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CYBERLEEK ने लीक की GTA 6 न्यूडिटी क्लिप; कहा- डिस्क लाओ वरना पब्लिक करेंगे पूरी बिल्ड स्टोरी!

रॉकस्टार और टेक-टू ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है जबकि कंपनी लीकर्स को ढूंढने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और डिस्कॉर्ड से डेटा मांग रही है. ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: GTA 6 की चर्चा पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से हो रही है. कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार अब रॉकस्टार गेम्स के इस नए गेम GTA 6 की लॉन्च डेट करीब आ चुकी है. कंपनी इसे 19 नवंबर 2026 को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इसे लॉन्च करने से पहले GTA 6 गेम को लेकर लगातार बवाल हो रहे हैं.

इस बार एक नया बवाल हुआ है, जिसमें साइबरलीक नाम के लीकर्स ग्रुप ने नया गेमप्ले क्लिक लीक किया है और अब पूरा प्लेएबल बिल्ड रिलीज करने की धमकी भी दे दी है. ये ग्रुप रॉकस्टार गेम्स और उसकी पैरेंट कंपनी टेक-टू से डिस्क वर्जन निकालने और माफी मांगने की मांग कर रहा है.

इसके साथ उन्होंने टेक-टू को एक ही रास्ता बताया है और वो है - फिज़िकल डिस्क रिलीज करो और पब्लिक से माफी मांगो, वरना ये बिल्ड लीक हो जाएगा. ग्रुप का कहना है कि कंपनी या तो मान ले या फिर दाव लगाए कि ये ब्लफ है.

साइबरलीक ने अपने मिरर वेबसाइट पर साफ मैसेज पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि अगर उनका क्रिप्टो कॉइन तीस मिलियन मार्केटकैप छू लेता है तो GTA 6 का पूरा स्टोरी मोड बिल्ड इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा. इस ग्रुप ने लोगों से कहा है कि जो सीन देखना है बताओ, वो दिखा देंगे.

इस धमकी के ठीक पहले साइबरलीक ने जीटीए 6 का करीब 24 मिनट लंबा गेमप्ले क्लिप लीक कर दिया. इसमें कटसीन और गेम के कई सीन दिख रहे हैं. ये फुटेज एक्स पर कई अकाउंट्स ने शेयर किया और स्पॉइलर का खतरा बढ़ गया. साइबरलीक ग्रुप के द्वारा लीक किए गए 24-25 मिनट के लीक में सबसे ज्यादा चर्चा न्यूडिटी को लेकर हो रही है. इस लीक वीडियो के काफी लंबे हिस्से में Jason पूरी तरह नग्न घूमता हुआ नज़र आ रहा है, यहां तक कि गुप्तांग भी साफ दिख रहे हैं और मूवमेंट के साथ फिज़िक्स भी काम कर रहा है. वो कपड़े पहने बिना ही डर्ट बाइक चलाता है, इधर-उधर घूमता है और कुछ कटसीन में भी उसी हालत में रहता है.

हालांकि, इस लीक क्लिप में Lucia का सीन थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आखिर में वो पीछे से दिखती है, जिसमें उसने ऊपर कपड़े नहीं पहने हैं और नीचे सिर्फ थोंग पहना हुआ है. हालांकि, कई लोगों का कहना है कि ये डेवलपर टूल्स की मदद से किया गया होगा क्योंकि इनके कपड़े न पहलने के बावजूद भी आसपास मौजूद कैरेक्टर्स कोई रिएक्शन देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब है कि अभी तक ये पक्का नहीं है कि फाइनल गेम में भी प्लेयर इसी तरह से नग्न घूमेंगे और लोग उन्हें इग्नोर करते हुए नज़र आएंगे या नहीं.

लिहाजा, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ लीक बिल्ड में टूल्स की मदद से दिखाया गया हो. आपको बता दें कि अगस्त में इसी साइबरलीक ग्रुप ने कई गेमप्ले लीक्स किए थे. उनमें कार जैकिंग और साइड एक्टिविटीज़ थीं. उस वक्त रॉकस्टार ने पहली बार लीक्स के बारे में बात की थी और कहा था कि ये टीम के लिए काफी दुखद है. कंपनी ने माना था कि लीक्स की वजह से फाइनल गेम एक्सपीरियंस पर असर पड़ सकता है.

क्रिप्टो पोल और लूसिया का फुटेज

साइबरलीक अपनी वेबसाइट पर पोल भी चला रहा है कि लोग उनका क्रिप्टो कॉइन खरीदकर वोट कर सकते हैं कि अगला कौनसा क्लिक लीक होना चाहिए. इस वक्त पोल में लूसिया का 4K फुटेज लीक करने का वादा किया गया है. लूसिया जीटीए 6 की दो मुख्य कैरेक्टर्स में से एक है. टेक-टू पीछे से लीकर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है. कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट, डिस्कॉर्ड और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को सबपोना भेजा है ताकि लीक शेयर करने वाले अकाउंट्स का डेटा मिले, लेकिन अभी तक साइबरलीक को पकड़ा नहीं जा सका है.

साइबरलीक की वेबसाइट पर चल रहा पोल का एक स्क्रीनशॉट (Image Credit: Cyberleek)

GTA 6 को आखिरकार 19 नवंबर को प्लेस्टेशन 5 (PS5) और Xbos Series S/X पर लॉन्च किया जाएगा. रॉकस्टार और टेक-टू ने नए लीक हुए गेमप्ले या फिर धमकियों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान रिलीज़ नहीं किया हैं. फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी डिस्क रिलीज़ करती है या लीकर्स उनके गेमप्ले को लीक करते जाते हैं.