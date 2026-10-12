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CYBERLEEK ने GTA 6 को दी धमकी, कहा- डिस्क रिलीज़ करो वरना लीक कर देंगी पूरी स्टोरी!

रॉकस्टार और टेक-टू ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है जबकि कंपनी लीकर्स को ढूंढने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और डिस्कॉर्ड से डेटा मांग रही है. ( Image Credit: Rockstar Games )

हैदराबाद: GTA 6 की चर्चा पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से हो रही है. कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार अब रॉकस्टार गेम्स के इस नए गेम GTA 6 की लॉन्च डेट करीब आ चुकी है. कंपनी इसे 19 नवंबर 2026 को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इसे लॉन्च करने से पहले GTA 6 गेम को लेकर लगातार बवाल हो रहे हैं.

इस बार एक नया बवाल हुआ है, जिसमें साइबरलीक नाम के लीकर्स ग्रुप ने नया गेमप्ले क्लिक लीक किया है और अब पूरा प्लेएबल बिल्ड रिलीज करने की धमकी भी दे दी है. ये ग्रुप रॉकस्टार गेम्स और उसकी पैरेंट कंपनी टेक-टू से डिस्क वर्जन निकालने और माफी मांगने की मांग कर रहा है.

क्या मांग रहा है साइबरलीक साइबरलीक ने अपने मिरर वेबसाइट पर साफ मैसेज पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि अगर उनका क्रिप्टो कॉइन तीस मिलियन मार्केटकैप छू लेता है तो GTA 6 का पूरा स्टोरी मोड बिल्ड इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा. इस ग्रुप ने लोगों से कहा है कि जो सीन देखना है बताओ, वो दिखा देंगे. इसके साथ उन्होंने टेक-टू को एक ही रास्ता बताया है और वो है - फिज़िकल डिस्क रिलीज करो और पब्लिक से माफी मांगो, वरना ये बिल्ड लीक हो जाएगा. ग्रुप का कहना है कि कंपनी या तो मान ले या फिर दाव लगाए कि ये ब्लफ है. नया 24 मिनट का लीक क्लिप