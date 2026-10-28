सरकार ने पेश किया लोकल FASTag पास, जानें किन वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद
MoRTH ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र वाहन मालिकों को रियायती स्थानीय पास उपलब्ध कराने की घोषणा की है.
Published : October 28, 2026 at 10:39 AM IST
हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008' में संशोधन किया है, जिससे टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र वाहन मालिकों को रियायती स्थानीय पास उपलब्ध कराने की घोषणा की है.
सरकार द्वारा जारी इन नए नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा के 20 km के दायरे में रहने वाले और वैध व चालू FASTag वाले निजी वाहन मालिक, रियायती वार्षिक 'लोकल पास' ले सकते हैं. इस फैसले के तहत, पात्र वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास या नए रियायती 'लोकल पास' में से किसी एक को चुन सकते हैं. इन नए पास के लिए वाहन मालिक 1 नवंबर 2026 से आवेदन कर सकते हैं.
वार्षिक पास शुल्क
राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पेश किए गए रियायती लोकल पास की सालाना फीस टोल प्लाजा की लोकेशन पर निर्भर करेगी. अगर टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर है, तो इस पास की फीस 1,500 रुपये होने वाली है. नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए, यह सालाना फीस 3,000 रुपये होने वाली है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है. इसके अलावा, केंद्र सरकार हर साल 1 अप्रैल को निर्धारित दरों में संशोधन कर सकती है.
क्या है इस पास को पाने की पात्रता
बता दें कि यह संशोधन रियायती लोकल पास जारी करने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जहां 'क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम' (बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली) के जरिए टोल वसूला जाता है.
इसके अलावा, अगर वाहन मालिक, ड्राइवर या वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास इस्तेमाल के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, तो यह पास जारी नहीं किया जाएगा.