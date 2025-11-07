ETV Bharat / technology

GTA 6 के प्रेमियों के लिए बुरी खबर, लॉन्च डेट फिर टली, जानें अब कब होगा रिलीज

Grand Theft Auto VI को शुरू में 2025 की शरद ऋतु में लॉन्च किया जाना था. अब इसे नवंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा.

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 1:49 PM IST

हैदराबाद: अब तक के सबसे प्रतीक्षित वीडियो गेम्स में से एक, Grand Theft Auto VI की लॉन्च एक बार फिर से टाल दी गई है. एक ब्लॉग पोस्ट में, डेवलपर Rockstar गेम्स ने घोषणा की है कि GTA 6 अब 19 नवंबर, 2026 को लॉन्च होगा.

यह इस लोकप्रिय फ्रैंचाइज़ी के नए संस्करण के लिए दूसरी देरी है. Rockstar गेम्स पहले इसे 2025 की शरद ऋतु में रिलीज़ करने की योजना बना रहा था, लेकिन इसे 26 मई, 2026 तक के लिए टाल दिया गया. अब, गेम लॉन्च छह महीने के लिए टाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि गेमर्स को Grand Theft Auto V के सीक्वल को खेलने का मौका मिलने से पहले पूरे एक साल तक इंतज़ार करना होगा, बशर्ते आगे कोई देरी न हो.

Rockstar Games ने दूसरी देरी के लिए माफ़ी मांगी है और कहा है कि ये अतिरिक्त महीने उन्हें गेम को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे. डेवलपर ने कहा कि, "हमें खेद है कि हमने अतिरिक्त समय जोड़ा है, क्योंकि हमें एहसास है कि इंतज़ार लंबा रहा है, लेकिन ये अतिरिक्त महीने हमें गेम को उस स्तर की निखार के साथ पूरा करने का मौका देंगे जिसकी आप उम्मीद करते हैं और जिसके आप हकदार हैं."

डेवलपर ने आगे कहा कि, "हम आपके धैर्य और समर्थन के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं. हालांकि इंतज़ार थोड़ा लंबा है, हम खिलाड़ियों के लिए लियोनिडा के विशाल राज्य का एक्सपीरिएंस करने और आधुनिक Vice City में वापसी के लिए बेहद उत्साहित हैं."

ओपन-वर्ल्ड क्राइम शीर्षक का लंबे समय से इंतज़ार था, क्योंकि इसका पिछला वर्जन एक दशक से भी पहले 2013 में रिलीज़ हुआ था. यह एक बार-बार आने वाला मीम भी बन गया है, जहां गेमर्स अक्सर किसी भी असामान्य या आश्चर्यजनक घटना के सामने आने पर "We Got [XYZ] Before GTA 6" वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं.

Rockstar Games ने दिसंबर 2023 में एक ट्रेलर के साथ GTA 6 का खुलासा किया था, जिससे इसके आगामी आगमन और शुरुआती लॉन्च विंडो की पुष्टि हुई थी. ट्रेलर ने सनसनी मचा दी और दुनिया भर के गेमर्स क्लिप के हर पल का विश्लेषण करने लगे.

इसने दर्शकों की संख्या के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब तक अकेले YouTube पर इसे 268 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. यहां आप इस गेम का ट्रेलर देख सकते हैं:

गेम डेवलपर ने एक दूसरा ट्रेलर भी जारी किया है, जिसमें मुख्य पात्र जेसन की नज़दीकी झलक दिखाई गई है. इस ट्रेलर को अब तक YouTube पर 137 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है:

GTA 6 को मौजूदा जनरेशन के कंसोल, जैसे PlayStation 5 और Xbox Series X|S, पर रिलीज़ किया जाएगा. इसमें दो मुख्य पात्र होंगे, जिनमें इसकी पहली महिला मुख्य पात्र लूसिया भी शामिल है. यह गेम Vice City में आधारित होगा, जो मियामी पर आधारित एक काल्पनिक शहर है, जो Rockstar के GTA Vice City में भी दिखाया गया था.

