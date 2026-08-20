ETV Bharat / technology

GTA 6 का गेमप्ले और मैप हुआ लीक, नेटफ्लिक्स प्रीमियर से पहले मचा हड़कंप

नेटफ्लिक्स पर GTA-6 की एक्सटेंडेड फुटेज प्रीमियर से पहले साइबरलीक नाम के ग्रुप ने गेम का कथित गेमप्ले और मैप ऑनलाइन लीक कर दिया है.

GTA 6 will now be released on November 19, 2026, and its story will revolve around Jason and Lucia.
GTA 6 अब 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा, जिसकी कहानी जेसन और लूसिया के इर्द-गिर्द घूमेगी. (Image Credit: Rockstar Games)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अगर आप गेम के शौकीन हैं तो आप GTA 6 के बारे में जरूर जानते होंगे. यह एक ऐसा गेम है, जिसका इंतजार गेमर्स पिछले दस से भी ज्यादा सालों से कर रहे हैं. अब आखिरकार इस गेम को लॉन्च करने का टाइम आने वाला है, लेकिन लॉन्च से पहले GTA 6 को लेकर एक बार फिर बड़ा लीक सामने आया है. GTA 6 गेम बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स कुछ ही दिन बाद नेटफिलिक्स पर अपने इस अपकमिंग गेम की एक्सटेंडेड फुटेज प्रीमियर करने वाली है और उससे ठीक पहले अब एक और लीक सामने आ गया है.

सोशल मीडिया पर GTA 6 के कथित गेमप्ले वीडियो और पूरे मैप की पिक्चर्स तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें गाड़ी चलाने और लड़ाई वाले सीन दिखाई दे रहे हैं. एक वीडियो में गेम का मेन कैरेक्टर जेसन डुवल अपने घर के बाहर बास्केटबॉल खेलता नज़र आता है, तो दूसरे वीडियो में वो गाड़ी चलाते हुए एक एनपीसी पर रिंच से हमला करता दिखता है. इन क्लिप्स का असली सोर्स अभी साफ नहीं है, लेकिन ये 'CyberLeek' नाम के एक ग्रुप की वेबसाइट से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं. रॉकस्टार गेम्स इन वीडियोज को सोशल मीडिया से हटाने में जुटा हुआ है.

सायबरलीक ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर तीन नियम भी बताए हैं, जो टेक-टू- इंटरैक्टिव के हाल के बिजनेस फैसलों पर सवाल उठाते हैं. इनमें डिजिटल प्री-ऑर्डर बंद हों, नकली सिंगल-प्लेयर डीएलसी न बेचे जाएं, और सिंगल-प्लेयर कंटेंट को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए जैसे नियम शामिल हैं. इस ग्रुप ने सोनी जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं सुधरीं तो उन्हें भी अगला निशाना बनाया जा सकता है. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कई टेक एक्सपर्ट्स ने साइबरलीक से जुड़े एक क्रिप्टो टोकन को लेकर चेतावनी भी दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि असल में यह एक स्कैम हो सकता है, इसलिए यूज़र्स को इससे दूर रहना चाहिए.

GTA 6 कब होगा रिलीज

GTA 5 को 17 सितंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद से यूज़र्स GTA 6 का इंतजार कर रहे हैं. अब रॉकस्टार गेम्स ने ऐलान किया है कि 19 नवंबर 2026 को GTA 6 लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने अभी तक इस गेम के दो ट्रेलर्स रिलीज़ किए हैं, जिनके मुताबिक, इस बार गेम की कहानी लूसिया कैमिनोस और जेसन डुवल के इर्द-गिर्द ही धूमेगी, जिनका किरदार मशहूर अमेरिका अपराधी जोड़ी बॉनी और क्लाइड प्रेरित बताया जा रहा है. इस गेम की कहानी फिक्शनल शहर वाइस सिटी और लियोनिडा राज्य में सेट की गई है.

GTA 6 गेम के प्री-ऑर्डर जून 2026 से ही शुरू हो चुके हैं. कंपनी ने बेस गेम की कीमत 80 डॉलर रखी है, जबकि अल्टीमेट एडिशन की कीमत 100 डॉलर है. गेम का एक्सटेंडेड लुक फुटेज 27 अगस्त की शाम 3 बजे ईस्टर्न टाइम को नेटफ्लिक्स पर दुनियाभर में प्रीमियर होगी. भारतीय समयानुसार प्रीमियर 28 अगस्त की मिडनाइट 12:30 AM IST पर होगा.

TAGGED:

GTA 6 GAMEPLAY LEAK
GTA 6 RELEASE DATE
CYBERLEEK GTA 6
GTA 6 NETFLIX PREMIERE
ROCKSTAR GAMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.