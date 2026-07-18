Google के NotebookLM का नाम हुआ Gemini Notebook, मिले नए क्लाउड फ़ीचर्स
Google ने NotebookLM का नाम बदलकर Gemini Notebook कर दिया है. यह टूल अब Gemini ऐप और Search के साथ बेहतर काम करता है.
Published : July 18, 2026 at 11:07 AM IST
हैदराबाद: Google ने अपने रिसर्च टूल 'NotebookLM' का नाम बदलकर 'Gemini Notebook' कर दिया है. माउंटेन व्यू की यह टेक कंपनी इस टूल को Google के दूसरे ऐप्स के साथ और बेहतर ढंग से जोड़ रही है और इसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें नए कंप्यूटिंग फ़ीचर्स भी शामिल किए हैं.
Google का कहना है कि नाम बदलने के अलावा, AI-पावर्ड यह रिसर्च टूल पहले जैसा ही एक अलग प्रोडक्ट बना हुआ है, लेकिन अब यह Gemini ऐप और Google Search जैसे Google के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ बेहतर ढंग से कनेक्ट हो सकता है.
Gemini Notebook को शुरू में 2023 में Google I/O में 'प्रोजेक्ट टेलविंड' नाम से लॉन्च किया गया था. इसका मकसद लोगों को आसानी से सीखने में मदद करना था. तब से, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है. Google का कहना है कि अब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग और 6 लाख से ज़्यादा कंपनियां इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करती हैं.
AI रिसर्च टूल का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे नए कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग मटीरियल बनाना या नोट्स को ऑडियो और वीडियो समरी में बदलना.
NotebookLM is now @Gemini_Notebook 📓— Google (@Google) July 16, 2026
Gemini Notebook remains the same standalone product you know and love, just under a new name.
It remains your premier research tool, but it will now do more across the Google ecosystem, including in the @GeminiApp and Google Search as… pic.twitter.com/8U1tC8ZUSe
नया क्लाउड कंप्यूटर फ़ीचर
Google एक नया फ़ीचर जोड़ रहा है जो हर नोटबुक को उसका अपना सुरक्षित क्लाउड कंप्यूटर देता है. इसका मतलब है कि Gemini Notebook अब खुद कोड लिख और चला सकता है, जिससे यूज़र्स अपने डॉक्यूमेंट्स और सोर्स का इस्तेमाल करके मुश्किल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं.
यह फ़ीचर पहले से ही Google AI Ultra यूज़र्स और उन Workspace बिज़नेस कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है, जिनके पास AI Ultra Access या AI Expanded Access है. आने वाले कुछ हफ़्तों में, यह वेब पर सभी Pro यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा. इस अपडेट से नए आउटपुट फ़ॉर्मैट और बेहतर एनालिसिस करने की क्षमताएं मिलेंगी.
ज़्यादा जगहों पर नोटबुक
Google का कहना है कि असली नोटबुक की तरह ही, Gemini Notebook भी यूज़र के साथ हर जगह जानी चाहिए. अभी यूज़र Gemini ऐप के अंदर नोटबुक बना सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. ये नोटबुक Gemini ऐप और अलग Gemini Notebook इंटरफ़ेस के बीच आसानी से सिंक हो जाती हैं.
हालांकि, Google जल्द ही यूज़र की Gemini Notebooks को Search में AI Mode के अंदर दिखाएगा. इसका मतलब है कि यूज़र वेब पर कुछ भी सर्च करते समय अपनी रिसर्च नोटबुक का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे उन्हें अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
Google ने उन यूज़र्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 2023 में 'प्रोजेक्ट टेलविंड' के तौर पर शुरू हुए इस टूल का इस्तेमाल किया है. कंपनी ने कहा कि वह यूज़र्स की ज़रूरतों के हिसाब से इस टूल को बेहतर बनाती रहेगी.