ग्रीस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया सोशल मीडिया, एज वेरिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान!
ग्रीस में 15 साल से कम उम्र के बच्चे 1 जनवरी 2027 से टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म नहीं चला पाएंगे.
Published : October 24, 2026 at 8:21 AM IST
हैदराबाद: ग्रीस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला बिल पास कर दिया है. ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने इस साल की शुरुआत में ही बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ऐलान किया था. उन्होंने इस कदम को मुश्किल लेकिन जरूरी बताया है. यूरोपिय संग (EU) ने अभी तक ऐसे कुछ ही कानून आए हैं और ग्रीस अब उनमें से एक है.
यह नया कानून 1 जनवरी 2027 यानी आने वाले नए साल के पहले दिन से शुरू हो जाएगा. इस कानून के मुताबिक, ग्रीस में 15 साल से कम उम्र के बच्चे टिकटॉक (TikTok), इंस्टाग्राम (Instagram) और फेसबुक (Facebook) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ग्रीस ने कहा है कि इन सोशल मीडिया कंपनियों को एज वेरिफिकेशन यानी बच्चों की उम्र का सही पता लगाने के लिए ऐसे तरीके अपनाने होंगे, जो सही, भरोसेमंद और हालात के हिसाब से जायज हों. नियन न मानने पर यूरोपिय संघ के डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट (Digital Services Act) के तहत कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
बच्चों की उम्र कैसे चेक करेंगे?
जब भी किसी देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बच्चों के सही उम्र की जांच कैसे होगी. इसके लिए ग्रीस के डिजिटल गवर्नेंस और एआई मंत्री दिमित्रिस पापास्तेरगिउ (Dimitris Papastergiou) ने कहा कि आज कुछ न करना सबसे आसान काम होता और एक परफेक्ट यूरोपीय कानून का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन यह एक बड़ा चैलेंज है, जो हमारे सामने खड़ा है. उनका कहना है कि बच्चे हर दिन इंटरनेट में डूबते जा रहे हैं और एक जिम्मेदार सरकार को वही काम करना चाहिए, जो उसका फर्ज़ है.
Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. https://t.co/pJfSbBk3BN— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 22, 2026
उम्र की जांच के लिए किड्स वॉलेट (Kids Wallet) और गवर्नमेंट डॉट जीआर वॉलेट (Gov.gr Wallet) जैसे सरकारी ऐप्स की सबसे खास भूमिकाएं होंगी. पापास्तेरगिउ के मुताबिक ये ऐप्स प्राइवेसी बचाने और कम से कम डेटा लेने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इनमें 'एज टोकन' (age token) से उम्र की पुष्टि हो जाती है, जबकि निजी जानकारी बहुत कम सामने आती है.
विपक्ष, जनता और यूरोप की तस्वीर
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीस की छोटी पार्टियों ने इस कानून का विरोध किया है, लेकिन मित्सोताकिस की सरकार के पास बहुमत था, इसलिए यह बिल आसानी से पास हो गया. ग्रीस ने 2024 में स्कूलों में मोबाइल फोन पर भी रोक लगाई थी. जनमत सर्वे के मुताबिक, ग्रीस में एडल्ट आबादी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले इस नए कानून का समर्थन कर रहा है.
मित्सोताकिस पहले भी ऐसा कह चुके हैं कि उनकी सरकार का लक्ष्य यूरोपीय संघ को इसी दिशा में आगे बढ़ाना है. इस कड़ी में यूरोपिय आयोग ने हाल ही में 'ईयू किड्स एक्ट' (EU Kids Act) भी पेश किया है. हालांकि, उसमें पूरा बैन सिर्फ 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही रखा गया है. ग्रीस से पहले ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया है और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश भी बना था. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की उम्र जांचने वाले प्रोसेस को लागू करना काफी मुश्किल साबित हुआ. भारत में भी पिछले कई सालों से बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना है.