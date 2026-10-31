Google के अंतरिक्ष उपग्रह ने पहली बार ऑर्बिट में AI चलाया, एक कविता लिखी और वापस पृथ्वी पर भेजा
Google का 'Project Suncatcher' सैटेलाइट अपनी कक्षा में काम कर रहा है. यह एक TPU चिप पर AI को सफलतापूर्वक चला रहा है.
Published : October 31, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: Google ने अंतरिक्ष से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चलाने के अपने लक्ष्य में एक अहम उपलब्धि हासिल की है. 1 अक्टूबर 2026 को SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए, 100 से ज्यादा अन्य अंतरिक्ष यानों के साथ लॉन्च किए गए 'Project Suncatcher' प्रोटोटाइप सैटेलाइट ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट से एक AI रिस्पॉन्स तैयार किया और उसे वापस पृथ्वी पर भेजा. यह पहली बार है जब अंतरिक्ष में डेटा सेंटर-क्लास की AI चिप ने काम किया है.
प्रोजेक्ट Suncatcher क्या है?
प्रोजेक्ट Suncatcher, Google का एक दीर्घकालिक शोध प्रोजेक्ट है. इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या AI कंप्यूटिंग को ज़मीन पर मौजूद, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत करने वाले डेटा सेंटर्स के बजाय, कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स से चलाया जा सकता है. अगर यह बड़े पैमाने पर काम कर पाता है, तो इससे वैश्विक AI इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और उसे ऊर्जा देने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है.
A ‘hello world’ milestone for Project Suncatcher 🚀 After launching our prototype satellite a few weeks ago, we’ve now successfully sent a command up to orbit, booted up the TPU, ran the prompt, and received our first complete response back on earth - a haiku! https://t.co/kOFmETUskm— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 30, 2026
इस प्रोटोटाइप सैटेलाइट में Google के अपने चार 'टेन्सर प्रोसेसिंग यूनिट' (TPU) लगाए गए हैं. ये खास तरह की चिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल कंपनी AI मॉडल चलाने के लिए करती है. हालांकि, एक TPU को काफी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है.
यह सैटेलाइट अधिकतम एक किलोवाट बिजली पैदा करता है, जिसका मतलब है कि यह एक बार में केवल एक ही TPU चला सकता है, और वह भी हर चक्कर (pass) के दौरान लगभग 20 मिनट के लिए. इस वजह से, ग्राउंड स्टेशन के साथ संपर्क के दौरान कितना काम किया जा सकता है, इस पर काफी सीमाएं आ जाती हैं.
मुख्य कार्यक्रम से पहले तीन सप्ताह की टेस्टिंग
लॉन्च के बाद, Google ने लगभग तीन सप्ताह का समय कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी करने में बिताया, जिसमें ऑनबोर्ड सिस्टम को चालू करना, सबसिस्टम का परीक्षण करना और शुरुआती मशीन लर्निंग कार्यों को चलाना शामिल था. जब कंपनी को पूरा भरोसा हो गया कि सैटेलाइट सही ढंग से काम कर रहा है, तो वह अपना पहला वास्तविक प्रॉम्प्ट भेजने के लिए तैयार हो गई.
Our TPUs just phoned home... from space. ICYMI, on October 1, we sent four TPUs into orbit to test whether our AI hardware could operate in space. The initial goal was to see if our chips could turn on, process a prompt, and transmit a response back to Earth. This week, we got our answer. ✨ This milestone brings us one step closer to understanding if space-based compute is possible. We’re sending two more TPU-equipped satellites to orbit in 2027 for our next milestone. Watch this space 👀 and learn more about the first milestone of our long-term moonshot with Project Suncatcher ↓— News from Google (@NewsFromGoogle) October 30, 2026
'Hello World' वाला पल
नॉर्वे के स्वालबार्ड में एक ग्राउंड-स्टेशन से गुजरते समय, इंजीनियर्स ने कक्षा में मौजूद एक उपग्रह पर चल रहे AI मॉडल को पहली बार कोई निर्देश भेजा. यह मॉडल 'Gemma 4' था, जो Google DeepMind का एक ओपन AI मॉडल है. टीम ने इससे अंतरिक्ष में होने के बारे में एक haiku – यानी बिना तुकबंदी वाली एक छोटी कविता — लिखने को कहा. यह कविता कुछ ऐसी थी :–
Blue marble below
Data streams in silent grace
Starlight feeds my core
कविता से इस बात की पुष्टि हुई कि सिस्टम काम कर रहा था. इसके बाद, Google ने पेलोड सिस्टम की तकनीकी स्थिति जानने के लिए अंतरिक्ष-विषय वाली 'लिमरिक' (छोटी कविताएं) और टेलीमेट्री प्रॉम्प्ट्स का परीक्षण किया. TechCrunch के अनुसार, कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि सैटेलाइट सामान्य रूप से काम कर रहा था.
रेडिएशन की समस्या
अंतरिक्ष में AI चिप्स के लिए सबसे बड़ी अनजानी चुनौतियों में से एक 'रेडिएशन' है. ऑर्बिट में, कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से 'बिटफ्लिप' हो सकते हैं. ये कंप्यूटर मेमोरी में होने वाली ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हैं, जो डेटा को खराब कर सकती हैं, और इनका पता सामान्य मॉनिटरिंग टूल्स से भी नहीं चल पाता.
Google ने इस स्थिति को समझने के लिए पृथ्वी पर मौजूद पार्टिकल एक्सेलेरेटर में अपने TPU का परीक्षण किया है. लेकिन अंतरिक्ष की वास्तविक स्थितियां अलग होती हैं, इसलिए अब Google को यह आकलन करना होगा कि ऑर्बिट में रेडिएशन असल में परफॉरमेंस पर क्या असर डालता है.
शुरुआती ज़मीनी परीक्षणों से पता चला कि रेडिएशन का 'इनफ़रेंस वर्कलोड' (यानी पहले से मौजूद AI मॉडल को चलाने) पर बहुत कम असर पड़ेगा, लेकिन नए सिरे से मॉडल को 'ट्रेन' करने के मामले में यह एक बड़ी समस्या बन सकता है. अब चल रहे परीक्षण अभियान के ज़रिए इन नतीजों को असल परिस्थितियों में परखा जाएगा.