Ola और Uber को टक्कर देने आ रही है सरकारी Bharat Taxi ऐप, जानें क्या होंगे फीचर्स

हैदराबाद: भारत सरकार एक राइड-हेलिंग मोबिलिटी ऐप, Bharat Taxi लॉन्च करने वाली है, जिसका उद्देश्य कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को Uber, Ola और Rapido जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म जैसा विकल्प देना है.

केंद्रीय कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में इस डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी, और बताया कि यह ऐप ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों पर डिपेंडेंस से फ्री करने के लिए बनाया गया है.

ड्राइवर-स्वामित्व वाला सहकारी मॉडल

जानकारी के अनुसार, Bharat Taxi ऐप को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगी, जो MSCS एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड एक मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव है. इसे दुनिया का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है, जिसका मालिकाना हक पूरी तरह से ड्राइवरों के पास है, जिसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं होने वाला है.

इस कोऑपरेटिव के पास पहले से ही नई दिल्ली और सौराष्ट्र में 51,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड ड्राइवर-मेंबर मौजूद हैं, जो इसे बीटा स्टेज पर सबसे बड़ा ड्राइवर-ओन्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनाता है. अमित शाह ने कहा कि, "सरकार एक कोऑपरेटिव-लेड डिजिटल ऐप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखती है, जो देश के कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता से आज़ाद करने में मदद करेगा."