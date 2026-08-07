गूगल का नया AI मॉडल अब पहले से बताएगा साइक्लोन का खतरा, जानें इसकी खास बातें
गूगल डीपमाइंड ने WeatherNext नाम का AI मॉडल बनाया है, जो साइक्लोन की भविष्यवाणी एक दिन पहले और ज्यादा सटीक तरीके से कर सकता है.
Published : August 7, 2026 at 1:39 PM IST
हैदराबाद: गूगल डीपमाइंड ने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया है, जो समुद्री तूफानों यानी साइक्लोन की भविष्यवाणी पहले के मुकाबले एक दिन पहले कर सकता है. गूगल डीपमाइंड के इस नए मॉडल का नाम WeatherNext है. इस मॉडल की डिटेल 6 अगस्त 2026 को साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई है.
इस जर्नल में बताया गया है कि यह एआई मॉडल तूफान की दिशा, ताकत और हवा की बनावट, तीनों को बेहद सटीक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है. गूगल का दावा है कि यह सुधार करीब एक दशक की वैज्ञानिक तरक्की के बराबर है.
Weather is chaotic. To better predict amidst uncertainty, we are now predicting 1,000 possible scenarios for each cyclone to help support forecasters in their decision-making. 🌧️— News from Google (@NewsFromGoogle) August 6, 2026
Our WeatherNext AI model achieved state-of-the-art accuracy in predicting a cyclone's track,… pic.twitter.com/AngUYEdofZ
इस टेक्नोलॉजी की जरूरत
समुद्री तूफान धरती पर सबसे खतरनाक मौसमी घटनाओं में गिने जाते हैं. पिछले 50 सालों में इन तूफानों की वजह से दुनियाभर में 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है और करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है. इस कारण समय रहते सटीक भविष्यवाणी और चेतावनी देना मौसम विभागों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है.
WeatherNext मॉडल को इसी समस्या का समाधान बताया जा रहा है. अभी तक जो तीन दिन का फोरकास्ट दिया जाता था, वो अब पुराने मॉडलों के दो दिन के फोरकास्ट जितना ही सटीक होता था, लेकिन नए मॉडल से अब यही सटीकता तीन दिन में मिलने लगी है. यह रिसर्च गूगल डीपमाइंड और गूगल रिसर्च की टीम्स ने अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर, CIRA और यूके मेट ऑफिस जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर की है.
इस मॉडल का असर पहले ही दिख चुका है. साल 2025 के हरिकेन सीजन में इसी मॉडल की मदद से नेशनल हरिकेन सेंटर ने हरिकेन मेलिसा के जमैका में तेजी से लैंडफॉल करने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जिससे ग्राउंड टीमों को तैयारी के लिए कीमती समय मिल गया.
गूगल डीपमाइंड के इस मॉडल करीब 20 टेराबाइट ग्लोबल मौसम डेटा और लगभग 5,000 ऐतिहासिक तूफानों के रिकॉर्ड पर ट्रेन किया गया है, जिसके कारण गूगल का कहना है कि यह एआई मॉडल मौसम बिगड़ने वाले पैटर्न्स को पहचानने में माहिर बन गया है.
अब कोड भी हुआ ओपन सोर्स
गूगल ने अब इस मॉडल के दो वर्ज़न, WeatherNext 2 और WeatherNext Cyclones को पूरी तरह से ओपन सोर्स कर दिया है. इसका मतलब है कि अब कोई भी रिसर्चर या मौसम एसेंजी इसका कोड और मॉडल वेट्स फ्री में इस्तेमाल कर सकती है.
मॉडल की एक खास बात यह भी है कि यह सिर्फ 28x28 किलोमीटर रेजोल्यूशन वाले डेटा पर भी बेहद सटीक नतीजे दे रहा है, जो पारंपरिक हाई-रेजोल्यूशन मॉडल्स से 100 गुना कम बारीख है. गूगल डीपमाइंड के ब्लॉग के मुताबिक, इस बात ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.
Today, we're open sourcing the code and model weights so researchers, nonprofits, and local weather agencies everywhere can build tools that better protect communities around the world 🌎 → https://t.co/qAYKu1WXVj— News from Google (@NewsFromGoogle) August 6, 2026
Learn more on the @GoogleDeepMind blog →…
इसका एक हल्का वर्ज़न भी है, जिसका नाम WeatherNext 2-mini है. इसे फ्री गूगल कोलैब नोटबुक पर भी चलाया जा सकता है. इसके अलावा गूगल ने अपने Weather Lab प्लेटफॉर्म को भी अपडेट किया है, जहां अब तापमान, बारिश और हवा की स्पीड जैसी जानकारी भी एक ही जगह देखी जा सकती है.