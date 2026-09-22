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Grok 4.7 और Xiaomi MiMo-V2.6 लॉन्च, कोडिंग और इंटेलिजेंस में बड़ा उछाल

Grok 4.7 में बेहतर सेफ्टी सिस्टम है और MiMo-V2.6 ने आरएल ट्रेनिंग से स्कोर में बड़ा सुधार दिखाया है. ( Image Credit: Google play and Xiaomi MiMo Home )

हैदराबाद: xAI यानी एलन मस्क की एआई कंपनी और चीन की लोकप्रिय स्मार्टफोन कंपनी शाओमी, दोनों ने एक ही दिन अपने-अपने नए एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं. xAI ने Grok 4.7 पेश किया है. Xiaomi ने MiMo-V2.6 सीरीज रिलीज की है. ये दोनों एआई मॉडल्स कोडिंग, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. Grok 4.7 की खास बातें Grok 4.7 कोडिंग और नॉलेज वर्क के लिए एलन मस्क की एआई कंपनी यानी xAI का अभी तक का सबसे सक्षम एआई मॉडल है. यह मुश्किल कामों पर ज्यादा देर तक काम करता है. अपनी गलतियां खुद चेक करता है. सुरक्षा के मामले में भी यह पुराने मॉडल्स की तुलना में काफी बेहतर हो चुका है. इसके अलावा नए मॉजल की कीमत और स्पीड पुराने यानी Grok 4.6 जैसी ही रखी गई है. इस एआई मॉडल की मुख्य और खास बातें इस प्रकार हैं: