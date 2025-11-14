Grokipedia का रखा जाएगा नया नाम, एलन मस्क ने की पुष्टि
एलन मस्क ने पुष्टि की है कि AI-संचालित इनसाइक्लोपीडिया Grokipedia का नाम अस्थायी है. भविष्य में इसका नाम बदला जा सकता है.
Published : November 14, 2025 at 12:32 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज एलन मस्क ने इस बात की जानकारी दी है कि AI-संचालित इनसाइक्लोपीडिया Grokipedia का नाम अस्थायी है, जिसे उनकी कंपनी आगे बदल सकती है. गौरतलब है कि xAI ने पिछले महीने 'सच, संपूर्ण सच और केवल सच' प्राप्त करने के उद्देश्य से AI-जनित इनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया था.
Grokipedia के शुरुआती लॉन्च के कुछ ही हफ़्तों बाद, एलन मस्क ने इस बात की पुष्टि की है कि भविष्य में इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम बदल दिया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि, "जब Grokipedia काफ़ी अच्छा हो जाएगा (अभी काफ़ी समय बाकी है), तो हम इसका नाम बदलकर एनसाइक्लोपीडिया Galactica कर देंगे.ठ
उन्होंने आगे बताया कि, "यह ऑडियो, इमेज और वीडियो सहित सभी ज्ञान का एक ओपन-सोर्स संग्रह होगा. अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी का विज्ञान-कथा संस्करण बनाने में मदद के लिए @xAI से जुड़ें!" एलन मस्क ने Grokipedia के साथ मिलकर मानव जाति को मंगल और उससे भी आगे ले जाने के अपने मिशन में भी हिस्सा लिया. उन्होंने आगे कहा कि, "इसकी प्रतियां पत्थर पर उकेरी जाएंगी और चांद, मंगल और उससे भी आगे भेजी जाएंगी. इस बार, यह खोई नहीं जाएगी."
नाम बदलने के प्रयास के साथ, एलन मस्क एक बार फिर विज्ञान कथा के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं. द इनसाइक्लोपीडिया Glactica एक काल्पनिक, आकाशगंगा-व्यापी संदर्भ पुस्तक है, जिसे आइज़ैक असिमोव की फाउंडेशन सीरीज में प्रस्तुत किया गया है. बता दें कि एलन मस्क पहले भी कई बार असिमोव की प्रशंसा कर चुके हैं और सभ्यता, तकनीक और मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व के बारे में अपनी सोच को आकार देने का श्रेय लेखक को दे चुके हैं.
यहां तक कि एलन मस्क का Grok AI चैटबॉट भी 'द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी' से अपना व्यक्तित्व संदर्भ लेता है. कंपनी ने Grok के लिए अपनी घोषणा पोस्ट में कहा कि चैटबॉट का उद्देश्य 'कुछ हद तक बुद्धिमता और विद्रोही स्वभाव के साथ सवालों के जवाब देना' है, जैसा कि इस उपन्यास में काल्पनिक गाइड में है.
क्या है Grokipedia?
यह AI-संचालित इनसाइक्लोमीडिया, एलन मस्क के xAI द्वारा विकसित चैटबॉट, Grok की पावर पर चलता है. विकिपीडिया के विपरीत, Grokipedia के लेख मानव संपादकों द्वारा नहीं लिखे जाते हैं. इसके बजाय, ग्रोक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) इन पृष्ठों पर दी गई जानकारी की 'फैक्ट चेक' करता है, और यूजर इनमें कोई सीधा एडिट नहीं कर सकते हैं.
हालांकि, Grokipedia के लॉन्च के तुरंत बाद, कई यूजर्स ने बताया कि प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद अधिकांश सामग्री लगभग Wikipedia से हूबहू कॉपी की गई थी.