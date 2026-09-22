Google ने लॉन्च किया गूगलबूक लैपटॉप, Gemini समेत फोन से लैपटॉप तक सीधा कनेक्शन
गूगलबूक एंड्रॉइड फोन के साथ इतनी आसानी से जुड़ता है कि आप फोन पर शुरू किया काम लैपटॉप पर तुरंत जारी रख सकते हैं.
Published : September 22, 2026 at 12:30 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने सोमवार को गूगलबूक नाम का नया लैपटॉप लॉन्च किया है. ये कोई साधारण लैपटॉप नहीं है. ये एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी और क्रोमओएस (Chrome OS) के डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को मिलाकर बनाया गया है.
ये लैपटॉप खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं. फोन और लैपटॉप अब एक जैसे काम करेंगे. गूगल ने इसे जेमिनी इंटेलिजेंस के साथ डिज़ाइन किया है ताकि यूज़र्स का काम काफी आसान हो जाए.
Introducing Googlebook, a new category of laptop, available for preorder today.— Google (@Google) September 21, 2026
💪 Crafted with 2.8K OLED touchscreen displays, 14 hour battery life and all the performance needed to power your ideas
📳 Engineered to sync effortlessly with your @Android phone, so you can jump… pic.twitter.com/13mV40KUDi
कितने में मिलेगा और कब आएगा
गूगल ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, गूगलबूक की कीमत 899 डॉलर से शुरू होती है. इसके प्री-ऑर्डप अभी से शुरू हो चुके हैं. गूगल स्टोर, बेस्ट बाय और कुछ चुनिंदा दुकानों के जरिए गूगलबूक को ऑर्डर किया जा सकता है. अमेरिका में 4 अक्टूबर से गूगलबूक मिलना शुरू हो जाएगा. कनाडा, यूके, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में 5 अक्टूबर से उपलब्ध होगा. हालांकि, भारत में गूगलबूक कब आएगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गूगल भारत में आने वाले फेस्टिवल सेल के दौरान इसे भारत में भी उपलब्ध करा सकती है.
हर गूगलबूक के साथ 12 महीने का गूगल एआई प्रो बिल्कुल फ्री मिलेगा. इसमें 5 TB क्लाउड स्टोरेज और जेमिनी एडवांस्ड टूल्स भी शामिल होंगे. इसके साथ तीन महीने का यूट्यूब प्रीमियम और Adobe Photoshop का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.
हार्डवेयर और पार्टनर्स
गूगलबूक के पहले बैच में Acer, Asus, Dell, HP और Lenovo के लैपटॉप आए हैं. हर कंपनी अपनी स्टाइल में लैपटॉप बनाएगी. इसके डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स कुछ इस प्रकार होंगे:
- प्रीमियम मैटेरियल जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम अलॉय और कार्बन फाइबर
- टचस्क्रीन डिस्प्ले 2.8K ओएलईडी तक
- हैप्टिक ग्लास ट्रैकपैड और बैकलिट कीबोर्ड
- इंटेल और क्वालकॉम के टॉप प्रोसेसर
- 45 टीओपीएस से ज्यादा पावर वाले डेडिकेटेड एनपीयू
- 16 जीबी रैम स्टैंडर्ड
- 14 घंटे तक बैटरी लाइफ
- बाहर की तरफ ग्लोबार जो स्टार्टअप पर जलता है, बैटरी लेवल दिखाता है और जेमिनी से बात करने पर एनिमेशन दिखाता है
फोन से कैसे जुड़ता है
इस गूगलबूक को सेटअप करते वक्त एंड्रॉयड फोन की सेटिंग्स, पासवर्ड, वाई-फाई नेटवर्क और मैसेज अपने आप आ जाएंगे. ये सब एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगा.
Googlebook is officially here! I’ve been so excited to share the details with the world.— Sameer Samat (@ssamat) September 21, 2026
Today, many of us rely heavily on laptops to get work done, but we think there is an opportunity to rethink the category to address the needs of people today. So we brought the best of… pic.twitter.com/yHIH1p7uNu
- Continue On: इस फीचर की मदद से फोन पर शुरू किया काम लैपटॉप के टास्कबार से तुरंत जारी रख सकते हैं.
- Files: इस फीचर की मदद से ऐप से फोन की फाइल्स और फोटोज़ को सीधे देख और खोल सकते हैं.
- Cast My Apps: इस फीचर की मदद से फोन के ऐप्स को लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद विंडोज़ में चला सकते हैं.
जेमिनी इंटेलिजेंस की खास बातें
- Magic Pointer: इस फीचर की मदद से माउस घुमाते ही जेमिनी स्क्रीन पर मौजूद चीज पर मदद करता है, जैसे कैलेंडर को व्यवस्थित करना या टेक्स्ट ट्रांसलेशन करना आदि. इस तरह के काम मैजिक पॉइंटर से आसान हो जाते हैं.
- Rambler: इस फीचर की मदद से बोलकर नोट्स, काम की लिस्ट या कोई भी बात बता सकते हैं. वो हेडर, चेकलिस्ट और साफ फॉर्मेट में लिख देगा. यह फीचर कई भाषाओं में काम करता है.
- Create My Widget: इस फीचर की मदद से यूज़र कस्टम विजेट बना सकते हैं, जो दिनभर अपडेट देता रहेगा.
ऐप्स, गेमिंग और डेवलपर्स के लिए
डेस्कटॉप में क्लास क्रोम ब्राउज़र के साथ प्ले स्टोर के लाखों एंड्रॉयड ऐप्स चलेंगे. गूगलबूक एडोब फोटोशॉप, लाइट रूम और कैपकट जैसे ऐप्स सपोर्ट के साथ आता है. इसमें Netflix और HBO Max को ऑफलाइन भी देखा जा सकता है.
इसमें एंड्रॉयड गेम्स खेल सकते हैं. हर बार खरीदारी करने पर एक साल का जीफोर्स नाउ फ्री मिलेगा. डेवलपर्स के लिए एंटीग्रेविटी प्लेटफॉर्म है. पूरा लिनक्स टर्मिनल भी मिलेगा, जिसमें क्लॉड कोड या एंटीग्रेविटी सीएलआई चला सकते हैं.
सिक्योरिटी
गूगलबूक में क्रोमएस जैसी सिक्योरिटी मैनेजरमेंट दी गई है. इसमें टाइटन हार्डवेयर रूट ऑफ ट्रस्ट, डिफेंस-इन-डेप्थ और ऑन-डिवाइस मैलवेयर डिटेक्शन शामिल हैं. लैपटॉप कैटेगरी में पहली बार लेवल 5 सिक्योरिटी सर्टिफाइड पीकेवीएम (PKVM) हाइपरवाइज़र मिला है. इससे अलग और सुरक्षित लिनक्स एनवायरमेंट चलता है. गूगल ने अपने इस गूगलबूक लैपटॉप में दस साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा किया है.