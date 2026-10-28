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सरकार ने E100 फ्लेक्स-फ्यूल नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए आपकी कार पर क्या पड़ेगा इसका असर

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को आधिकारिक तौर पर E100 ईंधन पर चलने की अनुमति दी जाएगी. बता दें कि यह ईंधन असल में शुद्ध इथेनॉल होता है.

बता दें कि बीते 23 अक्टूबर को GSR 911(E) के तहत अधिसूचित और 26 अक्टूबर को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित इस बदलाव के जरिए, नियम 115 को अपडेट किया गया है. इसके तहत उत्सर्जन और परीक्षण से जुड़े प्रावधानों में जहां भी E85 का जिक्र किया गया था, उसे बदलकर 'E85 या E100' कर दिया गया है.

नए नियम के चलते क्या होंगे बदलाव

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संशोधन सड़क पर चलने वाली हर पेट्रोल कार के लिए E100 का इस्तेमाल संभव नहीं बनाता. यह उन ईंधनों के दायरे को बढ़ाता है, जिनके इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाहनों को प्रमाणित किया जा सकता है. इसके साथ ही, एक स्पष्टीकरण नोट में सरकार ने इस बात की भी पुष्टि की है कि E85 या E100 का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकता है, जिन्हें OEMs (मूल उपकरण निर्माताओं) द्वारा 'फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स' (FFVs) के रूप में डिज़ाइन और प्रमाणित किया गया है. E20 पेट्रोल यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए स्वीकृत पारंपरिक पेट्रोल कार में E85 या E100 पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इस नोटिफिकेशन में पेट्रोल के मिश्रणों को E10/E20 के रूप में मानकीकृत किया गया है, जिससे उत्सर्जन परीक्षण प्रोटोकॉल को पेट्रोल पंपों पर मौजूद वास्तविक स्थिति के अनुरूप बनाया गया है. नई पॉलिसी अब क्यों जरूरी

भारत ने 'नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स' के तहत तय 2030 की मूल समय-सीमा से पांच साल पहले, 2025 में ही 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) का लक्ष्य हासिल कर लिया. बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से, देशभर के सभी सामान्य फ्यूल पंपों पर E20 पेट्रोल मिलना अनिवार्य स्टैंडर्ड बन गया है, जिससे शुद्ध पेट्रोल और E10 ब्लेंडेड पेट्रोल का चलन धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया है.