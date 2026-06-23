ETV Bharat / technology

सरकार ने NEET री-एग्जाम के बाद लगी टेम्पररी रोक हटाई, Telegram फिर से हुआ चालू

इस फोटो में कंप्यूटर मॉनिटर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम का लोगो बड़ा करके दिखाया गया है. ( फोटो - AFP )

नई दिल्ली: भारत में कुछ यूज़र्स के लिए Telegram चालू हो गया है, क्योंकि मैसेजिंग एप्लिकेशन पर टेम्पररी बैन 22 जून, 2026 को खत्म हो गया था. यह ऐप 23 जून की सुबह ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन तब से यह एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए Google Play Store पर वापस आ गया है. आज से पूरे देश में ऑपरेशन फिर से शुरू होने की उम्मीद है, साथ ही Apple App Store पर भी वापसी होगी, क्योंकि सरकार का बैन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं लग रहा है. हालांकि, Telegram का मैसेज-एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MeitY) ने 22 जून, 2026 तक भारत में Telegram ऐप के एक्सेस पर रोक लगा दी थी. यह टेम्पररी बैन 21 जून को होने वाले NEET (UG) 2026 के री-एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिशों पर लगाया गया था. मंत्रालय के एक अलग ऑर्डर में Telegram को 30 जून तक अपना मैसेज-एडिटिंग फीचर बंद करने का निर्देश दिया गया था. NTA ने कहा कि ये कदम पब्लिक ऑर्डर के हित में उठाए गए थे, जिसमें री-एग्जाम के दौरान उम्मीदवारों को धोखा देने के लिए चीटिंग रैकेट द्वारा प्लेटफॉर्म का संगठित रूप से गलत इस्तेमाल करने का ज़िक्र किया गया था. NTA ने आगे बताया कि एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल कथित 'पेपर लीक' सबूत बनाने के लिए किया गया था, जिसमें पुराने मैसेज में बदलाव करके और टेस्ट होने के बाद एग्जाम के पेपर डालकर, ओरिजिनल टाइमस्टैम्प को बनाए रखा गया था.