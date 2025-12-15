ETV Bharat / technology

Google की 'End of Year Sale' हुई शुरू, Pixel 10 Series पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Google की End of Year Sales शुरू ( फोटो - Google )

हैदराबाद: टेक दिग्गज Google की 'End of Year Sale' अब भारत में शुरू हो गई है, जिसमें Pixel 10 Series पर कंपनी डिस्काउंट दे रही है. इस सीरीज़ में स्टैंडर्ड Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल हैं. स्मार्टफोन के अलावा, टेक कंपनी ग्राहकों को Google Pixel Watch 3, Pixel Buds 2a और Pixel Buds Pro 2 की खरीद पर भी डिस्काउंट दे रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सेल सोमवार को शुरू हुई और कुछ हफ़्तों में खत्म हो जाएगी. ये सभी डिवाइस कंपनी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध, और इसके साथ ही Google चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर आसान EMI ऑप्शन और कैशबैक भी दे रहा है. Google की 'End of Year Sale' के ऑफर्स

Google की 'End of Year Sale' के दौरान, ग्राहक Google Pixel 10 खरीदते समय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन पर 7,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं. इसके अलावा, Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, और Pixel 10 Pro Fold पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 10,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है. ग्राहक 24 महीने तक का इंटरेस्ट-फ्री EMI प्लान ले सकते हैं. यह सेल अभी भारत में लाइव है और 2 जनवरी, 2026 को रात 11:59 बजे खत्म होगी.