Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

हैदराबाद: एलन मस्क ने एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं. मस्क ने इस बार एक नए AI-संचालित फ़ीचर का प्रदर्शन किया है, जो किसी भी स्टिल इमेज को सिर्फ़ दो आसान चरणों में वीडियो में बदल सकता है.

Tesla और X के प्रमुख ने X पर पोस्ट किया कि, "किसी भी तस्वीर को वीडियो में बदलने के लिए उस पर देर तक दबाएं! फिर प्रॉम्प्ट को अपनी कल्पना के अनुसार बनाएं." एलन मस्क ने आगे बताया कि उनका अपना प्रॉम्प्ट था कि, "एक बॉयफ्रेंड जोड़ें और वे मपेट्स में बदल जाएंगे."

उन्होंने एक्स पर इस पोस्ट के साथ एक छोटी क्लिप भी शेयर की है, जो कथित तौर पर ग्रोक (Grok) का इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जो एक्स में इंटीग्रेटेड एक AI चैटबॉट है. इस वीडियो में इस टूल की स्टिल इमेज को एनिमेट करने और उल्लेखनीय सटीकता और हास्य के साथ रचनात्मक टेक्स्ट संकेतों का पालन करने की क्षमता को दिखाया गया है.

एलन मस्क का डेमो तेज़ी से वायरल हो गया, और यूजर्स ने इमेज-टू-वीडियो जनरेशन के अपने प्रयोग और प्रयास को साझा किया है. यह फीचर Grok के विस्तारित रचनात्मक टूलकिट का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसमें पहले से ही एक्स प्लेटफ़ॉर्म से लेखन, इमेज जनरेशन और रीयल-टाइम डेटा एक्सेस की क्षमताएं शामिल हैं.

Grok AI के फ्री वर्जन में क्या कुछ है?

एलन मस्क की कंपनी xAI ने हाल ही में जानकारी दी थी कि Grok 4 अब दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए मुफ़्त है. इस चैटबॉट को X प्लेटफ़ॉर्म और iOS व Android पर इसके स्टैंडअलोन ऐप के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है.

हालांकि, मुफ़्त पहुंच के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. हालांकि यूजर्स Grok को बिना किसी शुल्क के आज़मा सकते हैं, लेकिन मुफ़्त स्तर पर उपयोग संबंधी कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे कि प्रतिदिन संकेतों या प्रश्नों की संख्या की सीमा.