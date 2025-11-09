ETV Bharat / technology

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

एलन मस्क ने Grok के नए AI-संचालित फ़ीचर का प्रदर्शन किया है. यह स्टिल इमेज को सिर्फ़ दो चरणों में वीडियो में बदल सकता है.

Grok 4's new image to video feature
Grok 4 का नया इमेज टू वीडियो फीचर (फोटो - XAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 9, 2025 at 1:43 PM IST

हैदराबाद: एलन मस्क ने एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. मस्क ने इस बार एक नए AI-संचालित फ़ीचर का प्रदर्शन किया है, जो किसी भी स्टिल इमेज को सिर्फ़ दो आसान चरणों में वीडियो में बदल सकता है.

Tesla और X के प्रमुख ने X पर पोस्ट किया कि, "किसी भी तस्वीर को वीडियो में बदलने के लिए उस पर देर तक दबाएं! फिर प्रॉम्प्ट को अपनी कल्पना के अनुसार बनाएं." एलन मस्क ने आगे बताया कि उनका अपना प्रॉम्प्ट था कि, "एक बॉयफ्रेंड जोड़ें और वे मपेट्स में बदल जाएंगे."

उन्होंने एक्स पर इस पोस्ट के साथ एक छोटी क्लिप भी शेयर की है, जो कथित तौर पर ग्रोक (Grok) का इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जो एक्स में इंटीग्रेटेड एक AI चैटबॉट है. इस वीडियो में इस टूल की स्टिल इमेज को एनिमेट करने और उल्लेखनीय सटीकता और हास्य के साथ रचनात्मक टेक्स्ट संकेतों का पालन करने की क्षमता को दिखाया गया है.

एलन मस्क का डेमो तेज़ी से वायरल हो गया, और यूजर्स ने इमेज-टू-वीडियो जनरेशन के अपने प्रयोग और प्रयास को साझा किया है. यह फीचर Grok के विस्तारित रचनात्मक टूलकिट का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसमें पहले से ही एक्स प्लेटफ़ॉर्म से लेखन, इमेज जनरेशन और रीयल-टाइम डेटा एक्सेस की क्षमताएं शामिल हैं.

Grok AI के फ्री वर्जन में क्या कुछ है?
एलन मस्क की कंपनी xAI ने हाल ही में जानकारी दी थी कि Grok 4 अब दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए मुफ़्त है. इस चैटबॉट को X प्लेटफ़ॉर्म और iOS व Android पर इसके स्टैंडअलोन ऐप के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है.

हालांकि, मुफ़्त पहुंच के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. हालांकि यूजर्स Grok को बिना किसी शुल्क के आज़मा सकते हैं, लेकिन मुफ़्त स्तर पर उपयोग संबंधी कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे कि प्रतिदिन संकेतों या प्रश्नों की संख्या की सीमा.

तेज़ प्रतिक्रिया समय, विस्तारित संदर्भ अवधि और अधिक एडवांस 'SuperGrok' मोड तक पहुंच जैसे प्रीमियम फीचर्स केवल सशुल्क ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध हैं, जिनमें एक्स के प्रीमियम+ प्लान वाले ग्राहक भी शामिल हैं.

कुछ क्षेत्रों में, यह मुफ़्त पेशकश अस्थायी या प्रचारात्मक भी हो सकती है, और कुछ फीचर्स धीरे-धीरे शुरू हो सकते हैं. इन लिमिट्स के बावजूद, Grok की मुफ़्त उपलब्धता एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिससे दुनिया के सबसे चर्चित AI चैटबॉट्स में से एक पहले से कहीं ज्यादा व्यापक रूप से सुलभ हो गया है.

Grok सब्सक्रिप्शन के अलग-अलग प्लान
Grok एडवांस पहुंच और क्षमता चाहने वाले यूजर्स के लिए कई स्तर प्रदान करता है:

निःशुल्क सब्सक्रिप्शन: लिमिटेड उपयोग सीमाओं के साथ बेसिक कार्यक्षमता प्रदान करता है. AI की मुख्य फीचर्स का अन्वेषण करने वाले आकस्मिक यूजर्स के लिए यह उपयुक्त है.

SuperGrok: Grok के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से एक स्टैंडअलोन सदस्यता, जो हायर यूज लिमिट, तेज़ प्रतिक्रिया और एडवांस रचनात्मक उपकरण प्रदान करती है, जिसकी कीमत भारत में iOS ऐप के लिए लगभग 700 रुपये प्रति माह है.

SuperGrok Heavy: उद्यम या भारी यूजर्स, डेवलपर्स और पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह प्रीमियम प्लान उच्चतम इस्तेमाल सीमा और परफॉर्मेंस प्रदान करता है, जिसकी लागत भारत में iOS ऐप के लिए प्रति माह 29,900 रुपये है.

मूल्य निर्धारण और उपलब्धता क्षेत्र और प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार भिन्न हो सकती है. मोबाइल उपकरणों पर, सब्सक्रिप्शन की लागत डेस्कटॉप उपकरणों की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

