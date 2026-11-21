GTA 6 ने 3.79 अरब डॉलर की बिक्री के साथ तोड़े रिकॉर्ड, हैकर्स PC मैलवेयर से उठा रहे फायदा
Rockstar Games ने दावा किया है कि GTA 6 की 32.5 मिलियन यूनिट्स तो सिर्फ प्री-ऑर्डर के जरिए ही बिक चुकी हैं.
Published : November 21, 2026 at 12:55 PM IST
हैदराबाद: इंडस्ट्री के अनुमानों में 'Grand Theft Auto VI' के प्री-ऑर्डर और पहले दिन की रिटेल बिक्री 2.36 बिलियन डॉलर आंकी गई थी. इसके एक दिन बाद, Rockstar Games ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए, जो उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहे. इन आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन की रिटेल बिक्री 3.79 बिलियन डॉलर रही, जिसने मनोरंजन के किसी भी माध्यम में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है.
GTA VI ने न केवल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर बॉक्स ऑफ़िस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बल्कि यह इतिहास का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट लॉन्च भी बन गया है. इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें: Marvel की फ़िल्म 'Avengers: Endgame' (2019) ने अपनी पूरी रिलीज़ के दौरान बॉक्स ऑफ़िस पर लगभग 2.9 बिलियन डॉलर की कमाई की थी.
जहां इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार प्री-ऑर्डर और पहले दिन की बिक्री 24.5 मिलियन कॉपी रही, वहीं Rockstar Games के आधिकारिक आंकड़े काफी ज्यादा हैं. कंपनी के अनुसार, अकेले प्री-ऑर्डर के जरिए ही GTA VI की 32.5 मिलियन यूनिट बिकीं.
इस गेम को लेकर जो चर्चा है, वह समझ में आती है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले गेम्स में से एक है और GTA फ्रैंचाइज़ी के पिछले गेम के रिलीज़ होने के 13 साल बाद आया है. इस गेम को Metacritic पर 99 का लगभग परफेक्ट स्कोर भी दिया गया है, जिससे यह अब तक का सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला गेम बन गया है.
Grand Theft Auto VI अभी PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S और Xbox One (Xbox क्लाउड गेमिंग के ज़रिए) पर उपलब्ध है. इस गेम का PC वर्ज़न 2027 की पहली तिमाही में आने की संभावना है, और हैकर्स इस चर्चा का फ़ायदा उठाकर 'ClickFix' अटैक के ज़रिए अनजान यूज़र्स को धोखा दे रहे हैं.
चूंकि एक साधारण Google सर्च से ही किसी को भी पता चल सकता है कि अभी तक इसका PC वर्ज़न उपलब्ध नहीं है, इसलिए स्कैमर्स अपने नकली GTA VI PC क्लाइंट को इस तरह पेश कर रहे हैं कि मानो इसके ज़रिए गेम को PC पर इंस्टॉल करने के बजाय, Xbox या PlayStation कंसोल से स्ट्रीम किया जा सकता है.
'Clickfix' हमले के तहत, वे विज़िटर्स को 'Win+R' दबाने, एक 'PowerShell' कमांड पेस्ट करने और उसे रन करने के लिए कहते हैं. वे यूज़र्स को मैलवेयर वाली एक ZIP फ़ाइल डाउनलोड करने का विकल्प भी देते हैं. पावरशेल कमांड या डाउनलोड की गई .exe फ़ाइल को रन करने से सिस्टम असुरक्षित हो जाता है, जिससे हमलावर ब्राउज़र लॉगिन क्रेडेंशियल्स, क्रिप्टो वॉलेट डेटा और बहुत कुछ चुरा सकते हैं.
इस खतरे का पता 'Bitdefender Total Security' के 'Advanced Threat Defence' फीचर द्वारा लगाया गया, और उन्होंने इस हमले की तकनीकी जानकारी भी दी है. गेम के रिलीज़ होने से पहले, साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने GTA VI से जुड़े फ़िशिंग हमलों में वृद्धि देखी है, जो विशेष रूप से कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं.
साइबर सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म 'KnowBe4' के अनुसार, साइबर अपराधी GTA VI को लेकर बने उत्साह का फ़ायदा उठाने में ज़रा भी देरी नहीं कर रहे हैं. उन्होंने पाया कि मार्च और अगस्त 2026 के बीच के मासिक औसत की तुलना में, गेमिंग से जुड़े फ़िशिंग ईमेल में 1,300 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है. सुरक्षा फर्म के अनुसार, अक्टूबर में विश्लेषण किए गए फ़िशिंग ईमेल में से 9.6 प्रतिशत केवल GTA से जुड़े घोटाले थे.
हमलावर कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए कर्मचारियों को मिलने वाले फर्जी लाभों और 'GTA VI' के मुफ्त प्री-ऑर्डर ऑफर का इस्तेमाल कर रहे हैं. 'कंप्यूटर वीकली' को लूसी गी ने बताया कि इस तरह के लक्षित हमलों में से 83.2 प्रतिशत हमले वीकेंड पर होते हैं. उन्होंने कहा कि, "वे कर्मचारियों को सुरक्षित वर्क डिवाइस से हटाकर उनके निजी फोन पर लाने के लिए QR कोड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कॉर्पोरेट सुरक्षा कंट्रोल्स को दरकिनार किया जा सकता है."
इस तरह की कोशिशों से सुरक्षित रहने के लिए, गेमर्स को GTA VI के आधिकारिक रिलीज़ चैनलों और डिवाइस सपोर्ट के बारे में याद रखना चाहिए. अगर आपके पास PlayStation 5, PlayStation 5 Slim या PlayStation 5 Pro है, तो आप PlayStation Store से गेम कोड खरीद सकते हैं. इसी तरह, Xbox Series X|S के लिए कोड आधिकारिक Xbox Store पर उपलब्ध है.
Xbox One पर गेम खेलने के लिए, यूज़र्स के पास Xbox Cloud Gaming होना चाहिए. फिलहाल, PC पर गेम खेलने का कोई तरीका नहीं है. इसका न तो कोई आधिकारिक Windows वर्ज़न है और न ही PC पर गेम को स्ट्रीम करने का कोई तरीका है.