Google Year in Search 2025: भारत के यूज़र्स ने इस साल सबसे ज्यादा क्या सर्च किया
2025 में India में Google पर IPL, Gemini, AI टूल्स, Saiyaara मूवी और क्रिकेट इवेंट्स सबसे ज्यादा ट्रेंड करते रहे.
Published : December 5, 2025 at 5:27 PM IST
हैदराबाद: गूगल ने अपना Year in Search 2025 रिपोर्ट रिलीज कर दिया है और इस बार की लिस्ट साफ दिखाती है कि भारत में लोगों की दिलचस्पी किस तरफ सबसे ज्यादा रही. क्रिकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरटेनमेंट इस साल के सबसे बड़े सर्च ड्राइवर्स बने. रिपोर्ट के हिसाब से इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सर्च रहा Indian Premier League, जो किसी भी इंडियन फैन के लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं है. IPL के बाद दूसरे नंबर पर रहा Gemini, यानी Google का AI चैटबॉट, जो बताता है कि देश में AI को लेकर इंटरेस्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है.
IPL और Gemini ने जमाया ट्रेंडिंग लिस्ट में कब्जा
इस साल के टॉप ट्रेंडिंग सर्च में नंबर वन रहा Indian Premier League. क्रिकेट भारत की धड़कन है और इसका असर इस लिस्ट में साफ दिखा. दूसरा सबसे ज्यादा खोजा गया शब्द था Gemini, जिससे ये पता चलता है कि AI अब लोगों की रोजमर्रा की बातचीत और कामकाज का हिस्सा बन चुका है.
टॉप टेन में आधी लिस्ट क्रिकेट की: आपको जानकर हैरानी होगी गूगल की टॉप ट्रेंडिंग सर्चेज़ में टॉप-5 लिस्ट में से तीन क्रिकेट से जुड़ी चीजें हैं, जो इस प्रकार है:
- Asia Cup
- ICC Champions Trophy
- Womens World Cup
इससे पता चलता है कि भारत में क्रिकेट को लोग कितना ज्यादा सर्च करते हैं. इसके अलावा इस साल भारत के यूज़र्स ने Saiyaara, Dharmendra और Maha Kumbh Mela जैसे टर्म्स को भी काफी सर्च किया.
AI ट्रेंड्स - Gemini ने फिर किया टॉप
AI कैटेगरी में भी Gemini सबसे ऊपर था. इसके बाद Grok, Deepseek और Perplexity जैसे टूल्स को बहुत ज्यादा सर्च किया गया. ChatGPT इस कैटेगरी में सातवें नंबर पर रहा जबकि ChatGPT Ghibli Art ट्रेंड आठवें नंबर पर रहा.
AI सर्चेज़ 2025 – टॉप ट्रेंडिंग
|रैंक
|AI सर्च टर्म
|1.
|Gemini
|2.
|Gemini AI Photo
|3.
|Grok
|4.
|Deepseek
|5.
|Perplexity
|6.
|Google AI Studio
|7.
|ChatGPT
|8.
|ChatGPT Ghibli Art
|9.
|Flow
|10.
|Ghibli Style Image Generator
ट्रेंडिंग ट्रेंड्स – क्या हुआ सबसे ज्यादा वायरल
Google के ट्रेंडिंग ट्रेंड्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा Gemini trend रहा है. इसके बाद Ghibli trend, 3D Model trend और Gemini Saree trend जैसे सर्च देश में काफी लोकप्रिय रहे. फिल्में और टीवी शोज हमेशा सर्च लिस्ट में हाई रहते हैं और इस बार भी वही देखने को मिला. इनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है:
- Saiyaara
- Kantara A Legend Chapter 1
- Coolie
- War 2
- Sanam Teri Kasam
टॉप टीवी शोज में की लिस्ट
- Squid Game
- Panchayat
- Bigg Boss
- The Bads of Bollywood
- Paatal Lok
लोकेशन बेस्ड सर्च में लोग अक्सर इमरजेंसी और जानकारी वाली चीजें देखते हैं. इस साल Earthquake updates, AQI levels, Pickleball और Saiyaara movie इसमें सबसे ऊपर रहे.