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Google ने लॉन्च किया गूगलबूक लैपटॉप, Gemini समेत फोन से लैपटॉप तक सीधा कनेक्शन

हर गूगलबूक में 12 महीने का गूगल एआई प्रो मिलता है जिसमें 5 टीबी स्टोरेज और जेमिनी एडवांस्ड टूल्स शामिल हैं. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने सोमवार को गूगलबूक नाम का नया लैपटॉप लॉन्च किया है. ये कोई साधारण लैपटॉप नहीं है. ये एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी और क्रोमओएस (Chrome OS) के डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को मिलाकर बनाया गया है.

ये लैपटॉप खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं. फोन और लैपटॉप अब एक जैसे काम करेंगे. गूगल ने इसे जेमिनी इंटेलिजेंस के साथ डिज़ाइन किया है ताकि यूज़र्स का काम काफी आसान हो जाए.

कितने में मिलेगा और कब आएगा

गूगल ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, गूगलबूक की कीमत 899 डॉलर से शुरू होती है. इसके प्री-ऑर्डप अभी से शुरू हो चुके हैं. गूगल स्टोर, बेस्ट बाय और कुछ चुनिंदा दुकानों के जरिए गूगलबूक को ऑर्डर किया जा सकता है. अमेरिका में 4 अक्टूबर से गूगलबूक मिलना शुरू हो जाएगा. कनाडा, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में 5 अक्टूबर से उपलब्ध होगा. हालांकि, भारत में गूगलबूक कब आएगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गूगल भारत में आने वाले फेस्टिवल सेल के दौरान इसे भारत में भी उपलब्ध करा सकती है.

हर गूगलबूक के साथ 12 महीने का गूगल एआई प्रो बिल्कुल फ्री मिलेगा. इसमें 5 TB क्लाउड स्टोरेज और जेमिनी एडवांस्ड टूल्स भी शामिल होंगे. इसके साथ तीन महीने का यूट्यूब प्रीमियम और Adobe Photoshop का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

हार्डवेयर और पार्टनर्स

गूगलबूक के पहले बैच में Acer, Asus, Dell, HP और Lenovo के लैपटॉप आए हैं. हर कंपनी अपनी स्टाइल में लैपटॉप बनाएगी. इसके डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स कुछ इस प्रकार होंगे: