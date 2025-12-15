Google की 'End of Year Sale' हुई शुरू, Pixel 10 Series पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
Google की 'End of Year Sale' भारत में शुरू हो गई है. इसमें Google Pixel 10 Series पर कंपनी डिस्काउंट दे रही है.
Published : December 15, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Google की 'End of Year Sale' अब भारत में शुरू हो गई है, जिसमें Pixel 10 Series पर कंपनी डिस्काउंट दे रही है. इस सीरीज़ में स्टैंडर्ड Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold शामिल हैं. स्मार्टफोन के अलावा, टेक कंपनी ग्राहकों को Google Pixel Watch 3, Pixel Buds 2a और Pixel Buds Pro 2 की खरीद पर भी डिस्काउंट दे रही है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सेल सोमवार को शुरू हुई और कुछ हफ़्तों में खत्म हो जाएगी. ये सभी डिवाइस कंपनी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध, और इसके साथ ही Google चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर आसान EMI ऑप्शन और कैशबैक भी दे रहा है.
Google की 'End of Year Sale' के ऑफर्स
Google की 'End of Year Sale' के दौरान, ग्राहक Google Pixel 10 खरीदते समय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन पर 7,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं.
इसके अलावा, Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, और Pixel 10 Pro Fold पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 10,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है. ग्राहक 24 महीने तक का इंटरेस्ट-फ्री EMI प्लान ले सकते हैं. यह सेल अभी भारत में लाइव है और 2 जनवरी, 2026 को रात 11:59 बजे खत्म होगी.
इसके अलावा, स्टैंडर्ड Google Pixel 9, Pixel 9 Pro Fold और Pixel 9a सहित Pixel 9 सीरीज़ भी काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है. Google Pixel 9 को 79,999 रुपये की लॉन्च कीमत से कम करके 58,399 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है.
इसी तरह, Google Pixel 9 Pro Fold और Pixel 9a को भी उनकी लॉन्च कीमतों 1,72,999 रुपये और 49,999 रुपये के बजाय डिस्काउंटेड कीमतों 1,62,999 रुपये और 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
Google Pixel फ़ोन के अलावा, Google की 'End of Year Sales' में Google Pixel Watch और Google Pixel Buds मॉडल पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है. Google Pixel Watch 3 को 22,915 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर बेचा जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसकी कीमत में 5,000 रुपये की कम हो गई है. वहीं, भारत में Pixel Pro 2 TWS की कीमत में लगभग 3,000 रुपये की कटौती की गई है, जो 22,900 रुपये से घटकर 19,900 रुपये हो गई है.
संक्षेप में, Google Pixel 10 लाइनअप को 20 अगस्त को भारत में लॉन्च किया गया था. स्टैंडर्ड Google Pixel 10 की कीमत 79,999 रुपये हो गई है, जबकि Google Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, और Pixel 10 Pro Fold की कीमत क्रमशः 1,09,999 रुपये, 1,24,999 रुपये और 1,72,999 रुपये है. यह पूरी लाइनअप Google के अपने Tensor 5 चिपसेट के साथ आती है.