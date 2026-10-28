सरकार ने E100 फ्लेक्स-फ्यूल नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए आपकी कार पर क्या पड़ेगा इसका असर
MoRTH ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है. इसके तहत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को E100 ईंधन पर चलने की अनुमति दी जाएगी.
Published : October 28, 2026 at 1:34 PM IST
हैदराबाद: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को आधिकारिक तौर पर E100 ईंधन पर चलने की अनुमति दी जाएगी. बता दें कि यह ईंधन असल में शुद्ध इथेनॉल होता है.
बता दें कि बीते 23 अक्टूबर को GSR 911(E) के तहत अधिसूचित और 26 अक्टूबर को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित इस बदलाव के जरिए, नियम 115 को अपडेट किया गया है. इसके तहत उत्सर्जन और परीक्षण से जुड़े प्रावधानों में जहां भी E85 का जिक्र किया गया था, उसे बदलकर 'E85 या E100' कर दिया गया है.
नए नियम के चलते क्या होंगे बदलाव
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संशोधन सड़क पर चलने वाली हर पेट्रोल कार के लिए E100 का इस्तेमाल संभव नहीं बनाता. यह उन ईंधनों के दायरे को बढ़ाता है, जिनके इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाहनों को प्रमाणित किया जा सकता है.
इसके साथ ही, एक स्पष्टीकरण नोट में सरकार ने इस बात की भी पुष्टि की है कि E85 या E100 का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकता है, जिन्हें OEMs (मूल उपकरण निर्माताओं) द्वारा 'फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स' (FFVs) के रूप में डिज़ाइन और प्रमाणित किया गया है.
E20 पेट्रोल यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए स्वीकृत पारंपरिक पेट्रोल कार में E85 या E100 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इस नोटिफिकेशन में पेट्रोल के मिश्रणों को E10/E20 के रूप में मानकीकृत किया गया है, जिससे उत्सर्जन परीक्षण प्रोटोकॉल को पेट्रोल पंपों पर मौजूद वास्तविक स्थिति के अनुरूप बनाया गया है.
नई पॉलिसी अब क्यों जरूरी
भारत ने 'नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स' के तहत तय 2030 की मूल समय-सीमा से पांच साल पहले, 2025 में ही 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) का लक्ष्य हासिल कर लिया. बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से, देशभर के सभी सामान्य फ्यूल पंपों पर E20 पेट्रोल मिलना अनिवार्य स्टैंडर्ड बन गया है, जिससे शुद्ध पेट्रोल और E10 ब्लेंडेड पेट्रोल का चलन धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया है.
वाहन निर्माता कंपनियां अप्रैल 2023 से E20-अनुकूल वाहनों का निर्माण कर रहे हैं, और E10 और E20 मिश्रणों को आधिकारिक रूप से विनियमित करने से, उत्सर्जन परीक्षण ढांचा अब पूरी तरह से उस ईंधन के अनुरूप हो गया है, जो वास्तव में पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है.
बता दें कि 2026 के मध्य में चुनिंदा IOCL रिटेल आउटलेट्स पर E85 ईंधन के प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद, Maruti Suzuki और Toyota जैसी पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनियों और प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं के पास अब अपने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को लॉन्च करने के लिए एक स्पष्ट होमोलोगेशन प्रक्रिया उपलब्ध है.
नए नियम का कार मालिकों पर क्या पड़ेगा असर
ज़्यादातर कार मालिकों के लिए, इस नए नियम से तुरंत कुछ नहीं बदलेगा. वाहन मालिकों की E20-अनुकूल पेट्रोल कार अभी भी E20 पर ही चलती रहेंगी, और E100 का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उनकी कार को विशेष रूप से 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहन के तौर पर डिज़ाइन और प्रमाणित न किया गया हो.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बदलाव काफी अहम है, क्योंकि भारत परिवहन के क्षेत्र में इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है और आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है. हालांकि, खास बात यह है कि यह नियम खास तौर पर उन वाहनों पर लागू होता है जिन्हें निर्माताओं ने ऐसे ईंधनों के लिए ही डिज़ाइन किया है.
फिलहाल, भारतीय बाजार में केवल एक फ्लेक्स-फ्यूल कार ही मौजूद है, जोकि Maruti Suzuki की Wagon R का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल है. हालांकि Tata Motors, Kia और Toyota जैसी अन्य कंपनियां भविष्य में फ्लेक्स-फ्यूल कारें बाजार में उताने की योजना बना रही हैं. इन कारों में Kia Syros FFV, Toyota Hycross Hybrid फ्लेक्स-फ्यूल और अन्य कारें शामिल हैं.
वहीं दूसरी ओर दोपहिया वाहनों की बात करें तो, Hero MotoCorp ने इस साल जून में अपनी Hero Splendor+ और HF Delux का फ्लेक्स-फ्यूल वर्ज़न लॉन्च किया था. इन दोनों के अलावा, Suzuki Gixxer पहले से ही देश में बिक्री के लिए उपलब्ध थी.