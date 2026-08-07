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गूगल का नया AI मॉडल अब पहले से बताएगा साइक्लोन का खतरा, जानें इसकी खास बातें

गूगल ने इस मॉडल के दो वर्जन ओपन सोर्स कर दिए हैं, ताकि दुनियाभर के रिसर्चर और मौसम एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर सकें. ( Image Credit: Google Deepmind )

हैदराबाद: गूगल डीपमाइंड ने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया है, जो समुद्री तूफानों यानी साइक्लोन की भविष्यवाणी पहले के मुकाबले एक दिन पहले कर सकता है. गूगल डीपमाइंड के इस नए मॉडल का नाम WeatherNext है. इस मॉडल की डिटेल 6 अगस्त 2026 को साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई है. इस जर्नल में बताया गया है कि यह एआई मॉडल तूफान की दिशा, ताकत और हवा की बनावट, तीनों को बेहद सटीक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है. गूगल का दावा है कि यह सुधार करीब एक दशक की वैज्ञानिक तरक्की के बराबर है. इस टेक्नोलॉजी की जरूरत समुद्री तूफान धरती पर सबसे खतरनाक मौसमी घटनाओं में गिने जाते हैं. पिछले 50 सालों में इन तूफानों की वजह से दुनियाभर में 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है और करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है. इस कारण समय रहते सटीक भविष्यवाणी और चेतावनी देना मौसम विभागों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है. WeatherNext मॉडल को इसी समस्या का समाधान बताया जा रहा है. अभी तक जो तीन दिन का फोरकास्ट दिया जाता था, वो अब पुराने मॉडलों के दो दिन के फोरकास्ट जितना ही सटीक होता था, लेकिन नए मॉडल से अब यही सटीकता तीन दिन में मिलने लगी है. यह रिसर्च गूगल डीपमाइंड और गूगल रिसर्च की टीम्स ने अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर, CIRA और यूके मेट ऑफिस जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर की है.