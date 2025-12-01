ETV Bharat / technology

सरकार का फोन कंपनियों को आदेश, अब हर नए स्मार्टफोन में होगा Sanchar Saathi App

सरकार ने मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया है कि Sanchar Saathi ऐप हर नए फोन में प्रीलोडेड हो और यूजर इसे हटाने का विकल्प न पाए. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat via Nothing, Samsung, and Apple )

हैदराबाद: इंटरनेट वाले आजकल के दौर में लोगों के लिए अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना काफी आसान हो गया है, लेकिन उसके साथ-साथ लोगों के लिए नई परेशानियां भी पनप गई हैं और उन्हीं में से एक बड़ी परेशानी साइबर सिक्योरिटी है. आजकल फ्रॉड कॉल्स, फर्ज़ी लिंक्स और ऑनलाइन स्कैम्स की संख्या इतनी ज्याजा बढ़ गई है कि आम यूज़र्स हर रोज़ किसी न किसी तरह की समस्या का सामना कर रहा है. भारत सरकार भी लोगों को साइबर सिक्योरिटी की परेशानी से निकालने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने एक नया और बड़ा कदम उठाया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

रायटर्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों से कहा है कि वो अपने नए फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करके दें और फोन में उस ऐप को हटाने या डिसेबल करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए. संचार साथी के बारे में बात करें तो यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक ऐसा ऐप है, जिसके जरिए लोग अपने साथ हुए किसी भी तरह के फ्रॉड, फर्ज़ी कॉल्स या फ्रॉड होने की संभावना की शिकायत कर सकते हैं.

संचार साथी ऐप क्या करता है?

सरकार लगातार अपने इस ऐप को प्रमोट करती है और इसके प्रति लोगों में जागरुकता फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक काफी सारे लोगों को इस ऐप के बारे में जानकारी भी नहीं है. इस कारण अब सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को ही ऐसा आदेश दिया है कि वो अपने फोन में भारत सरकार के संचार साथी ऐप को पहले ही इंस्टॉल करके लोगों को बेचे और फोन में उस ऐप को हटाने का ऑप्शन भी ना हो, ताकि अगर यूज़र उस ऐप को हटाने की कोशिश भी करें तो वो वैसा नहीं कर पाए. इस ऐप को जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. शुरुआत में इसे लोगों के लिए एक सरल सिक्योरिटी टूल की तरह लाया गया था, लेकिन इसकी सफलता के बाद सरकार अब इसे हर फोन का पार्ट बनाना चाहती है.

भारत में साइबरक्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उसके कारण बैंकिंग फ्रॉड, व्हाट्सएप स्कैम और हैकिंग के केस रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं. ऐसे में भारत के संचार मंत्रालय का ऐसा मानना है कि अगर यूज़र्स के फोन में पहले से ही संचार साथी ऐप मौजूद होगा तो वो आसानी से किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे और चोरी हुए फोन को भी जल्दी ब्लॉक या ट्रैक किया जा सकेगा.