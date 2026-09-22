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Grok 4.7 और Xiaomi MiMo-V2.6 लॉन्च, कोडिंग और इंटेलिजेंस में बड़ा उछाल

Grok 4.7 कोडिंग और नॉलेज वर्क में अबतक का सबसे मजबूत मॉडल है जबकि Xiaomi का MiMo-V2.6 ओपन सोर्स में नई ऊंचाई छू रहा है.

Grok 4.7 features an improved safety system, and MiMo-V2.6 has shown significant score improvements following RL training.
Grok 4.7 में बेहतर सेफ्टी सिस्टम है और MiMo-V2.6 ने आरएल ट्रेनिंग से स्कोर में बड़ा सुधार दिखाया है. (Image Credit: Google play and Xiaomi MiMo Home)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: xAI यानी एलन मस्क की एआई कंपनी और चीन की लोकप्रिय स्मार्टफोन कंपनी शाओमी, दोनों ने एक ही दिन अपने-अपने नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं. xAI ने Grok 4.7 पेश किया है. Xiaomi ने MiMo-V2.6 सीरीज रिलीज की है. ये दोनों एआई मॉडल्स कोडिंग, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

Grok 4.7 की खास बातें

Grok 4.7 कोडिंग और नॉलेज वर्क के लिए एलन मस्क की एआई कंपनी यानी xAI का अभी तक का सबसे सक्षम एआई मॉडल है. यह मुश्किल कामों पर ज्यादा देर तक काम करता है. अपनी गलतियां खुद चेक करता है. सुरक्षा के मामले में भी यह पुराने मॉडल्स की तुलना में काफी बेहतर हो चुका है. इसके अलावा नए मॉजल की कीमत और स्पीड पुराने यानी Grok 4.6 जैसी ही रखी गई है. इस एआई मॉडल की मुख्य और खास बातें इस प्रकार हैं:

  • बड़ा बेस मॉडल और लंबी reinforcement learning ट्रेनिंग
  • CursorBench 4.0 पर प्राइस-परफॉर्मेंस में आगे
  • दस्तावेज और प्रेजेंटेशन बनाने में बेहतर
  • GDPval और AA Briefcase बेंचमार्क पर Grok 4.6 से आगे
  • नई safeguard स्टैक, जेलब्रेक रेजिस्टेंस मजबूत
  • साइबरसिक्योरिटी में HackerBench v0.3 पर सिर्फ 3.3% रिस्की प्रॉम्प्ट पास
  • LatchBio biosafety बेंचमार्क पर 62.4% स्कोर
  • कीमत: 2 डॉलर प्रति मिलियन इनपुट टोकन, 6 डॉलर प्रति मिलियन आउटपुट टोकन
  • Cursor, Grok Build, API और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

Xiaomi का MiMo-V2.6 सीरीज की खास बातें

Xiaomi ने MiMo-V2.6 सीरीज को ओपन-सोर्स किया है. इसमें दो मुख्य मॉडल हैं, जिनके नाम MiMo-V2.6-Pro और MiMo-V2.6-Flash है. MiMo-V2.6-Pro सबसे ताकतवर एआई मॉडल है, जबकि MiMo-V2.6-Flash इंटेलिजेंस, स्पीड और कीमत का अच्छा बैलेंस रखता है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इसका एक अल्ट्रा स्पीड वर्ज़न भी आ रहा है, जो करीब 20 गुना तेज आउटपुट देगा. शाओमी के इन दोनों एआई मॉडल्स की खास बातें कुछ इस प्रकार हैं:

  • MiMo-V2.6-Pro Artificial Analysis Intelligence Index पर 46.32 स्कोर
  • Kimi K3 और Qwen3.8 Max को पीछे छोड़कर सबसे मजबूत ओपन-सोर्स मॉडल
  • V2.5 जैसी ही API कीमत, ज्यादा इंटेलिजेंस
  • छह दिन में 30 RL स्टेप्स पूरे किए
  • Flash मॉडल की ट्रेनिंग लागत करीब 0.85 मिलियन डॉलर, Pro की 2.62 मिलियन डॉलर
  • ट्रेनिंग टास्क पर पास रेट 25% और 12% बढ़ा
  • DeepSWE v1.1 बेंचमार्क पर Flash 48.8 से 65.68, Pro 58.4 से 72.57 पहुंचा

एक्सएआई और शाओमी दोनों एआई कंपनियां अलग-अलग रास्ते में आगे बढ़ रही हैं. Grok 4.7 कोडिंग और सुरक्षित इस्तेमाल पर जोर दे रहा है. Xiaomi ओपन-सोर्स और RL ट्रेनिंग से इंटेलिजेंस की सीमा बढ़ा रहा है. ऐसे में यूजर्स को अब ज्यादा विकल्प मिलते जा रहे हैं.

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