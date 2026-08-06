ETV Bharat / technology

GTA 6: इसी महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगा प्रीमियर, जानें डेट और इंडियन टाइमिंग

Rockstar Games ने ऐलान किया है कि Grand Theft Auto 6 का एक्सटेंडेड लुक सबसे पहले नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा, फिर YouTube पर आएगा.

The wait for GTA 6 is about to end now as this game will be launched in November.
GTA 6 का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि इस गेम को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा. (Image Credit: Rockstar Games)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले लगभग एक दशक से भी ज्यादा GTA 6 गेम का इंतजार किया जा रहा है, जिसे आखिरकार इस साल के अंत में लॉन्च करने का ऐलान किया गया है. GTA 6 यानी Grand Theft Auto 6 के बारे में उनके डेवलपर कंपनी Rockstar Games ने लॉन्च से पहले एक नया ऐलान किया है. कंपनी ने कहा है कि इस गेम का एक नया और विस्तृत लुक 27 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा और उसे दुनिया की सबसे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक नेटफ्लिक्स पर सबसे पहले रिलीज़ किया जाएगा और उसके बाद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा.

गेमर्स के लिए ये बात ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि इस गेम का इंतजार वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं और इस गेम के दूसरे ट्रेलर के लिए भी गेमर्स को करीब एक साल का इंतजार करना पड़ा था. ऐसे में इस बार फैंस को उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किए जाने वाले प्रीमियर में गेमर्स को GTA 6 का पहला गेमप्ले फुटेज भी देखने को मिल सकता है.

पहले Netflix पर प्रीमियर

रॉकस्टार गेम्स ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर बताया कि "Grand Theft Auto VI: An Extended Look" 27 अगस्त को अमेरिकी समयानुसार दोपहर 3 बजे (ET) नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा. भारतीय दर्शकों के लिए यह टाइमिंग 28 अगस्त की रात 12:30 बजे (IST) होगी.

टफ्लिक्स पर इसके लिए एक अलग पेज भी बना दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यह GTA सीरीज़ के अगले चरण की एक विस्तृत झलक होगी. हालांकि, इस प्रेजेंटेशन की लंबाई यानी यह प्रीमियर कितनी देर का होगा, इसको लेकर अभी तक रॉकस्टार और नेटफ्लिक्स ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें गेम की कहानी, किरदार, गेमप्ले और सेटिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

फिर YouTube पर होगा रिलीज़

जिन लोगों के पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं है, उनके लिए भी राहत की ख़बर है. यही "Extended Look" प्रेजेंटेशन उसी दिन छह घंटे बाद, यानी रात 9 बजे (ET) पर Rockstar Games के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और GTA 6 की वेबसाइट पर भी रिलीज़ किया जाएगा. भारत में यह टाइमिंग 28 अगस्त की सुबह 6:30 बजे (IST) होगी. रॉकस्टार ने जीटीए 6 की आधिकारिक वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है, जिसमें गेम के मुख्य किरदार लूसिया और जेसन को एक डकैती करते हुए दिखाया गया है.

कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने पहले ही दावा किया था कि रॉकस्टार गेम्स अगस्त में गेम की नई झलक दिखाने की तैयारी कर रहे हैं. अब यह दावा सही साबित हुआ है. गौर करने वाली बात है कि GTA 6 के प्री-ऑर्डर जून के आखिर में PlayStation Store और Xbox Store पर लाइव हो चुके हैं. हालांकि, अभी तक इस गेम का एक भी गेमप्ले फुटेज सामने नहीं आया है. Grand Theft Auto 6, PS5 और Xbox Series S/X पर 19 नवंबर 2026 को लॉन्च होने वाला है, और नेटफ्लिक्स पर होने वाला यह इवेंट स्ट्रीमिंग के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकता है.

TAGGED:

GTA 6 NETFLIX PREMIERE
GTA 6 EXTENDED LOOK
ROCKSTAR GAMES GTA 6 UPDATE
GTA 6 GAMEPLAY TRAILER
GTA 6 RELEASE DATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.