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GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक हुआ रिलीज़, Netflix पर आया 26 मिनट का गेमिंग फुटेज

रॉकस्टार गेम्स ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का लंबा गेमप्ले फुटेज जारी किया है जिसमें लूसिया और जेसन वायस सिटी में दिखे हैं.

Rockstar Games has released extended gameplay footage of Grand Theft Auto 6, featuring Lucia and Jason in Vice City.
रॉकस्टार गेम्स ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का लंबा गेमप्ले फुटेज जारी किया है जिसमें लूसिया और जेसन वायस सिटी में दिखे हैं. (Image Credit: Rockstar Games)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 6:55 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: रॉकस्टार गेम्स ने Grand Theft Auto VI यानी GTA VI का एक्सटेंडेड लुक आखिरकार रिलीज़ कर दिया है, जिसका इंतजार पिछले कई हफ्तों से किया जा रहा है. इस गेम को 13 साल के लंबे इंतजार के बाद रिलीज़ किया जा रहा है, ऐसे में कंपनी रिलीज़ पहले टीज़र और अब एक्सटेंडेड फुटेज आदि रिलीज़ करके यूज़र्स को समझने का मौका दे रही है कि इस बार गेम कैसा होगा.

GTA 6 गेम बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने इस गेम के गेमिंग फुटेज को पहले नेटफिलिक्स पर एक्सक्लूसीव लाइवस्ट्रीम किया और उसके बाद अपने आधिकारिक यूट्यूब चैलन पर भी अपलोड कर दिया. इस पूरे गेमप्ले को PlayStation 5 पर रिकॉर्ड किया गया है.

फुटेज में गेम के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनके नाम - Lucia और Jason हैं. Lucia GTA फ्रैंचाइज की पहली महिला लीड कैरेक्टर है. दोनों Vice City में हैं जो अमेरिका के मियामी पर आधारित काल्पनिक शहर है. कटसीन और गेमप्ले मैकेनिक्स के जरिए दोनों की अराजक गतिविधियां बहुत डिटेल्ड विजुअल्स में दिखाई गई हैं.

GTA 6 गेमप्ले से मुख्य बातें

दो प्लेयबल कैरेक्टर: TA 5 की तरह इसमें भी कई प्लेयबल कैरेक्टर होंगे. खिलाड़ी किसी भी समय Lucia और Jason के बीच स्विच कर सकते हैं. दोनों एक बोनी-एंड-क्लाइड स्टाइल कपल हैं. वो Vice City में घूमते हैं और आपराधिक गतिविधियां करते हैं. गेमर्स के चुनाव से उनका रिश्ता बदल सकता है. दोनों की शक्ल-सूरत भी कई विकल्पों से कस्टमाइज की जा सकती है.

वाइस सिटी में ड्राइविंग: गाड़ी चलाते समय मिनिमैप रियल GPS जैसा दिखता है. एक कार चेस में दोनों पुलिस से भागते हैं. गेमर्स Lucia या Jason के बीच स्विच करके या तो गाड़ी चला सकते हैं या पीछा करने वालों पर फायर कर सकते हैं. इसके अलावा एवरग्लेड्स में फैनबोट चला सकते हैं. कायाकिंग कर सकते हैं या गल्फ में जेट स्की कर सकते हैं.

कई तरह की गतिविधियां: GTA 6 के गेमिंग फुटेज में क्राइम और ड्राइविंग के अलावा डेली-लाइफ की चीजें भी दिखीं. पैराशूटिंग, क्लबिंग, डॉल्फिन के साथ तैरना और जिम में वर्कआउट शामिल हैं. कई कैरे फोन पर मैसेज भेजते नजर आए. खाने और एक्सरसाइज से जुड़े छोटे मिनिगेम्स भी हैं.

ज्यादा रियलिस्टिक NPC: नॉन-प्लेयबल कैरेक्टर यानी NPC पहले की तुलना में कहीं ज्यादा रिएक्टिव और असली जिंदगी जैसा लगने लगा है. पैदल चलने वाले योगा आउटफिट में दिखाई दिए. कुछ लोग स्कूटर चला रहे थे, जो पहले की तुलना कहीं ज्यादा असली लगते हैं. एक सीन में Jason हॉलवे में कुत्ते को सहला रहा है यानी गेमर्स कुत्ते को सहला भी सकते हैं या डांट भी सकते हैं. रेडियो स्टेशन, इन-गेम म्यूजिक प्लेलिस्ट और शूटआउट में डैमेज सिस्टम जैसी कुछ डिटेल्स अभी तक नहीं बताई गई हैं.

GTA 6 में नए किरदार

Lucia और Jason के अलावा ये नए कैरेक्टर दिखे या उनका जिक्र हुआ:

कैरेक्टररोल
Luciaफीमेल लीड कैरेक्टर
Jason मेल लीड कैरेक्टर
Boobyलोकल क्रिमिनल कॉन्टैक्ट
Brain और Lorieकीज से आए बुजुर्ग रिटायर्ड कपल जो ड्रग रनर हैं
Raul Batistaप्रोफेशनल बैंक रॉबर जो Lucia और Jason को गेटअवे ड्राइवर बनाता है
Valहाई-प्रोफाइल सिक्योरिटी डिटेल मैनेज करने वाला कोऑर्डिनेटर
Andres De Leonअमीर क्लाइंट जो हाई-स्टेक्स मिशन में सुरक्षा के लिए दोनों को हायर करता है
Petra NavarroAndres De Leon की पत्नी और Mega Mundo की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर

रिलीज डेट और कीमत

GTA 6 19 नवंबर 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series X|S पर आधिकारिक तौर पर रिलीज होगी. प्री-ऑर्डर पहले से शुरू हो चुके हैं. भारत में Standard Edition की कीमत 5,999 रुपये है. Ultimate Edition 7,499 रुपये की है.

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