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Google के अंतरिक्ष उपग्रह ने पहली बार ऑर्बिट में AI चलाया, एक कविता लिखी और वापस पृथ्वी पर भेजा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - AP Photo )

हैदराबाद: Google ने अंतरिक्ष से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चलाने के अपने लक्ष्य में एक अहम उपलब्धि हासिल की है. 1 अक्टूबर 2026 को SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए, 100 से ज्यादा अन्य अंतरिक्ष यानों के साथ लॉन्च किए गए 'Project Suncatcher' प्रोटोटाइप सैटेलाइट ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट से एक AI रिस्पॉन्स तैयार किया और उसे वापस पृथ्वी पर भेजा. यह पहली बार है जब अंतरिक्ष में डेटा सेंटर-क्लास की AI चिप ने काम किया है.

प्रोजेक्ट Suncatcher क्या है?

प्रोजेक्ट Suncatcher, Google का एक दीर्घकालिक शोध प्रोजेक्ट है. इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या AI कंप्यूटिंग को ज़मीन पर मौजूद, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत करने वाले डेटा सेंटर्स के बजाय, कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स से चलाया जा सकता है. अगर यह बड़े पैमाने पर काम कर पाता है, तो इससे वैश्विक AI इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और उसे ऊर्जा देने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है.

इस प्रोटोटाइप सैटेलाइट में Google के अपने चार 'टेन्सर प्रोसेसिंग यूनिट' (TPU) लगाए गए हैं. ये खास तरह की चिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल कंपनी AI मॉडल चलाने के लिए करती है. हालांकि, एक TPU को काफी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है. यह सैटेलाइट अधिकतम एक किलोवाट बिजली पैदा करता है, जिसका मतलब है कि यह एक बार में केवल एक ही TPU चला सकता है, और वह भी हर चक्कर (pass) के दौरान लगभग 20 मिनट के लिए. इस वजह से, ग्राउंड स्टेशन के साथ संपर्क के दौरान कितना काम किया जा सकता है, इस पर काफी सीमाएं आ जाती हैं. मुख्य कार्यक्रम से पहले तीन सप्ताह की टेस्टिंग

लॉन्च के बाद, Google ने लगभग तीन सप्ताह का समय कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी करने में बिताया, जिसमें ऑनबोर्ड सिस्टम को चालू करना, सबसिस्टम का परीक्षण करना और शुरुआती मशीन लर्निंग कार्यों को चलाना शामिल था. जब कंपनी को पूरा भरोसा हो गया कि सैटेलाइट सही ढंग से काम कर रहा है, तो वह अपना पहला वास्तविक प्रॉम्प्ट भेजने के लिए तैयार हो गई. 'Hello World' वाला पल

नॉर्वे के स्वालबार्ड में एक ग्राउंड-स्टेशन से गुजरते समय, इंजीनियर्स ने कक्षा में मौजूद एक उपग्रह पर चल रहे AI मॉडल को पहली बार कोई निर्देश भेजा. यह मॉडल 'Gemma 4' था, जो Google DeepMind का एक ओपन AI मॉडल है. टीम ने इससे अंतरिक्ष में होने के बारे में एक haiku – यानी बिना तुकबंदी वाली एक छोटी कविता — लिखने को कहा. यह कविता कुछ ऐसी थी :–