 को बनाने में आठ साल मेहनत की है और उन्हें इसे रिलीज़ करने में इतनी देरी क्यों हुई. हालांकि, अब गेम की लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो चुकी है और इसलिए लगातार गेम से जुड़े नए खुलासे करते जा रही है.
15 अक्टूबर 2026 को GTA 6 का चौथा आधिकारिक वीडियो रिलीज़ किया गया है. इससे पहले अगस्त में नेटफ्लिक्स पर इसका एक्सटेंडेड लुक आया था. अबकी बार आया नया लॉन्च ट्रेल करीब 90 सेकंड का है. इसमें गेम के अंदर कुछ एक्शन की झलकियां दिखाई गई है और साथ में नया म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा है. ट्रेलर का गाना "फ्लावर इन अ हरिकेन" (Flower in a Hurricane) है. इसे जस्टिस ने टेम इम्पाला, सीज़ा (SZA) और किंग गिज़र्ड एंड द लिज़र्ड विज़र्ड के साथ मिलकर बनाया है. गेम का ओरिजिनल स्कोर भी जस्टिस ने ही तैयार किया है.
जेसन और लूसिया की कहानी के इशारे
जीटीए 6 के पुराने ट्रेलर्स में भी कहानी के कुछ संकेत मिले थे, लेकिन अब अंदाजा पक्का लग रहा है कि शायद लूसिया की कहानी जेल से शुरू होती है. ट्रेलर में जेसन मरीना पर काम करते हुए दिखता है और तभी उसके पास लूसिया का फोन आता है. हालांकि, इस लॉन्च ट्रेलर में यह नहीं दिखाया गया है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, लेकिन इतना जरूर कंफर्म हो गया कि लूसिया जेल में है और जेसन बाहर काम कर रहा है. इससे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जेसन उसकी रिहाई पर नज़र रखेगा. हालांकि, इतना तो साफ हो गया है कि जेसन और लूसिया लगातार एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे हैं.
ट्रेलर में दोनों की नज़दीकी भी खूब दिखती है. दोनों बेड पर और शॉवर में साथ नज़र आते हैं. यह पहले भी बताया जा चुका था कि गेम में जेसन और लूसिया के बीच इनटिमेट सीन्स होंगे. हिंसक सीन के साथ इन्टिमेट सीन्स को दिखाने से दोनों के बीच का रिश्ता काफी गहरा लगता है और यही रिश्ता पूरी कहानी का केंद्र बताया जा रहा है.
रॉकस्टार ने पहले ही कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जेसन और लूसिया कपल ही हो. ऐसे में अभी तक यह साफ नहीं है कि दोनों के बीच दिखने वाले ऐसे सीन्स गेमर्स के फैसले से आएंगे या कहानी में पहले से तय होंगे. एक शॉवर सीन में लूसिया के पैर में एंकल मॉनिटर भी दिखता है. इसका मतलब हो सकता है कि जेल से छूटने के बाद भी उस पर कुछ शर्तें लगी हैं. जैसे उसे किसी तय जगह पर रहना पड़े या कुछ खास समय पर घर में रहना पड़े. यही एंकल मॉनिटर गेम की कुछ की-आर्ट में भी दिखाई देता है.
गेमप्ले, दुनिया और छिपे रेफरेंस
एक सीन में जेसन दलदल जैसी पानी में कुछ साथियों के साथ चलता हुआ दिखाई देता है. उसके पास काफी हाई-टेक सामान है, जिसमें नाइट-विज़न चश्मा भी है. इससे लगता है कि गेम में जेसन के फौजी उसके अतीत का फ्लैशबैक मिशन भी हो सकता है या फिर जब जेसन और लूसिया पैसा कमाने लगें, तब कोई स्टील्थ मिशन आ सकता है. हालांकि, यह सिर्फ एक अनुमान है. इसके बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.
इसमें सबसे प्यारी चीज़ एक कुत्ता है. हमें पहले से इतना तो पता था कि गेम में कुत्ते को पुचकारा जा सकता है, लेकिन इस ट्रेलर में एक कुत्ता छोटे से चश्मे के साथ दिख रहा है, जो मिशन के दौरान जेसन के साथ चलते हुए उसकी आंखों को बचाता है. यह कुत्ता जेसन का ही है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं है.
एक और सीन में दो किरदार गुलाबी रंग के बालाक्लावा पहने और बंदूकें लिए दिखते हैं. पीछे दीवार पर भी ढेर सारी बंदूकें टंगी हुई दिखती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म स्प्रिंग ब्रेकर्स की तरफ भी इशारा हो सकता है, जिसमें महिलाएं ऐसे ही नकाब में बंदूकें लिए दिखती हैं.
GTA 6 के इस लॉन्च ट्रेलर में वाइस सिटी के बीच पर काफी भीड़ दिखाई देती है, जिसका पता हमें लीक्स रिपोर्ट से भी चल चुका था. एक सीन में विमान काफी नीचे से उड़ता हुआ दिखाई देता है और इसलिए सवाल उठता है कि इतनी नीचे से फ्लाइट उड़ाने के बाद पुलिस के वांटेड स्टार मिलेंगे या नहीं. उसी फ्लाइट पर किसी क्रिप्टो कॉइन जैसा नाम भी दिखता है.
ट्रेलर की शुरुआत में "द कीज़" (The Keys) का साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिसके पीछे रोड साइन पर "गूज़ की" (Goose Key) लिखा है, जो फिल्म टॉप गन (Top Gun) का रेफरेंस माना जा रहा है. रॉकस्टार पहले भी ऐसा कर चुका है. इसके अलावा हाल ही में जारी किए गए एक स्क्रीनशॉट में पल्प फिक्शन का संकेत भी दिखाई दिया था.
PlayStation 5 का कंट्रोलर भी ट्रेलर में दिखता है. यह दूसरी बार हुआ है, जब जीटीए 6 के किसी ट्रेलर में PS5 का कंट्रोलर भी नज़र आया है. हालांकि, यह कंट्रोलर सोनी के लिमिटेड एडिशन GTA 6 DualSense कंट्रोलर जैसा नहीं दिखता है, जिनके प्री-ऑर्डर हाल में शुरू हुए हैं.
रिलीज़ डेट, प्लेटफॉर्म और कीमत
GTA 6 को लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है. इसे 19 नवंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा. इसे PS5 और Xbos Seies X|S पर रिलीज़ किया जाएगा. इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं. भारत में इसके स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत 5,999 रुपये है, जबकि अल्टीमेट एडिशन की कीमत 7,499 रुपये हैं. रॉकस्टार गेम्स ने हाल ही में इस बात के संकेत हुए है कि GTA 6 के पीसी वर्ज़न को अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में ही रिलीज़ किया जा सकता है. इसका मतलब है कि कंप्यूटर पर जीटीए 6 खेलने का इंतजार करने वाले गेमर्स को भी अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा.