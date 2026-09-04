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GSLV की 19वीं उड़ान: कैसे भारत ने मुश्किल रॉकेट को बनाया भरोसेमंद?

EOS-05 सैटेलाइट geosynchronous ऑर्बिट से लगातार निगरानी करके बाढ़ जंगल की आग और समुद्री सुरक्षा में बहुत मददगार साबित हो सकता है. ( Image Credit: ISRO )

अधिकतर सैटेलाइट समय-समय पर किसी जगह के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन EOS-05 लगातार एक बड़े इलाके को देख सकेगा. इससे मौसम, बाढ़, जंगल की आग, खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर नजर रखना आसान होगा.

F17 मिशन सिर्फ रॉकेट की सफलता नहीं है. इसमें EOS-05 सैटेलाइट भी महत्वपूर्ण है. यह भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है ,जो geosynchronous ऑर्बिट से काम करेगा.

अब ISRO कहता है कि GSLV करीब दो टन वजन वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट को geosynchronous ऑर्बिट में पहुंचा सकता है. हर सफल उड़ान से इंजीनियरों को इंजन, स्टेज, गाइडेंस और थर्मल सिस्टम का अनुभव मिला.

पहले 18 मिशनों में सफलता दर 66.7 प्रतिशत थी. यानी 12 सफल, दो आंशिक और चार फेल, लेकिन 2014 के बाद 11 मिशन हुए. इनमें से 10 सफल रहे. सफलता दर 90.9 प्रतिशत हो गई.

इसमें बड़ा बदलाव 5 जनवरी 2014 को आया, जब GSLV-D5 ने GSAT-14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया. इसमें भारत का खुद का cryogenic इंजन काम कर गया. उसके बाद से रॉकेट की सफलता बढ़ती चली गई.

GSLV की पहली उड़ान अप्रैल 2001 में हुई थी. उस वक्त GSAT-1 सैटेलाइट सही ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका. उसके बाद कई उतार-चढ़ाव आए. कुछ मिशन सफल रहे, कुछ आंशिक सफल रहे और चार मिशन फेल हो गए. 2010 में दो बड़ी नाकामियां हुई और पहली बार भारत का अपना cryogenic upper stage फेल हो गया. उसी साल एक और मिशन भी फेल रहाय

शुरुआत में यह रॉकेट काफी मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन अब यह इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक भरोसेमंद रॉकेट बन चुका है. इसकी कहानी बताती है कि भारत ने कैसे मुश्किल Cryogenic इंजन टेक्नोलॉजी को सीखा है.

हैदराबाद: भारत का Geosynchronous Satellite Launch Vehicle यानी GSLV रॉकेट अब काफी डेवलप, एडवांस्ड और आगे निकल चुका है. 4 सितंबर 2026 यानी आज GSLV-F17 ने EOS-05 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा दिया. इससे GSLV ने अपनी 19वीं मिशन पूरी कर ली. इसरो ने बताया कि सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच गया है.

Indian Space Association के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट (रिटायर्ड) ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया,

"EOS-05 सैटेलाइट की geosynchronous इमेजिंग क्षमता से बड़े इलाकों का लगातार और बार-बार अवलोकन संभव होगा. यह तेजी से बदलते मौसम सिस्टम, बाढ़, जंगल की आग, खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर नजर रखने के साथ-साथ जमीन और समुद्री क्षेत्रों की स्थिति समझने के लिए बहुत जरूरी है.”

उन्होंने आगे कहा कि असली मौका यह है कि बार-बार मिलने वाले सैटेलाइट डेटा को प्राइवेट स्पेस और geospatial कंपनियां इस्तेमाल करके काम की जानकारी बना सकें.

Suhora Technologies के को-फाउंडर और COO अमित कुमार ने बताया कि EOS-05 कम ऊंचाई वाले और रडार सैटेलाइट्स के साथ मिलकर काम करेगा. इससे समुद्री निगरानी, अवैध मछली पकड़ने की ट्रैकिंग, बाढ़ और आग की तेजी से पहचान जैसी चीजें बेहतर होंगी.

स्पेस साइंटिस्ट और पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. सुरेंद्र पाल ने भी ईटीवी भारत से कहा,

“यह GSLV के लिए महत्वपूर्ण लॉन्च है, क्योंकि EOS-05 करीब 40 मीटर रेजोल्यूशन वाला GEO इमेजिंग सैटेलाइट है. यह हर 30 मिनट में पृथ्वी को स्कैन कर सकता है और किसी खास इलाके की इमेजिंग हर पांच मिनट में कर सकता है. इसमें 700 मिमी का शक्तिशाली ऑप्टिकल कैमरा है. साथ ही VNIR और Hyperspectral इमेजिंग क्षमता भी है. यह 24 घंटे दिखाई देगा और पृथ्वी के संसाधनों, खेती तथा आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल हो सकेगा. सुरक्षा के लिए भी यह उपयोगी हो सकता है क्योंकि हर पांच मिनट में किसी सेक्टर की तस्वीर ले सकता है.”

आगे का रास्ता: LVM3 से लेकर नया रॉकेट तक

GSLV अब भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट नहीं है. LVM3 ज्यादा भारी सैटेलाइट उठा सकता है. यह geosynchronous ट्रांसफर ऑर्बिट में करीब चार टन और low-Earth ऑर्बिट में दस टन वजन ले जा सकता है.

GSLV के Cryogenic अनुभव ने LVM3 के CE20 इंजन को मजबूत बनाया. यह इंजन आठ सफल LVM3 मिशन पूरे कर चुका है. जुलाई 2026 में इसरो ने LVM3-M7 मिशन के लिए CE20 इंजन का सफल टेस्ट भी किया.

गगनयान प्रोग्राम में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. इसमें ह्यूमन-रेटेड LVM3 यानी HLVM3 काम आएगा. इससे अतिरिक्त सुरक्षा सिस्टम और Crew Escape System लगाए गए हैं. Cryogenic इंजन का ह्यूमन-रेटिंग क्वालीफिकेशन पूरा हो चुका है. चार CE20 इंजनों पर कुल 8,810 सेकंड के 39 हॉट-फायरिंग टेस्ट हुए.

इसरो अगली पीढ़ी का Next Generation Launch Vehicle (NGLV) भी बना रहा है. यह आंशिक रूप से रीयूज़बल होगा. लो-अर्थ ऑर्बिट में 30 टन वजन उठा सकेगा. पहला स्टेज LOX-methane इंजन से चलेगा और वापस उतरकर दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा. भारत सरकार 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल पहुंचाने की योजना बना रही है. इसके लिए श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड भी मंजूर हो चुका है.