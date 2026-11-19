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आ गया है GTA 6, लेकिन क्या बच्चों के लिए है सही? माता-पिता को इन बातों का रखना होगा ध्यान

बुधवार, 18 नवंबर, 2026 को डलास के एक 'बेस्ट बाय' स्टोर में, 'Grand Theft Auto VI' वीडियो गेम के बॉक्स डिस्प्ले और बिक्री के लिए रखे जाने से पहले एक कंटेनर में रखे हुए. ( फोटो - AP Photo )

हैदराबाद: GTA फ्रेंचाइजी का पिछला वर्जन रिलीज़ होने के 13 साल बाद, 'Grand Theft Auto VI' (GTA 6) आखिरकार लॉन्च हो गया है. यह गेम सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जा रहे एंटरटेनमेंट लॉन्च में से एक है. इसमें खिलाड़ी वापस 'Vice City' पहुंचते हैं, जहां वे गेम के दो मुख्य किरदारों—लूसिया कैमिनोस और जेसन डुवल—को कंट्रोल करते हैं.

सेंसर टॉवर के अनुसार, गेम के रिलीज़ होने से पहले ही इसने 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई कर ली थी और इसके 10 मिलियन से ज़्यादा प्री-ऑर्डर आ चुके थे. उनके ट्रैकर के मुताबिक, गेम की 17 मिलियन से ज़्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और इसने 1.65 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई की है.

इस गेम को लेकर मची धूम को देखते हुए, बच्चे भी इसे खेलना चाह सकते हैं और अपने माता-पिता से GTA 6 की एक कॉपी खरीदने के लिए कह सकते हैं. यह गेम नेक्स्ट-जनरेशन कंसोल के लिए PlayStation और Xbox Store पर केवल डिजिटल वर्ज़न के रूप में उपलब्ध है. वहीं, भारत में Blinkit और Zepto पर बिकने वाले गेम के फिजिकल केस में केवल गेम कोड दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई डिस्क नहीं है. हालांकि, कम उम्र के गेमर्स की मांग मानने से पहले माता-पिता को कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए. कैलिफोर्निया के कोल्मा में एक गेमस्टॉप स्टोर पर, सोमवार, 16 नवंबर 2026 को 'Grand Theft Auto VI' वीडियो गेम का लगा हुआ एक पोस्टर. (फोटो - AP Photo) माता-पिता के लिए ध्यान रखने योग्य बातें

GTA सीरीज़ के गेम हमेशा से ही 'मैच्योर' रेटिंग और एडल्ट थीम के साथ आते रहे हैं. ये गेम अपराध पर आधारित कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें गाड़ियां चुराना (जैसा कि गेम के नाम से ही पता चलता है), बड़ी डकैतियां डालना, मारपीट, आगज़नी, तोड़फोड़, अपहरण, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, मिलिट्री से जुड़ी चोरी और ऐसी ही कई अन्य आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं.