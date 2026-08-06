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GTA 6: इसी महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगा प्रीमियर, जानें डेट और इंडियन टाइमिंग

GTA 6 का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि इस गेम को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा. ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले लगभग एक दशक से भी ज्यादा GTA 6 गेम का इंतजार किया जा रहा है, जिसे आखिरकार इस साल के अंत में लॉन्च करने का ऐलान किया गया है. GTA 6 यानी Grand Theft Auto 6 के बारे में उनके डेवलपर कंपनी Rockstar Games ने लॉन्च से पहले एक नया ऐलान किया है. कंपनी ने कहा है कि इस गेम का एक नया और विस्तृत लुक 27 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा और उसे दुनिया की सबसे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक नेटफ्लिक्स पर सबसे पहले रिलीज़ किया जाएगा और उसके बाद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा. गेमर्स के लिए ये बात ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि इस गेम का इंतजार वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं और इस गेम के दूसरे ट्रेलर के लिए भी गेमर्स को करीब एक साल का इंतजार करना पड़ा था. ऐसे में इस बार फैंस को उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किए जाने वाले प्रीमियर में गेमर्स को GTA 6 का पहला गेमप्ले फुटेज भी देखने को मिल सकता है. पहले Netflix पर प्रीमियर रॉकस्टार गेम्स ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर बताया कि "Grand Theft Auto VI: An Extended Look" 27 अगस्त को अमेरिकी समयानुसार दोपहर 3 बजे (ET) नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा. भारतीय दर्शकों के लिए यह टाइमिंग 28 अगस्त की रात 12:30 बजे (IST) होगी.