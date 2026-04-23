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Google ने Agentic AI के लिए लॉन्च किए दो नए TPU चिप्स, जानें इनकी खासियत

TPU 8t Targets Training, TPU 8i Powers Reasoning ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: गूगल ने एआई के नए युग के लिए दो खास चिप्स लॉन्च किए, जो ऑटोनॉमस एजेंट्स को और तेजी से काम करने में मदद करेंगे. लास वेगास में गूगल क्लाउड नेक्स्ट 2026 सम्मेलन के दौरान कंपनी ने अपनी आठवीं पीढ़ी की Tensor Processor Units (TPUs) पेश कीं. इस बार इन्हें दो अलग-अलग चिप्स में बांटा गया है. इनमें TPU 8t ट्रेनिंग के लिए और TPU 8i इन्फरेंस के लिए. ये दोनों चिप्स एआई एजेंट्स के सोचने, प्लान करने और कई स्टेप्स वाले कामों को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे. TPU 8t में हाई थ्रूपुट और रिलायबिलिटी है (Google) गूगल का कहना है कि आज के समय में एआई एजेंट्स यूज़र्स की तरफ से काम संभालते हैं. उन्हें लगातार रीज़निंग, प्लानिंग, एक्जीक्यूशन और लर्निंग का चक्र चलाना पड़ता है. पुरानी चिप्स एक ही काम के लिए बनी थीं, लेकिन अब जरूर अलग-अलग हो गई है. TPU 8t बड़ी मॉडल्स को ट्रेन करने में माहिर है. इसमें भारी मात्रा में मेमोरी है, जिससे जटिल मॉडल्स को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है. इससे ट्रेनिंग का समय महीनों से हफ्तों में आ सकता है.