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सरकार ने पेश किया लोकल FASTag पास, जानें किन वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008' में संशोधन किया है, जिससे टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र वाहन मालिकों को रियायती स्थानीय पास उपलब्ध कराने की घोषणा की है.

सरकार द्वारा जारी इन नए नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा के 20 km के दायरे में रहने वाले और वैध व चालू FASTag वाले निजी वाहन मालिक, रियायती वार्षिक 'लोकल पास' ले सकते हैं. इस फैसले के तहत, पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या नए रियायती 'लोकल पास' में से किसी एक को चुन सकते हैं. इन नए पास के लिए वाहन मालिक 1 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकते हैं.

वार्षिक पास शुल्क

राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पेश किए गए रियायती लोकल पास की सालाना फीस टोल प्लाजा की लोकेशन पर निर्भर करेगी. अगर टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर है, तो इस पास की फीस 1,500 रुपये होने वाली है. नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए, यह सालाना फीस 3,000 रुपये होने वाली है.