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GTA 6 ने 3.79 अरब डॉलर की बिक्री के साथ तोड़े रिकॉर्ड, हैकर्स PC मैलवेयर से उठा रहे फायदा

एक आदमी वीडियो गेम के डिब्बे पकड़े हुए है, जिनमें 'Grand Theft Auto VI' डाउनलोड करने के लिए एक QR कोड है. ( फोटो - AP Photo )

हैदराबाद: इंडस्ट्री के अनुमानों में 'Grand Theft Auto VI' के प्री-ऑर्डर और पहले दिन की रिटेल बिक्री 2.36 बिलियन डॉलर आंकी गई थी. इसके एक दिन बाद, Rockstar Games ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहे. इन आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन की रिटेल बिक्री 3.79 बिलियन डॉलर रही, जिसने मनोरंजन के किसी भी माध्यम में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है.

GTA VI ने न केवल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर बॉक्स ऑफ़िस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि यह इतिहास का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट लॉन्च भी बन गया है. इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें: Marvel की फ़िल्म 'Avengers: Endgame' (2019) ने अपनी पूरी रिलीज़ के दौरान बॉक्स ऑफ़िस पर लगभग 2.9 बिलियन डॉलर की कमाई की थी.

जहां इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार प्री-ऑर्डर और पहले दिन की बिक्री 24.5 मिलियन कॉपी रही, वहीं Rockstar Games के आधिकारिक आंकड़े काफी ज्यादा हैं. कंपनी के अनुसार, अकेले प्री-ऑर्डर के जरिए ही GTA VI की 32.5 मिलियन यूनिट बिकीं. इस गेम को लेकर जो चर्चा है, वह समझ में आती है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले गेम्स में से एक है और GTA फ्रैंचाइज़ी के पिछले गेम के रिलीज़ होने के 13 साल बाद आया है. इस गेम को Metacritic पर 99 का लगभग परफेक्ट स्कोर भी दिया गया है, जिससे यह अब तक का सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला गेम बन गया है. Grand Theft Auto VI अभी PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S और Xbox One (Xbox क्लाउड गेमिंग के ज़रिए) पर उपलब्ध है. इस गेम का PC वर्ज़न 2027 की पहली तिमाही में आने की संभावना है, और हैकर्स इस चर्चा का फ़ायदा उठाकर 'ClickFix' अटैक के ज़रिए अनजान यूज़र्स को धोखा दे रहे हैं. चूंकि एक साधारण Google सर्च से ही किसी को भी पता चल सकता है कि अभी तक इसका PC वर्ज़न उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्कैमर्स अपने नकली GTA VI PC क्लाइंट को इस तरह पेश कर रहे हैं कि मानो इसके ज़रिए गेम को PC पर इंस्टॉल करने के बजाय, Xbox या PlayStation कंसोल से स्ट्रीम किया जा सकता है.