ETV Bharat / technology

ग्रीस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया सोशल मीडिया, एज वेरिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान!

ग्रीस के किड्स वॉलेट और Gov.gr वॉलेट 'एज टोकन' से कम निजी जानकारी लेकर बच्चों की उम्र की पुष्टि करेंगे. ( IANS )

हैदराबाद: ग्रीस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला बिल पास कर दिया है. ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने इस साल की शुरुआत में ही बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ऐलान किया था. उन्होंने इस कदम को मुश्किल लेकिन जरूरी बताया है. यूरोपिय संग (EU) ने अभी तक ऐसे कुछ ही कानून आए हैं और ग्रीस अब उनमें से एक है.

यह नया कानून 1 जनवरी 2027 यानी आने वाले नए साल के पहले दिन से शुरू हो जाएगा. इस कानून के मुताबिक, ग्रीस में 15 साल से कम उम्र के बच्चे टिकटॉक (TikTok), इंस्टाग्राम (Instagram) और फेसबुक (Facebook) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ग्रीस ने कहा है कि इन सोशल मीडिया कंपनियों को एज वेरिफिकेशन यानी बच्चों की उम्र का सही पता लगाने के लिए ऐसे तरीके अपनाने होंगे, जो सही, भरोसेमंद और हालात के हिसाब से जायज हों. नियन न मानने पर यूरोपिय संघ के डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट (Digital Services Act) के तहत कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा.