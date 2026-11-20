GTA 6 ने पहले ही दिन तोड़े बिक्री के रिकॉर्ड, कंपनी ने की 2.36 बिलियन डॉलर की कमाई: रिपोर्ट
GTA 6 इतिहास का सबसे बड़ा मनोरंजन लॉन्च बन गया है, जिसने अपने पहले दिन में लगभग 2.36 बिलियन डॉलर की कमाई की.
Published : November 20, 2026 at 3:03 PM IST
हैदराबाद: Rockstar Games ने Grand Theft Auto VI (GTA VI) ने प्री-ऑर्डर और पहले दिन की बिक्री से 24.5 मिलियन प्रतियां बेची हैं, जिससे कंपनी की लगभग 2.36 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है. एक एनालिटिक्स फर्म, सेंसर टॉवर के अनुसार, 75 प्रतिशत बिक्री PlayStation से हुई, जबकि शेष 25 प्रतिशत XBOX से दर्ज की गई है.
यह ओपन-वर्ल्ड एक्शन शीर्षक को अब तक का सबसे बड़ा मनोरंजन लॉन्च बनाता है. गौरतलब है कि आधिकारिक बिक्री गुरुवार, 19 नवंबर, 2026 को शुरू हुई. यह नया वर्जन अपने पूर्ववर्ती GTA V से 13 साल बाद बाजार में पेश किया गया है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था. फिलहाल, गेम के डेवलपर Rockstar Games और इसकी मूल कंपनी Tech-Two ने आधिकारिक बिक्री आंकड़े साझा नहीं किए हैं.
कैसे निकाले गए आंकड़े?
सेंसर टॉवर का कहना है कि उसका अनुमान ईमेल रसीद डेटा और अन्य स्रोतों से आता है, जो हर दिन लाखों लोगों को फॉलो करते हैं. यह PlayStation और XBOX जैसे बड़े गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर सार्वजनिक प्रोफ़ाइल को भी ट्रैक करता है, जहां GTA 6 बेचा जाता है. कंपनी को यह भी उम्मीद है कि यह गेम इतना लोकप्रिय होगा कि प्लेयर अन्य सिंगल-विंडो गेम में 10 प्रतिशत कम समय बिताएंगे.
अभी और होगी बिक्री
Rockstar Games के आने वाले वर्षों में कहीं अधिक कमाई करने की संभावना है. न्यूयॉर्क स्थित स्टूडियो ने अभी तक यह नहीं बताया है कि गेम पीसी पर कब आएगा. इसने अपने ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड के लिए कोई तारीख भी नहीं दी है, जो लोगों को टीम बनाने और इंटरनेट पर मिशन लेने की अनुमति देगा.
🚨THIS is not a test. This is a revolution. GTA VI is about to go global. Read the full report: The Attention Heist: GTA VI's Impact On Consumer Engagement 👉 https://t.co/NH7VxJKni2 Our newest report uses our Video Game, Digital Advertising, and Mobile App Performance Insights to break down how other games and categories might be impacted by the largest game release of all time! And more importantly - WHO is playing. Beyond the mind-blowing pre-sale and revenue figures for the @rockstargames /@gamingtaketwo juggernaut, we analyzed previous high-profile game releases, audience exposure and overlap, ad spend milestones, and who's engaging in GTA-talk on sites like @Reddit, Inc. You want more numbers? We thought you might. Let's break down the average player: 🧑🏽🦱 72% Male, 57% under 35 📲 They are +29% more likely to use @Discord, +23% more likely to use @TikTok_US, and +21% more likely to use @Twitch. 🍟 They dig into food apps! 19.2% share of the GTA audience uses @DoorDash, while 16.5% use the @McDonalds app. ‼️ And so much more! Are you locked and loaded for Nov. 19th? This is the report you need to read before you settle in with your controller. @Sony @Microsoft @gtasix_ @GTAVI_Countdown @Dexerto @iGrandTheftAuto @Mr_Rebs_ @DanDawkins @charlieINTEL #GTAVI #GTA #VideoGameInsights #DigitalAdvertisingInsights #CompetitiveInsights #Videogames— Sensor Tower (formerly data.ai) (@SensorTower) November 17, 2026
यदि GTA 5 को संदर्भ के रूप में लिया जाए, तो मल्टीप्लेयर दर्जनों घंटे का खेल जोड़ सकता है. इससे काफी अतिरिक्त आय भी हो सकती है, क्योंकि खिलाड़ी इन-गेम घरों, कारों और अन्य अतिरिक्त चीज़ों पर वास्तविक पैसा खर्च करते हैं.
GTA 6 में क्या है खास
GTA 6, Grand Theft Auto (GTA) फ्रैंचाइज़ का लेटेस्ट शीर्षक है, जो लगभग 30 साल पुराना है और यह गेमिंग इतिहास में सबसे लोकप्रिय में से एक है. इस सीरीज के गेम अमेरिकी सपने का मज़ाक उड़ाते हैं, जिसमें खिलाड़ी कैरियर अपराधियों की भूमिका निभाते हैं. इस बार कहानी फ्लोरिडा से प्रेरित होकर बने लियोनिडा पर आधारित है.
𝗚𝗧𝗔 𝗩𝗜 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀 $𝟭𝗕 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗲-𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆! 𝗕𝘂𝘁, 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 $𝟮𝗕 𝘁𝗵𝗿𝗲𝘀𝗵𝗼𝗹𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵? Want to stay up-to-date with everything GTA pre-orders and revenue? Bookmark our live tracker, 𝗻𝗼𝘄 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆, and be the first to know 👉 https://t.co/KYuDeLoa8q Thirteen long-awaited years later, @Rockstargames newest installment of the GTA franchise is set to release next week, but pre-orders have already set new records, taking the top spot from Cyberpunk 2077. #PS5 has shouldered the bulk of pre-orders accounting for roughly 75%, or about 7.7 million copies, while @XBOX currently sits just above 3M. What do we expect next? Even faster growth. Estimated pre-order daily revenue jumped 63% from November 8 to November 9, likely as players secured their copies so they could start downloading as soon as preloads opened. With preloads now live, we expect another big wave as more players get ready for launch. And with that massive jump in growth, a stretch goal of $2B before launch isn’t out of the question. Will it hit? Stay tuned, and be on the lookout for our full report dropping soon! #GTAVI #GrandTheftAuto #VideoGameInsights #DigitalIntelligence #Videogames— Sensor Tower (formerly data.ai) (@SensorTower) November 11, 2026
खिलाड़ी दो नए मुख्य पात्रों, लूसिया और उसके अपराध साथी और प्रेमी, जेसन का अनुसरण करते हैं, जो छोटे समय के बदमाश हैं. ऐसा माना जाता है कि इस गेम को बनाने में $1 बिलियन से अधिक की लागत आई है, जो इसे अब तक का सबसे महंगा वीडियो गेम बना देता है.