ETV Bharat / technology

Google Year in Search 2025: भारत के यूज़र्स ने इस साल सबसे ज्यादा क्या सर्च किया

Google Year in Search 2025 में इंडिया के यूज़र्स ने सबसे ज्यादा IPL, Gemini, AI ट्रेंड्स और Saiyaara जैसी फिल्मों को सर्च किया. ( फोटो क्रेडिट: Google )

हैदराबाद: गूगल ने अपना Year in Search 2025 रिपोर्ट रिलीज कर दिया है और इस बार की लिस्ट साफ दिखाती है कि भारत में लोगों की दिलचस्पी किस तरफ सबसे ज्यादा रही. क्रिकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरटेनमेंट इस साल के सबसे बड़े सर्च ड्राइवर्स बने. रिपोर्ट के हिसाब से इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सर्च रहा Indian Premier League, जो किसी भी इंडियन फैन के लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं है. IPL के बाद दूसरे नंबर पर रहा Gemini, यानी Google का AI चैटबॉट, जो बताता है कि देश में AI को लेकर इंटरेस्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है. IPL और Gemini ने जमाया ट्रेंडिंग लिस्ट में कब्जा इस साल के टॉप ट्रेंडिंग सर्च में नंबर वन रहा Indian Premier League. क्रिकेट भारत की धड़कन है और इसका असर इस लिस्ट में साफ दिखा. दूसरा सबसे ज्यादा खोजा गया शब्द था Gemini, जिससे ये पता चलता है कि AI अब लोगों की रोजमर्रा की बातचीत और कामकाज का हिस्सा बन चुका है. टॉप टेन में आधी लिस्ट क्रिकेट की: आपको जानकर हैरानी होगी गूगल की टॉप ट्रेंडिंग सर्चेज़ में टॉप-5 लिस्ट में से तीन क्रिकेट से जुड़ी चीजें हैं, जो इस प्रकार है: Asia Cup

ICC Champions Trophy

Womens World Cup टॉप ट्रेंडिंग सर्च में आईपीएल सबसे ऊपर रहा. (फोटो क्रेडिट: Google)