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Google Translate के 20 साल: जानिए वो 20 बातें, जो शायद आप नहीं जानते

इस टूल पर हर महीने 1 खरब शब्दों का अनुवाद होता है, और सबसे ज़्यादा अनुवाद होने वाला वाक्य है - "Thank You" ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: दुनिया भर में करोड़ों लोगों को रोज किसी न किसी भाषा की समस्या की वजह से किसी न किसी काम में दिक्कत जरूरत होती है. जैसे - चाहे विदेश में मेन्यू पढ़ना हो, किसी अनजान से बात करनी हो या नई नौकरी के लिए कोई भाषा सीखनी हो. पिछले बीस सालों में लोगों को जब-जब भाषा से जुड़ी ऐसी समस्याएं हुईं, तब-तब गूगल ट्रांसलेट ने उनका साथ दिया. गूगल ट्रांसलेट की शुरुआत 2006 में एक छोटे एआई एक्सपेरीमेंट के साथ हुई थी और आज यह अपने 20 साल पूरे कर चुका है. अब यह सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता, बल्कि इंसानों के बीच असली संवाद का पुल भी बन चुका है. गूगल ने इस मौके पर एक ब्लॉग शेयर किया है, जिसमें उसने 20 साल पूरे होने के मौके पर 20 बातें बताई हैं. आइए हम आपको उन 20 बातों के बारे में बताते हैं.

1. Pronunciation Practice फीचर लॉन्च हुआ - यूज़र्स की मांग पूरी

गूगल ट्रांसलेट के 20वें जन्मदिन पर गूगल ने एक ऐसे फीचर को लॉन्च किया है, जिसका इंतजार काफी टाइम से किया जा रहा था. इस फीचर का नाम "Pronunciation Practice" है. एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध यह फीचर एआई की मदद से आपकी बोली का विश्लेषण करता है और तुरंत फीडबैक देता है. फिलहाल, यह फीचर अमेरिका और भारत में अंग्रेजी, स्पेनिश और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है. इसका मतलब है कि अब असली बातचीत से पहले आप अपना उच्चारण सुधार सकते हैं.

2. एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल शुरू से होता रहा है

बहुत कम लोग जानते हैं कि गूगल ट्रांसलेट, दरअसल गूगल के मशीन लर्निंग रिसर्च की नींव रखने वाले शुरुआती प्रयोगों में से एक था. 2006 में यह Statistical Machine Learning पर काम करता था, जहां खरबों शब्दों के डेटा से भाषा के पैटर्न सीखे जाते थे. यह कोई साधारण अनुवाद टूल नहीं था, बल्कि भाषा विज्ञान और कंप्यूटर साइंस का मेल था।

3. 2016 में न्यूरल नेटवर्क की ओर बड़ा बदलाव आया

2016 गूगल के लिए एक ऐतिहासिक साल था. उसने ट्रांसलेट को Sequence-to-Sequence मॉडल्स और Neural Machine Translation पर शिफ्ट किया. इससे शाब्दिक अनुवाद की जगह भाव और संदर्भ के आधार पर अनुवाद होने लगा. यह बदलाव साबित करता है कि डीप लर्निंग सच में वैश्विक स्तर पर काम कर सकती है.

4. अब Gemini मॉडल्स और TPU हार्डवेयर से और भी ताकतवर बना

आज गूगल ट्रांसलेट सिर्फ पुराने एल्गोरिदम पर नहीं चलता. इसमें गूगल के शक्तिशाली Gemini AI मॉडल्स और नई पीढ़ी के Tensor Processing Units (TPU) का इस्तेमाल होता है, जो इसे पहले से कहीं ज़्यादा सटीक और तेज़ बनाते हैं.

5. दुनिया की 95% आबादी को कवर करता है यह टूल

गूगल ट्रांसलेट अब करीब 250 भाषाओं और 60,000 से ज़्यादा भाषा जोड़ियों को सपोर्ट करता है. इसमें कई लुप्तप्राय और आदिवासी भाषाएं भी शामिल हैं. इसका मतलब यह है कि दुनिया के 95% लोग इस टूल से अपनी भाषा में जुड़ सकते हैं.

6. हर महीने एक अरब से ज़्यादा लोग अनुवाद की मदद लेते हैं

गूगल ब्लॉग के मुताबिक हर महीने एक अरब से ज़्यादा यूज़र किसी न किसी रूप में गूगल से अनुवाद की मदद लेते हैं.

7. हर महीने करीब 1 खरब (Trillion) शब्दों का अनुवाद होता है

यह आंकड़ा सुनकर दिमाग चकरा जाता है. Translate, Search, Lens और Circle to Search मिलकर हर महीने इतने शब्दों का अनुवाद करते हैं कि अगर कोई 24 घंटे लगातार ज़ोर से पढ़ता रहे, तो उसे यह पढ़ने में 12,000 साल लग जाएं.

8. आपके हेडफोन अब आपका पर्सनल ट्रांसलेटर बन सकते हैं

Google Translate का Live Translate फीचर अब किसी भी हेडफोन के साथ काम कर सकता है. यह बोलने वाले की आवाज़ का मूल टोन और लय बनाए रखते हुए तुरंत अनुवाद करता है, ताकि आपकी बातचीत में कोई रुकावट न आए। यात्रा के दौरान किसी स्थानीय गाइड को समझना हो या किसी अनजान देश में रास्ता पूछना हो, यह फीचर कमाल का साथी है.

9. Gemini की वजह से अब लाइव बातचीत भी संभव है

नए Audio-to-Audio Gemini मॉडल्स की बदौलत गूगल ट्रांसलेट अब शब्द-दर-शब्द अनुवाद से आगे बढ़ चुका है. Gemini संदर्भ और बारीकियों को समझता है, इसलिए अब आप किसी विदेशी से उसी रफ्तार और स्वाभाविकता से बात कर सकते हैं जैसे अपनी मातृभाषा में करते हैं.

10. Live Translate सेशन का एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा 5 मिनट से लंबा होता है