Samsung Galaxy XR को मिला पावरफुल अपडेट, Google ने दिखाई AI ग्लासेस की झलक

Google ने Android XR के लिए Likeness और PC Connect जैसे फीचर लॉन्च किए और अगले साल आने वाले AI स्मार्ट ग्लासेस को टीज़ किया.

Google launched new features for the Samsung Galaxy XR at the XR Showcase and also gave a glimpse of its upcoming AI smart glasses.
Google ने XR शोकेस में Samsung Galaxy XR के लिए नए फीचर लॉन्च किए और साथ ही अपने आने वाले AI स्मार्ट ग्लासेस की झलक भी दिखाई. (फोटो क्रेडिट: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 5:37 PM IST

हैदराबाद: गूगल ने सोमवार यानी 8 दिसंबर 2025 को The Android Show का XR एडिशन होस्ट करके अपने एक्सटेंडेड रियलिटी प्लान्स और आने वाली तकनीकों की बड़ी झलक दिखाई. इस इवेंट में कंपनी ने Samsung Galaxy XR जैसे डिवाइसेज के लिए Android XR का लेटेस्ट अपडेट भी रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें PC Connect, Likeness और Travel Mode जैसे नए फीचर जोड़े गए हैं. इसके अलावा Google ने AI स्मार्ट ग्लासेस को लेकर भी भविष्य के प्लान साफ कर दिए हैं. आइए हम सबसे पहले नए अपडेट की बात करते हैं.

गूगल का कहना है कि PC Connect फीचर यूजर्स को अपने Windows PC को सीधे Samsung Galaxy XR हेडसेट से लिंक करने की सुविधा देता है. इसका मतलब है कि अब आप अपने कंप्यूटर का पूरा डेस्कटॉप या सिर्फ एक विंडो हेडसेट में ओपन कर सकते हैं. यहां तक कि आप हेडसेट में पीसी की स्क्रीन के साथ Google Play Store के नेटिव ऐप्स को भी साइड बाय साइड इस्तेमाल कर पाएंगे. फिलहाल, यह फीचर बीटा वर्ज़न में है, लेकिन यूज़र इसे ऑन करके पीसी गेम्स तक भी खेल सकते हैं.

Likeness फीचर और Travel Mode

Likeness फीचर की बात करें तो गूगल का कहना है कि यह XR एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाने वाला है. इस फीचर से यूज़र अपनी फेस का डिजिटल वर्ज़न बना सकेंगे, जो वीडियो कॉल के दौरान आपकी रियल टाइम फेसियल एक्सप्रेशन्स और हैंड जेस्चर को कॉपी करेगा. गूगल का दावा है कि यह कॉल्स को ज्यादा नैचुलर और ऑथेंटिक फील देगा. यह फीचर भी फिलहाल बीटा वर्ज़न में ही है, लेकिन इसका असर VR मीटिंग्स और सोशल XR प्लेटफॉर्म्स पर काफी बड़ा होने वाला है.

इसके अलावा Android XR में अब Travel Mode भी आ रहा है. अगर आप ट्रेन फ्लाइट या चलती कार में हेडसेट पहनते हैं, तो यह मोड विजुअल्स को स्टेबल रखता है, जिससे मोशन सिकनेस कम होती है और VR एक्सपीरियंस स्मूथ रहता है. Google ने कन्फर्म किया है कि वह Warby Parker और Gentle Monster के साथ मिलकर अपने नए AI स्मार्ट ग्लासेस पर काम कर रहा है.

ये ग्लासेस अगले साल लॉन्च होंगे और इनमें स्पीकर, कैमरा, माइक्रोफोन और Google Gemini AI असिस्टेंट बिल्ट इन होगा. इसके अलावा कंपनी ऐसे AI ग्लासेस भी डेवलप कर रही है, जिनकी लेंस में ही डिस्प्ले होगा यानी यूजर्स को टर्न बाय टर्न नेविगेशन या लाइव ट्रांसलेशन सीधे ग्लासेस के अंदर दिखाई देगा. इसके अलावा Android XR अब Wired XR glasses को भी सपोर्ट करेगा. Xreal के Project Aura ग्लासेस इसी के तहत आ रहे हैं, जिनमें 70 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू होगा. कंपनी इसके बारे में पूरी जानकारी अगले साल शेयर करेगी.

