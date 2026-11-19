आ गया है GTA 6, लेकिन क्या बच्चों के लिए है सही? माता-पिता को इन बातों का रखना होगा ध्यान
Grand Theft Auto VI एक अपराध-आधारित गेम है, जिसमें वयस्क-केंद्रित थीम और कंटेंट शामिल है, और भारत में इसे 18+ रेटिंग दी गई है.
Published : November 19, 2026 at 3:16 PM IST
हैदराबाद: GTA फ्रेंचाइजी का पिछला वर्जन रिलीज़ होने के 13 साल बाद, 'Grand Theft Auto VI' (GTA 6) आखिरकार लॉन्च हो गया है. यह गेम सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जा रहे एंटरटेनमेंट लॉन्च में से एक है. इसमें खिलाड़ी वापस 'Vice City' पहुंचते हैं, जहां वे गेम के दो मुख्य किरदारों—लूसिया कैमिनोस और जेसन डुवल—को कंट्रोल करते हैं.
सेंसर टॉवर के अनुसार, गेम के रिलीज़ होने से पहले ही इसने 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई कर ली थी और इसके 10 मिलियन से ज़्यादा प्री-ऑर्डर आ चुके थे. उनके ट्रैकर के मुताबिक, गेम की 17 मिलियन से ज़्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और इसने 1.65 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की है.
इस गेम को लेकर मची धूम को देखते हुए, बच्चे भी इसे खेलना चाह सकते हैं और अपने माता-पिता से GTA 6 की एक कॉपी खरीदने के लिए कह सकते हैं. यह गेम नेक्स्ट-जनरेशन कंसोल के लिए PlayStation और Xbox Store पर केवल डिजिटल वर्ज़न के रूप में उपलब्ध है.
वहीं, भारत में Blinkit और Zepto पर बिकने वाले गेम के फिजिकल केस में केवल गेम कोड दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई डिस्क नहीं है. हालांकि, कम उम्र के गेमर्स की मांग मानने से पहले माता-पिता को कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए.
माता-पिता के लिए ध्यान रखने योग्य बातें
GTA सीरीज़ के गेम हमेशा से ही 'मैच्योर' रेटिंग और एडल्ट थीम के साथ आते रहे हैं. ये गेम अपराध पर आधारित कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें गाड़ियां चुराना (जैसा कि गेम के नाम से ही पता चलता है), बड़ी डकैतियां डालना, मारपीट, आगज़नी, तोड़फोड़, अपहरण, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, मिलिट्री से जुड़ी चोरी और ऐसी ही कई अन्य आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं.
इसके अलावा, इस सीरीज़ में एडल्ट थीम और न्यूडिटी भी देखने को मिलती है. इसका सबसे नया वर्ज़न भी इससे अलग नहीं है. GTA 6 के मुख्य किरदार खुद को लियोनिडा (जो Rockstar द्वारा बनाया गया फ्लोरिडा का एक काल्पनिक रूप है) की आपराधिक दुनिया में गहराई तक धंसा हुआ पाते हैं.
अलग-अलग देश में अलग-अलग एडल्ट रेटिंग
भारत में GTA 6 को IARC 18+ का बैज मिला है, जिसमें ड्रग्स, अत्यधिक हिंसा, नग्नता और सेक्स को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है. वैश्विक स्तर पर, इस गेम को अमेरिका में ESRB 'मैच्योर 17+' (M), यूरोप और UK में PEGI 18, जर्मनी में USK 18, ऑस्ट्रेलिया में R18+, न्यूज़ीलैंड में R18, दक्षिण कोरिया में GRAC 19, और UAE तथा सऊदी अरब में 21+ की रेटिंग दी गई है.
ESRB ने 'मैच्योर 17+' (M) रेटिंग के कारणों में ऐसी सामग्री का उल्लेख किया है, जिसमें भीषण हिंसा, खून-खराबा, स्पष्ट यौन सामग्री, नग्नता, अभद्र भाषा, वयस्कों के लिए उपयुक्त हास्य, और ड्रग्स व शराब का सेवन शामिल है.
वीडियो गेम और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चल रही बहस के बावजूद, GTA 6 की 'एज रेटिंग' और 'कंटेंट डिस्क्रिप्टर' यह साफ तौर पर बताते हैं कि यह गेम किन लोगों के लिए है—जिससे माता-पिता को सही फैसला लेने के लिए जरूरी सारी जानकारी मिल जाती है.