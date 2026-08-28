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GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक हुआ रिलीज़, Netflix पर आया 26 मिनट का गेमिंग फुटेज

रॉकस्टार गेम्स ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का लंबा गेमप्ले फुटेज जारी किया है जिसमें लूसिया और जेसन वायस सिटी में दिखे हैं. ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: रॉकस्टार गेम्स ने Grand Theft Auto VI यानी GTA VI का एक्सटेंडेड लुक आखिरकार रिलीज़ कर दिया है, जिसका इंतजार पिछले कई हफ्तों से किया जा रहा है. इस गेम को 13 साल के लंबे इंतजार के बाद रिलीज़ किया जा रहा है, ऐसे में कंपनी रिलीज़ पहले टीज़र और अब एक्सटेंडेड फुटेज आदि रिलीज़ करके यूज़र्स को समझने का मौका दे रही है कि इस बार गेम कैसा होगा. GTA 6 गेम बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने इस गेम के गेमिंग फुटेज को पहले नेटफिलिक्स पर एक्सक्लूसीव लाइवस्ट्रीम किया और उसके बाद अपने आधिकारिक यूट्यूब चैलन पर भी अपलोड कर दिया. इस पूरे गेमप्ले को PlayStation 5 पर रिकॉर्ड किया गया है. फुटेज में गेम के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनके नाम - Lucia और Jason हैं. Lucia GTA फ्रैंचाइज की पहली महिला लीड कैरेक्टर है. दोनों Vice City में हैं जो अमेरिका के मियामी पर आधारित काल्पनिक शहर है. कटसीन और गेमप्ले मैकेनिक्स के जरिए दोनों की अराजक गतिविधियां बहुत डिटेल्ड विजुअल्स में दिखाई गई हैं. GTA 6 गेमप्ले से मुख्य बातें दो प्लेयबल कैरेक्टर: TA 5 की तरह इसमें भी कई प्लेयबल कैरेक्टर होंगे. खिलाड़ी किसी भी समय Lucia और Jason के बीच स्विच कर सकते हैं. दोनों एक बोनी-एंड-क्लाइड स्टाइल कपल हैं. वो Vice City में घूमते हैं और आपराधिक गतिविधियां करते हैं. गेमर्स के चुनाव से उनका रिश्ता बदल सकता है. दोनों की शक्ल-सूरत भी कई विकल्पों से कस्टमाइज की जा सकती है.