Ola और Uber को टक्कर देने आ रही है सरकारी Bharat Taxi ऐप, जानें क्या होंगे फीचर्स
भारत सरकार एक राइड-हेलिंग मोबिलिटी ऐप, Bharat Taxi लॉन्च करने वाली है. इसकी जानकारी केंद्रीय कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने दी.
Published : December 3, 2025 at 12:41 PM IST
हैदराबाद: भारत सरकार एक राइड-हेलिंग मोबिलिटी ऐप, Bharat Taxi लॉन्च करने वाली है, जिसका उद्देश्य कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को Uber, Ola और Rapido जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म जैसा विकल्प देना है.
केंद्रीय कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में इस डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी, और बताया कि यह ऐप ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों पर डिपेंडेंस से फ्री करने के लिए बनाया गया है.
ड्राइवर-स्वामित्व वाला सहकारी मॉडल
जानकारी के अनुसार, Bharat Taxi ऐप को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगी, जो MSCS एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड एक मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव है. इसे दुनिया का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है, जिसका मालिकाना हक पूरी तरह से ड्राइवरों के पास है, जिसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं होने वाला है.
इस कोऑपरेटिव के पास पहले से ही नई दिल्ली और सौराष्ट्र में 51,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड ड्राइवर-मेंबर मौजूद हैं, जो इसे बीटा स्टेज पर सबसे बड़ा ड्राइवर-ओन्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनाता है. अमित शाह ने कहा कि, "सरकार एक कोऑपरेटिव-लेड डिजिटल ऐप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखती है, जो देश के कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता से आज़ाद करने में मदद करेगा."
इसका कोऑपरेटिव मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवरों को किराए का 100 प्रतिशत हिस्सा मिले, साथ ही उन्हें बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन, सालाना डिविडेंड और कोऑपरेटिव के मुनाफे में हिस्सा भी मिले.
सॉफ्ट लॉन्च और बीटा ट्रायल
बता दें कि इस ऐप का सॉफ्ट लॉन्च मंगलवार को दिल्ली और गुजरात में शुरू किया गया, और इसका बीटा ट्रायल Google Play Store पर उपलब्ध हैं. जल्द ही इसका iOS वर्जन भी रिलीज़ किया जा सकता है. इस सर्विस का मकसद टू-व्हीलर, रिक्शा, टैक्सी और फोर-व्हीलर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल मोबिलिटी की चुनौतियों का समाधान हो सके.
Bharat Taxi ऐप की खास बातें
Bharat Taxi ऐप में फीचर्स, ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी के लिए कई फ़ीचर दिए गए हैं:
- यूज़र-फ़्रेंडली मोबाइल राइड बुकिंग
- ट्रांसपेरेंट किराया सिस्टम और कोऑपरेटिव प्राइसिंग मॉडल
- गाड़ी की ट्रैकिंग और कई भाषाओं वाला इंटरफ़ेस
- 24/7 कस्टमर सपोर्ट और टेक-इनेबल्ड असिस्टेंस
- ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सुरक्षित और वेरिफाइड ऑनबोर्डिंग
- सभी तरह की गाड़ियों के लिए इनक्लूसिव मोबिलिटी ऑप्शन
- दिल्ली पुलिस के साथ पार्टनरशिप में बेहतर सेफ्टी फ्रेमवर्क