ETV Bharat / technology

पांच साल तक बढ़वाई जा सकेगी EV, हाइड्रोजन और CNG कमर्शियल वाहनों की उम्र, सरकार ने दिया प्रस्ताव

भारत सरकार ने बैटरी, हाइड्रोजन और नैचुरल गैस से चलते वाले कमर्शियल वाहनों की उम्र पांच साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.

CNG buses operated in Delhi
दिल्ली में संचालित CNG बस (फोटो - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सरकार ने नेशनल परमिट सिस्टम के तहत आने वाले बैटरी से चलने वाले, हाइड्रोजन फ्यूल वाले और नैचुरल गैस से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की उम्र पांच साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.

मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ (MoRTH) के हाल ही में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह प्रस्ताव नेशनल परमिट प्रोसेस को आसान बनाने और डिजिटल प्रोसेस का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक ड्राफ़्ट अमेंडमेंट का हिस्सा है.

प्रस्तावित बदलावों के तहत, नेशनल परमिट सिस्टम के तहत आने वाली गाड़ियों के लिए मौजूदा उम्र सीमा 12 साल और 15 साल को बैटरी, हाइड्रोजन और नैचुरल गैस गाड़ियों के लिए क्रमशः 17 साल और 20 साल तक बढ़ाया जाएगा.

हालांकि, प्रस्तावित बढ़ोतरी सभी कमर्शियल गाड़ियों पर लागू नहीं होगी और सिर्फ़ गाड़ियों तक ही सीमित रहेगी. यह फ़ैसला साफ़ कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच आया है.

सरकार ने नेशनल परमिट होल्डर्स को हर साल रिन्यू कराने के बजाय पांच साल तक के लिए ऑथराइज़ेशन लेने की इजाज़त देने का भी प्रस्ताव दिया है. इसकी फीस 16,500 रुपये प्रति साल रहेगी, जिससे पांच साल के ऑथराइज़ेशन की फीस 82,500 रुपये हो जाएगी.

इसके अलावा, पेपरवर्क कम करने के लिए VAHAN डेटाबेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ड्राफ्ट में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव का भी प्रस्ताव दिया गया है. बिना बॉडी वाले चेसिस को जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए वैलिड टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलेगा.

अगर चेसिस बॉडी फिटिंग के लिए या मालिक के कंट्रोल से बाहर की अचानक हुई किसी वजह से छह महीने से ज़्यादा वर्कशॉप में रहती है, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी अप्लाई करने और तय फीस देने पर वैलिडिटी को एक बार में 30 दिन तक बढ़ा सकती है.

पूरी तरह से बनी गाड़ियों को अडैप्टेड गाड़ियों में बदलने या डीलर के राज्य से अलग किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर करने पर, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 45 दिनों के लिए वैलिड होगा.

इसके अलावा, प्रस्तावित बदलावों में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और परमिट फ़ॉर्म में और जानकारी भी मांगी गई है. मिनिस्ट्री ने प्रस्तावित बदलावों पर नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं.

TAGGED:

AGE EXTENSION FOR EV
CNG VEHICLE AGE EXTENSION PROPOSAL
HYDROGEN VEHICLE AGE EXTENSION
GOVT PROPOSE AGE EXTENSION FOR EVS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.