ETV Bharat / technology

2,500 करोड़ रुपये का GST मुआवज़ा सेस अटका, SC की सुनवाई से पहले डीलर्स ने मांगी स्पष्टता

FADA के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने जानकारी दी है कि भारत का ऑटो रिटेल सेक्टर एक बड़ी लिक्विडिटी की चुनौती से जूझ रहा है.

Vehicle Dealers' GST Compensation Cess Stuck
वाहन डीलरों का GST मुआवजा सेस अटका (फोटो - Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 2:22 PM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने जानकारी दी है कि भारत का ऑटो रिटेल सेक्टर एक बड़ी लिक्विडिटी की चुनौती से जूझ रहा है. इसमें डीलरों के लगभग 2,500 करोड़ रुपये GST कंपनसेशन सेस फ्रेमवर्क के तहत अटके हुए हैं.

यह राशि, जो फ़िलहाल डीलरों के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट के तौर पर जमा है, टैक्स व्यवस्था में बदलाव के बाद इस्तेमाल के लायक नहीं रह गई है, जिसके चलते कारोबारी इसे अपने रोज़मर्रा के कामकाज में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

गिरिधर ने कहा कि, "यह डीलरों का वैध पैसा है, लेकिन फ़िलहाल इसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है. इसके परिणाम स्वरूप, यह असल में फंसा हुआ है."

अब जब यह मामला भारत की सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, जिससे डीलरों को उम्मीद है कि उन्हें ऐसे साफ़ निर्देश मिलेंगे, जिनसे ये पैसे निकल सकें. इंडस्ट्री या तो सीधे रिफ़ंड चाहती है, या फिर यह अनुमति चाहती है कि इस क्रेडिट को मौजूदा GST देनदारियों के साथ एडजस्ट किया जा सके.

उन्होंने आगे कहा कि, "इनमें से कोई भी नतीजा यह पक्का करेगा कि पैसा वर्किंग कैपिटल के तौर पर सिस्टम में वापस आ जाए." इसे लेकर दांव बहुत ऊंचे हैं. इसे लेकर इंडस्ट्री के जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर फंड जारी नहीं किए गए और डीलरों को उन्हें बट्टे खाते में डालना पड़ा, तो इसके नतीजे दूरगामी हो सकते हैं.

खास तौर पर, छोटे डीलरशिप को अपने अस्तित्व का खतरा हो सकता है, जिससे वे बंद हो सकते हैं, यहां काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं, और उन कर्ज देने वालों पर भी दबाव पड़ सकता है, जिन्होंने डीलर की वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस किया है.

यह मुद्दा ऑटो रिटेल इकोसिस्टम के भीतर एक ढांचागत कमी को भी उजागर करता है. वाहन निर्माताओं से उलट, डीलरों का वाहनों की कीमतों या मार्जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी करके वित्तीय दबाव को कम करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है.

इसे लेकर गिरिधर का कहना है कि, "डीलर नुकसान की भरपाई के लिए कीमतें नहीं बढ़ा सकते. यह लचीलापन OEMs के पास होता है, जो प्रभावित होने पर कीमतों में बदलाव करने का विकल्प चुन सकते हैं."

नकदी की कमी का असर डीलरशिप के रोज़मर्रा के कामकाज पर पहले से ही पड़ रहा है. वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा फंसा होने के कारण, डीलर्स को इन्वेंट्री की योजना बनाने, फंड के रोटेशन और कर्ज़ चुकाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कई डीलर उधार ली गई पूंजी पर ब्याज़ का खर्च उठाना जारी रखे हुए हैं, जबकि वे उन फंड्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं.

गिरिधर ने कहा कि, "इस पूंजी को घुमा न पाने की वजह से कामकाज में तनाव पैदा हो रहा है. डीलर अटके हुए फंड पर ब्याज चुका रहे हैं, जबकि वे इसका इस्तेमाल इन्वेंट्री खरीदने या कारोबार बढ़ाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं." जैसे-जैसे अगली सुनवाई करीब आ रही है, उद्योग इस बात पर बारीकी से नज़र रखेगा कि क्या कोई ऐसा समाधान निकलता है, जिससे नकदी के दबाव में कमी आए और डीलर नेटवर्क में वित्तीय स्थिरता बहाल हो सके.

Last Updated : March 24, 2026 at 2:30 PM IST

TAGGED:

GST COMPENSATION CESS
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स
FEDERATION OF AUTOMOBILE DEALERS
SUPREME COURT
GST COMPENSATION CESS OF DEALERSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.