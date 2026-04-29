Google Translate के 20 साल: जानिए वो 20 बातें, जो शायद आप नहीं जानते
Google Translate अब Gemini AI की शक्ति से यह पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गया है. आइए इसके 20 साल की जर्नी जानते हैं.
Published : April 29, 2026 at 4:25 PM IST
हैदराबाद: दुनिया भर में करोड़ों लोगों को रोज किसी न किसी भाषा की समस्या की वजह से किसी न किसी काम में दिक्कत जरूरत होती है. जैसे - चाहे विदेश में मेन्यू पढ़ना हो, किसी अनजान से बात करनी हो या नई नौकरी के लिए कोई भाषा सीखनी हो. पिछले बीस सालों में लोगों को जब-जब भाषा से जुड़ी ऐसी समस्याएं हुईं, तब-तब गूगल ट्रांसलेट ने उनका साथ दिया. गूगल ट्रांसलेट की शुरुआत 2006 में एक छोटे एआई एक्सपेरीमेंट के साथ हुई थी और आज यह अपने 20 साल पूरे कर चुका है. अब यह सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता, बल्कि इंसानों के बीच असली संवाद का पुल भी बन चुका है. गूगल ने इस मौके पर एक ब्लॉग शेयर किया है, जिसमें उसने 20 साल पूरे होने के मौके पर 20 बातें बताई हैं. आइए हम आपको उन 20 बातों के बारे में बताते हैं.
1. Pronunciation Practice फीचर लॉन्च हुआ - यूज़र्स की मांग पूरी
गूगल ट्रांसलेट के 20वें जन्मदिन पर गूगल ने एक ऐसे फीचर को लॉन्च किया है, जिसका इंतजार काफी टाइम से किया जा रहा था. इस फीचर का नाम "Pronunciation Practice" है. एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध यह फीचर एआई की मदद से आपकी बोली का विश्लेषण करता है और तुरंत फीडबैक देता है. फिलहाल, यह फीचर अमेरिका और भारत में अंग्रेजी, स्पेनिश और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है. इसका मतलब है कि अब असली बातचीत से पहले आप अपना उच्चारण सुधार सकते हैं.
2. एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल शुरू से होता रहा है
बहुत कम लोग जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेट, दरअसल गूगल के मशीन लर्निंग रिसर्च की नींव रखने वाले शुरुआती प्रयोगों में से एक था. 2006 में यह Statistical Machine Learning पर काम करता था, जहां खरबों शब्दों के डेटा से भाषा के पैटर्न सीखे जाते थे. यह कोई साधारण अनुवाद टूल नहीं था, बल्कि भाषा विज्ञान और कंप्यूटर साइंस का मेल था।
3. 2016 में न्यूरल नेटवर्क की ओर बड़ा बदलाव आया
2016 गूगल के लिए एक ऐतिहासिक साल था. उसने ट्रांसलेट को Sequence-to-Sequence मॉडल्स और Neural Machine Translation पर शिफ्ट किया. इससे शाब्दिक अनुवाद की जगह भाव और संदर्भ के आधार पर अनुवाद होने लगा. यह बदलाव साबित करता है कि डीप लर्निंग सच में वैश्विक स्तर पर काम कर सकती है.
4. अब Gemini मॉडल्स और TPU हार्डवेयर से और भी ताकतवर बना
आज गूगल ट्रांसलेट सिर्फ पुराने एल्गोरिदम पर नहीं चलता. इसमें गूगल के शक्तिशाली Gemini AI मॉडल्स और नई पीढ़ी के Tensor Processing Units (TPU) का इस्तेमाल होता है, जो इसे पहले से कहीं ज़्यादा सटीक और तेज़ बनाते हैं.
5. दुनिया की 95% आबादी को कवर करता है यह टूल
गूगल ट्रांसलेट अब करीब 250 भाषाओं और 60,000 से ज़्यादा भाषा जोड़ियों को सपोर्ट करता है. इसमें कई लुप्तप्राय और आदिवासी भाषाएं भी शामिल हैं. इसका मतलब यह है कि दुनिया के 95% लोग इस टूल से अपनी भाषा में जुड़ सकते हैं.
6. हर महीने एक अरब से ज़्यादा लोग अनुवाद की मदद लेते हैं
गूगल ब्लॉग के मुताबिक हर महीने एक अरब से ज़्यादा यूज़र किसी न किसी रूप में गूगल से अनुवाद की मदद लेते हैं.
7. हर महीने करीब 1 खरब (Trillion) शब्दों का अनुवाद होता है
यह आंकड़ा सुनकर दिमाग चकरा जाता है. Translate, Search, Lens और Circle to Search मिलकर हर महीने इतने शब्दों का अनुवाद करते हैं कि अगर कोई 24 घंटे लगातार ज़ोर से पढ़ता रहे, तो उसे यह पढ़ने में 12,000 साल लग जाएं.
8. आपके हेडफोन अब आपका पर्सनल ट्रांसलेटर बन सकते हैं
Google Translate का Live Translate फीचर अब किसी भी हेडफोन के साथ काम कर सकता है. यह बोलने वाले की आवाज़ का मूल टोन और लय बनाए रखते हुए तुरंत अनुवाद करता है, ताकि आपकी बातचीत में कोई रुकावट न आए। यात्रा के दौरान किसी स्थानीय गाइड को समझना हो या किसी अनजान देश में रास्ता पूछना हो, यह फीचर कमाल का साथी है.
9. Gemini की वजह से अब लाइव बातचीत भी संभव है
नए Audio-to-Audio Gemini मॉडल्स की बदौलत गूगल ट्रांसलेट अब शब्द-दर-शब्द अनुवाद से आगे बढ़ चुका है. Gemini संदर्भ और बारीकियों को समझता है, इसलिए अब आप किसी विदेशी से उसी रफ्तार और स्वाभाविकता से बात कर सकते हैं जैसे अपनी मातृभाषा में करते हैं.
10. Live Translate सेशन का एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा 5 मिनट से लंबा होता है
लोग अब सिर्फ एक वाक्य अनुवाद करने के लिए नहीं, बल्कि लंबी और गहरी बातचीत के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं - चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो, परिवार से संवाद हो या सांस्कृतिक आदान-प्रदान. यह दिखाता है कि एआई अब सिर्फ कैलकुलेटर नहीं, बल्कि संवाद का हिस्सा बन गया है.
11. बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में भी ट्रांसलेट काम आ रहा है
भाषा की बाधा अब ग्लोबल इवेंट्स को समझने में रुकावट नहीं बनती. लोग Live Translate फीचर का इस्तेमाल हाफ-टाइम परफॉर्मेंस के गाने समझने के लिए, नेताओं के लाइव भाषण फॉलो करने के लिए और दुनिया भर की घटनाओं में शामिल होने के लिए कर रहे हैं.
12. Gemini की वजह से अब मुहावरे और स्थानीय स्लैंग भी समझ आते हैं
हर भाषा में कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जो शाब्दिक अनुवाद से समझ नहीं आते. Gemini मॉडल्स इन ट्रिकी idioms, local slang और सूक्ष्म संदर्भों को पहचानते हैं और ज़्यादा स्वाभाविक अनुवाद देते हैं.
13. करीब एक तिहाई मोबाइल यूज़र नई भाषा सीखने के लिए Translate इस्तेमाल करते हैं
गूगल ट्रांसलेट सिर्फ यात्रा के दौरान काम आने वाला टूल नहीं है. इसके मोबाइल यूज़र्स का एक बड़ा हिस्सा इसे नई भाषा सीखने और अभ्यास के लिए इस्तेमाल करता है. इसके लिए एआई-पावर्ड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी लॉन्च किया गया है जहाँ आप अपने लर्निंग गोल्स सेट कर सकते हैं.
14. Practice फीचर में करीब आधे यूज़र बोलने की प्रैक्टिस करते हैं
हर हफ्ते Practice फीचर इस्तेमाल करने वालों में से करीब आधे लोग स्पीकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं. इसमें इंटरेक्टिव रियल-वर्ल्ड सिनेरियो शामिल हैं जो यूज़र का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं. यह देखना दिलचस्प है कि एआई अब भाषा सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है.
15. बिना इंटरनेट के ऑफलाइन ट्रांसलेशन
सिग्नल न हो तो क्या? Android और iOS दोनों पर भाषाएं डाउनलोड करके आप ट्रांसलेट को बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऑफलाइन भाषाओं में अंग्रेज़ी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानी, जर्मन, हिंदी, चीनी, रूसी और इटालियन शामिल हैं.
16. Lens से कैमरे से सीधे अनुवाद होता है - मेन्यू से लेकर साइनबोर्ड तक
गूगल लेंस ने Visual Translation को एक नए स्तर पर पहुंचाया है. विदेशी रेस्तरां में मेन्यू, सड़क के बोर्ड या किसी पैकेट पर लिखा - कैमरा घुमाओ और अनुवाद सामने. यह यात्रियों के लिए अब एक रोज़मर्रा की ज़रूरत बन गई है.
17. Circle to Search पर अनुवाद सबसे लोकप्रिय कामों में से एक है
एंड्रॉयड पर सर्किल टू सर्च का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच अनुवाद सबसे पसंदीदा कामों में से एक है. K-Beauty रूटीन समझना हो, ट्रेंडिंग गाने के बोल जानने हों - बस सर्कल करो और अनुवाद मिल जाएगा.
18. Gen Alpha की भाषा समझने में भी एआई मदद कर रहा है
"Clock it", "maxxing", "mogging" - ये शब्द क्या हैं? गूगल के AI Mode में लोग अब Gen Alpha slang ट्रांसलेट करने के लिए भी सर्च कर रहे हैं. Google Trends के मुताबिक इन शब्दों की खोज पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है.
19. अमेरिकन साइन लैंग्वेज (ASL) के अनुवाद में भी दिलचस्पी बढ़ी है
Google Trends के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में ASL ट्रांसलेशन की खोज अपने हाई लेवल पर पहुंच गई है. लोग AI Mode के ज़रिए साइन लैंग्वेज का सांस्कृतिक महत्व और बारीकियाँ समझना चाहते हैं- यह सामाजिक समावेश की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है.
20. सबसे ज़्यादा अनुवाद होने वाले शब्द हैं - कृतज्ञता, प्यार और अभिवादन के शब्द
20 साल में टेक्नोलॉजी मॉडल बदले, भाषाएं बढ़ीं, लेकिन जो नहीं बदला वो है इंसान का दिल. इस महीने भी, जैसे पिछले कई महीनों में गूगल ट्रांसलेट पर सबसे ज़्यादा अनुवाद होने वाला वाक्य है "Thank You". इसके अलावा "How are you?", "I love you", "Hello" और "Please" जैसे शब्द भी टॉप में हैं. दुनिया बदल गई, पर इंसान की ज़रूरतें नहीं बदली हैं.